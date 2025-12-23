MasterChef Celebrity: el comentario de Wanda que dejó helada a Sofi Martínez

Comenzó una nueva gala de MasterChef Celebrity, y Wanda Nara le dio la bienvenida a los participantes de la noche. De ese modo, entraron al estudio Momi Giardina, Sofía Martínez, Andy Chango, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Evangelina Anderson y Miguel Ángel Rodríguez. “Como verán, va a ser una noche navideña, me encanta celebrar la navidad”, les dijo la conductora, adelantando cuál sería el eje de la velada.

Mientras todos se mostraban muy atentos a la consigna, Damián Betular intimidó a los participantes cuando les mostró una estructura hecha de galletitas y les dijo: “Van a tener 60 minutos para preparar este pino”. Los cocineros estaban preocupados, y Donato de Santis les recalcó: “No dejen que un árbol no les deje ver el bosque, piensen en la final”. Entre los jugadores, la única que parecía entusiasmada era Marixa, que aseguró: “Esto me encanta, me parece apasionante”.

Más adelante, Germán Martitegui detalló con respecto a la prueba: “Van a tener que replicar esto. Y el pino tiene que tener al menos 20 centímetros de alto, y estar decorado con tres colores diferentes de glasé”. Sin perder un instante, los participantes empezaron a elaborar las galletitas requeridas para armar el temido pino.

Un MasterChef con siete pinos

Miguel Ángel Rodríguez fue el encargado de abrir las devoluciones, y entre risas aseguró que su pino de galletas “era un bonsái”, y también confesó haber tenido problemas con el abatidor. Con entusiasmo, los especialistas elogiaron la preparación, y Betular destacó: “Está muy bien la cocción. Hay una buena composición”, a la vez que Martitegui agregó: “Me parece muy estético, la galleta está super suave, está muy rica. Hoy estoy orgulloso de vos”.

Marixa Balli consideró que estaba contenta con el resultado de sus galletitas, y el jurado la felicitó. En su turno, Martitegui subrayó: “Está bien, estéticamente es un árbol más robusto, y la decoración es un poco infantil”. Luego fue el turno de Andy, que reconoció con pena: “Me fue pésimo. Si había que hacer 20 centímetros, estamos lejos. De sabor puede haber una sorpresa, pero no es un pino, es un arbustito”. Sin embargo, la devolución no fue tan mala, y Germán le dijo: “La estética me gustó, claramente va en otra dirección, pero pensé que iba a ser peor. El gusto de las galletas está bien, aunque están ligeramente crudas, les faltó un poquito de horno”.

Sofi Martínez explicó que tuvo dificultades para “manipular la masa”, y manifestó que le faltó tiempo para decorar. En ese momento, Wanda le preguntó si Nahuel, el mismo muchacho que la orientó en la preparación de pastas, también le había dado clases de pastelería. Y ella entre risas respondió: “No, pero se da maña”.

Luego le preguntaron a Sofi qué opinaba Nahuel sobre su fama, y ella dijo: “Él es vergonzoso. Lo amo con todo mi corazón, es mi gran amigo”. Sin intención de abandonar el tema, Wanda retrucó: “¿Van a pasar la navidad juntos”, y Martínez replicó: “No no, por ahí después de las doce”. Por último, Nara concluyó: “¡El año que viene capaz están con el bebé y el arbolito!”, ante la cara de sorpresa de la periodista deportiva.

Al momento de acercar su preparación, Susana Roccasalvo reveló que tuvo serias dificultades con las galletas, porque algunas se les rompieron y otras no se les cocinaron, pero Betular opinó: “La masa está muy bien, pero falta mucha cantidad”. Evangelina Anderson logró una espléndida torre, que los especialistas elogiaron, pero Momi estuvo lejos de las felicitaciones, con una torre sobre la que confesó sentirse “asombrada”.

Al momento del veredicto final, Andy Chango, Roccasalvo y Momi fueron quienes se quedaron con el delantal gris, y en zona de riesgo.