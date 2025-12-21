Para Navidad 2025, Netflix Argentina ofrece una extensa selección de títulos que combinan clásicos contemporáneos, animaciones emblemáticas y producciones originales que ya forman parte de las tradiciones de fin de año. Desde aventuras familiares hasta comedias románticas festivas, la inteligencia artificial (IA) opina sobre cuáles son las 10 películas imperdibles disponibles en el catálogo local.

“Esta selección navideña 2025 en Netflix Argentina mezcla producciones bien establecidas con estrenos de temporada, ofreciendo propuestas para todas las edades y gustos: desde nostalgia animada hasta comedias románticas y aventuras familiares que acompañan las fiestas“, comienza la IA, que, con su alto poder de análisis, propone un listado altamente actualizado sobre las producciones disfrutar en las Fiestas. La tecnología no solo se queda en los clásicos, sino que también amplía su búsqueda y muestra novedades.

Estas son las 10 películas clásicas para ver en Netflix en Navidad 2025

Klaus (2019). “Este film animado, nominado al Oscar, se consolidó como uno de los grandes clásicos modernos de Navidad. Narra la historia de Jesper, un cartero destinado en un pueblo remoto donde descubre a Klaus, un solitario fabricante de juguetes. Su vínculo desencadena una mágica ola de generosidad en la comunidad”, afirma la IA.

"Este film animado, nominado al Oscar, se consolidó como uno de los grandes clásicos modernos de Navidad. Narra la historia de Jesper, un cartero destinado en un pueblo remoto donde descubre a Klaus, un solitario fabricante de juguetes. Su vínculo desencadena una mágica ola de generosidad en la comunidad", afirma la IA. The Christmas Chronicles (2018). "Protagonizada por Kurt Russell como un Papá Noel poco convencional, esta aventura familiar sigue a dos hermanos en una carrera contrarreloj para salvar la Navidad tras un accidente con el trineo. Su éxito generó una secuela también presente en el catálogo", describe la IA.

Falling for Christmas (2022). "Esta comedia romántica con Lindsay Lohan en su regreso a la pantalla se ha vuelto favorita del público navideño. La trama combina amnesia, nieve y romance en un refugio montañoso que redefine la temporada festiva", dice la tecnología.

The Princess Switch (2018) y secuelas. "La saga que puso a Vanessa Hudgens en el centro de las comedias románticas navideñas sigue siendo uno de los pilares del género en la plataforma, con intercambios de identidad, amores reales y escenarios europeos invernales".

Love Hard (2021). "Romance y humor definen este título donde una mujer viaja a conocer a su cita online justo antes de Navidad, solo para descubrir que no es quien decía ser".

Let It Snow (2019). “Con múltiples historias entrelazadas en una pequeña ciudad durante una tormenta de nieve, esta película captura distintos matices del espíritu festivo juvenil”.

Let It Snow (2019). "Con múltiples historias entrelazadas en una pequeña ciudad durante una tormenta de nieve, esta película captura distintos matices del espíritu festivo juvenil". Jingle Jangle: A Christmas Journey (2020). "Una aventura musical llena de imaginación, inventos fantásticos y un mensaje sobre la familia y la esperanza".

Hot Frosty (2024). "Con un giro romántico y cómico sobre el clásico muñeco de nieve, esta película ganó tracción entre el público navideño en Netflix".

My Secret Santa (2025). "Estrenada en diciembre de este año, esta comedia original muestra el viaje de una madre que se disfraza de Santa Claus para conseguir trabajo y cumplir los sueños de su hija, combinando humor y corazón navideño".

The Night My Dad Saved Christmas 2 (2025). "Secuela de la comedia familiar que trae de vuelta a Salva y su hijo en una misión para rescatar a Papá Noel de una empresa que quiere comercializar la Navidad, consolidándose como una opción familiar festiva reciente en Netflix", finaliza la IA.