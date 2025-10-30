El ritual del libro rojo: las puertas del infierno, un menú rápido para Halloween

El ritual del libro rojo: las puertas del infierno (The Red Book Ritual: Gates of Hell, Argentina/Paraguay/Nueva Zelanda/2025). Dirección: Hugo Cardozo, Hernán Moyano, Carlos Baena, Dawson Taylor, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Tommy Wiklund. Guion: Hernán Moyano. Fotografía: Armando Aquino. Edición: Hugo Cardozo, Hernán Moyano. Música: Luciano Onetti. Elenco: Mario González Martí, Lizzie Gómez, Matías Miranda, Tainá Lipinski, Lucia Baez. Calificación: No disponible. Distribuidora: Independiente. Duración: 78 minutos. Nuestra opinión: regular.

Pensada como una secuela de El ritual del libro rojo (2022) y concebida por la misma productora (Black Mandala) y por un amplio equipo que combina gente de Argentina, Paraguay y Nueva Zelanda, esta segunda entrega tiene un trasnochado concepto de antología y está pensada como un producto rápido para estrenar en Halloween y cuyo menú no es otra cosa que una serie de bocados de horror con un lazo -bastante flojo- que los envuelve. En el equipo se destacan el director paraguayo Hugo Cardozo y el argentino Hernán Moyano (montajista de películas como Ataúd blanco, de Daniel de La Vega), asoman los nombres de los hermanos Nicolás y Luciano Onetti (el primero vinculado con la original, el segundo aquí como compositor de la banda sonora), y aparece una nómina de realizadores asociados a cada viñeta, cuyo estilo se desconoce en la mera búsqueda de efectividad en los sustos y cierta uniformidad de registro escénico.

La historia matriz es la de Robbie (Mario González Martí), un joven que reconoce el cuerpo de su novia en una morgue para luego consultar a una vidente, médium o tarotista -o todo junto- sobre las posibilidades de contactar el espíritu de su amada en el más allá.

Resultados previsibles

A decir verdad, las posibilidades son escasas -asegura la experta-, pero la más viable resulta ser la del “ritual del libro rojo”, un procedimiento metódico y convincente para convocar espíritus. Por supuesto, Robbie decide seguir las instrucciones al pie de la letra: elegir un sitio signado por la tragedia, tres amigos dispuestos al embrujo y llevar a cabo la práctica de esa celebración macabra que -intuimos- tiene más posibilidades de desgracias que de resultados satisfactorios. Lo que ocurre es lo previsible: el libro, los dedos en el centro, los planos circulares y una serie de momentos de terror estratégicamente “intervenidos” por las viñetas que conforman la estructura antológica de la película.

El criterio de las intervenciones de montaje para dar paso a esas otras historias “de terror” no acusa ninguna lógica, como tampoco la tiene la conexión de la historia principal y sus satélites. Eso sí, todos los cortos insertados tienen sus altibajos: el primero, “OtherSkin”, dirigido por Dawson Tayler, es el más original en su concepción, heredero de la tradición del folk horror con un disfraz de gato bastante espeluznante; el segundo, “Tranvía” de Carlos Baena, es el más abstracto, con estilizadas escenas en un tranvía pero sin efectiva carnadura en el horror; el tercero y el cuarto, “Midnight Delivery” y “No Filter”, ambos de Nathan Crooker, ofrecen un remedo de historias ya vistas, que exploran miedos ancestrales y zonas oscuras de la tecnología contemporánea y el quinto, “Mistery Box” de Sonny Laguna, es el más rescatable, tanto en la idea como en su ejecución.

El ritual del libro rojo: las puertas del infierno

No hay mucho más que eso, un programa de cortos agrupados bajo esa red que supone el “libro rojo” y su ritual, que diluye no solo su concepto de secuela sino la misma idea de película para derivar en una estructura anárquica y seriada. Hay algo en la producción, desde el despliegue de las locaciones, la concepción de algunos planos aéreos y los efectos especiales acumulados, que intenta contrarrestar toda idea de “bajo presupuesto” posiblemente atribuida a la película, especulando con esa exuberancia como prueba de calidad cinematográfica. Lamentablemente ese intento insistente de lucir profesional y costosa termina tornando insalvables problemas como la pobreza actoral, los clichés subrayados (los gritos repetidos, los trajinados planos de espejos) y la falta de clima de horror que hace que sus pretensiones visuales agraven la ausencia de atmósfera.