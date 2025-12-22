Los guías de montaña que estuvieron con Christian Petersen aseguraron que no tuvo problemas de salud: qué dice el comunicado

La delegación de San Martín de los Andes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado para explicar los hechos sobre la situación que atravesó Christian Petersen en el volcán Lanín el pasado jueves. El reporte técnico detalló los hechos previos a la internación del cocinero, que sufrió tras sufrir una falla multiorgánica. En las últimas horas, los médicos retiraron la asistencia respiratoria mecánica.

El comunicado oficial de los guías de montaña que acompañaban a Petersen

Los integrantes de la AAGM brindaron precisiones sobre los días previos a la internación. El grupo inició el ascenso bajo protocolos estrictos de seguridad y vigilancia técnica. Según el comunicado, “Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán e hizo requerimientos particulares como caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”.

El equipo alcanzó el refugio de montaña donde los andinistas realizan tradicionalmente el pernocte (al día siguiente se hace el trekking hasta la cumbre del Lanín), donde el chef compartió tiempo con el resto de los expedicionarios y mostró alegría por el logro alcanzado. Los guías señalaron que el hombre disfrutó del lugar y participó de las actividades grupales.

“Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, explicaron desde la entidad. El plan original contemplaba el trekking hacia la cumbre para la jornada siguiente, pero la situación cambió durante la medianoche.

Cuando todos descansaban, los especialistas notaron un comportamiento que “resultó molesto para el descanso del grupo”. A pesar de esta situación, los profesionales dialogaron con él “de manera normal y sin inconvenientes” y se decidió que baje la montaña.

El descenso comenzó a las cuatro de la mañana y los encargados de la expedición notificaron la novedad a Parques Nacionales. Los guías sostuvieron que el andinista “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico”.

El clima de tensión aumentó durante el trayecto de regreso. “Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”, concluyó el documento oficial.

Estado de salud actual y el parte médico oficial de Christian Petersen

Tras el arribo a la base, el personal trasladó al chef al hospital de Junín de los Andes para una primera revisión. Luego, el paciente ingresó al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes para un seguimiento más complejo. El Ministerio de Salud de Neuquén reportó el jueves pasado que el hombre presentó un cuadro de falla multiorgánica, una condición clínica, requirió asistencia respiratoria mecánica y cuidados intensivos durante varios días.

Las últimas novedades indicaron una mejoría en el estado general del paciente. El equipo médico retiró la asistencia respiratoria mecánica después de observar una reacción positiva a los estímulos externos, pero el paciente continua internado.

