El riesgo que enfrenta el Festival de Cine de Mar del Plata y su pedido de “más participación” del público

MAR DEL PLATA.- Anuncios de un premio a la trayectoria para un músico argentino destacado por las bandas sonoras de exitosos films nacionales, entradas a 5000 pesos, paquetes promocionales para incentivar la participación y un explícito llamado a multiplicar concurrencia en las salas para mantener la máxima categoría dominaron la ceremonia de presentación y lanzamiento del 41° Festival Internacional de Cine de Mar de Plata, programado como siempre para hacia el cierre de cada año, esta vez desde el 5 al 15 de noviembre.

Los organizadores coincidieron en multiplicar esfuerzos y sumar aportes desde el sector privado para sostener esta propuesta que mantiene calificación como Clase A entre estas citas máximas de la pantalla grande, único caso en América Latina.

Puesta en duda su continuidad desde el último cambio de gobierno nacional, poco a poco las condiciones se encaminaron y sin grandes brillos se mantuvo la propuesta que busca permanecer y crecer, cada vez con menos participación directa del Estado.

“Hay que articular con las empresas privadas e involucrar a Mar del Plata en el festival: que cada uno corra la cancha como lo hizo Messi el otro día”, alentó Pirovano Mauro V. Rizzi

Desde hace tres años es coorganizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y el municipio, a través de su Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc). Ambas partes viajan en sintonía desde lo política y el año último chocaron con la provincia, de diferente color. En ese caso por la disponibilidad del Teatro Auditórium, que pertenece al estado bonaerense. Hasta último momento estuvo en riesgo esa habitual sala elegida desde hace décadas para las ceremonias de apertura y cierre de cada festival. Casi sobre la hora se alcanzó un acuerdo que este año, aparentemente, se mantendrá.

Esta presentación y los anuncios estuvieron encabezados por Jorge Stamadianos, uno de los directores artísticos del festival, acompañado por Carlos Pirovano, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y Miguel Monforte, presidente de Signis Argentina.

“Si no cumplimos los estándares que nos pide la Fiapf (Federación Internacional de Asociaciones Productoras de Festivales) nos quitan la categoría A”, dijo Pirovano y reclamó “estar a la altura de las circunstancias”. “El festival es la gente”, insistió.

En el Espacio Incaa de esta ciudad también se presentó el spot institucional que ya comenzará a recorrer el mundo y con el que se buscará darle impulso, sobre todo en esa aspiración siempre permanente de presentar en la programación no solo buen cine, sino también a algunos de sus más destacados protagonistas.

“Mar del Plata tiene cada año una fecha en el fixture de la Fórmula 1 de la cultura mundial, que es nuestro Festival Internacional de Cine, al que nosotros acompañamos con entusiasmo”, dijo Fernando Álvarez, presidente de Fundación Global Mauro V. Rizzi

“Hay que articular con las empresas privadas e involucrar a Mar del Plata en el festival: que cada uno corra la cancha como lo hizo Messi el otro día”, alentó Pirovano y destacó el compromiso del intendente local, Agustín Neme, que integra el directorio que acompañará esta organización. “El talento se demuestra, está para brillar, para mostrarlo”, reclamó.

En ese directorio también comprometieron su participación el empresario de medios Florencio Aldrey Iglesias y Fernando Álvarez, que está al frente de la Fundación Global que reúne a más de 150 firmas de la ciudad.

“Desde nuestro lugar les vamos a pedir a cada uno de los sectores de la ciudad que llevemos el festival a todos los rincones: que si esa semana vamos a comer a algún lugar, se sienta el festival de cine; y que si vamos a recorrer una plaza, también”, dijo y llamó a “cuidarlo y potenciarlo”.

Álvarez, presidente de Fundación Global, agradeció la distinción de invitarlo a formar parte del directorio en nombre de 150 empresas y añadió que “Mar del Plata tiene cada año una fecha en el fixture de la Fórmula 1 de la cultura mundial, que es nuestro Festival Internacional de Cine, al que nosotros acompañamos con entusiasmo”.

Emilio Kauderer, responsable de la música de dos éxitos dirigidos por Juan José Campanella, será homenajeado en esta edición del festival de Mar del Plata MARIANA ARAUJO

Pirovano anticipó que este año, luego de una anterior edición basada en lo clásico, se verá “la punta de lanza y hacia dónde está yendo el cine” a nivel internacional “y cómo es el cine que viene”.

La organización anticipó además que este año entregará un premio Ástor Piazzolla a la trayectoria a Emilio Kauderer, responsable de la música que acompañó dos éxitos dirigidos por Juan José Campanella: El secreto de sus ojos y Parque Lezama.

Hasta el próximo 30 de junio permanece abierta la inscripción para participar de esta 41° edición del Festival de Cine, plazo en el que se podrán registrar las producciones nacionales e internacionales con intenciones de competir en las secciones Latinoamericana, Argentina y En Tránsito / WIP (proyectos en desarrollo en producciones argentinas o latinoamericanas). También se pueden sumar a la sección Panorama, en este caso sin competencia.