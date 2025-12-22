Nicolás Cabré y Rocío Pardo decoraron su nueva casa en Villa Carlos Paz: los detalles que le dieron un estilo vintage

A dos semanas de su casamiento, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron un nuevo paso para fortalecer su vínculo: iniciaron una nueva etapa de convivencia en una casa ubicada en Villa Carlos Paz en la provincia de Córdoba. Para ello, el actor y la bailarina tomaron cartas en el asunto para hacer propio cada espacio con detalles estéticos de vanguardia.

La pareja compartió, a través de sus redes sociales, los avances en la remodelación de su hogar, un proyecto diseñado para priorizar la serenidad y el contacto con la naturaleza.

La publicación de Pardo en Instagram

El foco de la decoración se centró en la decoración de una amplia terraza, un espacio especial para compartir juntadas entre amigos. Además de esta búsqueda, Cabré y Pardo trataron de concebir este espacio como un lugar de bienestar, decorado con muchos elementos de jardín y plantas que le dan un aire fresco.

Rocío Pardo mostró la comodidad de su nuevo hogar

Con una estética funcional y moderna, Cabré seleccionó una paleta de colores neutros como el beige, gris claro y blanco tiza. La elección estuvo orientada para resaltar la luminosidad natural de este lugar y generar una conexión con los espacios verdes de la terraza.

Rocío Pardo mostró la intimidad de su casa en Villa Carlos Paz

En cuanto al mobiliario y la estructura del espacio exterior se destacan unos sillones amplios, de tonos marrones, y mesas bajas que se complementan con este objeto ideado para la comodidad de los presentes.

Nicolás Cabre y su esposa Rocío Pardo

Por otra parte, la elección de este destino turístico en Córdoba responde a una voluntad de la pareja por establecer un ritmo de vida más pausado. La diagramación de cada ambiente del hogar fue pensado para optimizar los momentos de descanso y la vida al aire libre, aprovechando el marco natural que ofrecen las sierras cordobesas.

Sillones y sombrillas decoran la terraza

Este avance en la puesta a punto de su casa de Córdoba marca el inicio formal de su vida de casados, apenas dos semanas después de su celebración de boda, consolidando su apuesta por un refugio personal que equilibra elegancia y simplicidad.

Quién es Rocío Pardo, la flamante esposa de Nicolás Cabré

Roció Pardo tiene 30 años, es oriunda de la provincia de Córdoba y es hija del productor Miguel Pardo. De profesión bailarina, también se desarrolló como productora y directora. Uno de sus trabajos consagratorios fue en Pretty Woman en el Bailando por un sueño.

Con un pasado amoroso con Ulises Bueno, la bailarina conquistó el corazón de Nicolás Cabré y, a dos años de mantener una relación amorosa, sellaron el vínculo matrimonial el pasado 6 de diciembre en una ceremonia exclusiva para familiares y personas del círculo íntimo de las dos celebridades.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Rocío Pardo comenzó a bailar a los tres años y hasta los 18 hizo de la danza su vida. “Me crie en un teatro. De muy chiquita fui aprendiendo al lado de mi papá y pasé por todas las facetas que tiene el teatro. Empecé limpiando baños, hice pochoclos, fui acomodadora, aprendí a manejar consolas de sonido y de luces. Pasé por todas las áreas hasta que fui la mano derecha de él, que para mí fue el desafío más grande porque eran muchas producciones. Yo tenía 16 años y era la mano derecha de mi papá. A su vez tenía ese lado artista que quería explotar como bailarina y actriz”, dijo durante una entrevista con LA NACION.

A su vez, antes de culminar el año, encabezará una obra de teatro junto a Nicolás Cabré llamada Ni media palabra, una comedia que hará con Mariano Martínez y Marcos “Bicho” Gómez que se estrena el 25 de diciembre en el Teatro Holiday.