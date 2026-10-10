Empezó la carrera por el Oscar internacional con récord de presentaciones

Todavía falta algún tiempo para que la Academia de Hollywood anuncie la lista definitiva de las candidatas al Oscar 2027 como mejor película internacional, pero todo indica que la competencia de la que participará La virgen de la tosquera como representante oficial del cine argentino será la más amplia de toda la historia del premio mayor de la industria del entretenimiento.

La larga carrera hacia el único Oscar que seguramente tendrá en esta temporada una participación argentina acaba de empezar oficialmente. Este viernes 9 de octubre, la Academia subió a la plataforma de streaming utilizada con exclusividad por sus miembros un total de 29 títulos presentados por igual cantidad de países, los primeros que según la Academia cumplieron con todos los requisitos para ser habilitados: que se hayan estrenado entre el 1° de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 en sus lugares de origen y que al menos el 50% se hable en un idioma distinto del inglés.

Una escena de La virgen de la tosquera, elegida para representar al cine argentino en la carrera por el Oscar

Ese número es apenas una muestra del récord de presentaciones registrado este año, más de 100, cifra a la que se fueron sumando nuevos títulos anunciados en las últimas horas. El último en conocerse fue Rehersals for a Revolution (Ensayos para una revolución), de la cineasta iraní Pegah Ahangarani, ganadora del premio al mejor documental en Cannes. Representará al Reino Unido y podrá verse en el próximo Festival de Cine de Mar del Plata.

Es la primera vez en la historia del Oscar que se presenta más de un centenar de películas para la competencia por el Oscar internacional. Es un hecho que para la edición 2027 habrá más aspirantes al premio que los 92 de este año, aunque todavía falta en cada caso la revisión final de la Academia. Cada año no son más que tres o cuatro los que se quedan en camino tras ese último examen.

El director Cristian Mungiu y los actores Renate Reinsve y Sebastian Stan con la Palma de Oro que la película Fjörd obtuvo en el último Festival de Cannes SAMEER AL-DOUMY - AFP

La diferencia será esta vez todavía mayor porque a los títulos presentados por cada país se suman automáticamente a partir de este año los ganadores de algunos de los festivales más importantes, siguiendo una nueva regla de la Academia: la rumana Fjörd (Palma de Oro en Cannes), la danesa Woman Unknown (León de Oro en Venecia), la turca Yellow Letters (Oso de Oro en Berlín), la albanesa Shame and Money (ganadora de la competencia World Cinema en Sundance), la montenegrina To Hold a Mountain (premio al mejor documental en Sundance) y la india Angh (premio de la sección Plaform en Toronto). Falta el premio del Festival de Busan (Corea del Sur), que se conocerá el jueves 15.

Fjörd, To Hold a Mountain y Woman Unknown fueron además elegidas por sus respectivos países de origen, pero puede darse el caso según esta nueva regla que haya más de un representante por país, inclusive dentro del quinteto definitivo de nominados.

Sandra Hüller, izquierda y Hanns Zischler en Tierra de mi padre, una de las candidatas más fuertes de la actual carrera por el Oscar internacional Agata Grzybowska - Mubi

Esta incorporación marca un cambio de fondo en la asignación del premio. A partir de la próxima entrega (la número 99, prevista para el 14 de marzo de 2027), el Oscar internacional dejará de pertenecer a un país o a una región porque será otorgado exclusivamente a la película.

El premio será entregado al director, cuyo nombre quedará tallado e inscripto en una placa incorporada a la estatuilla “después del título y, si corresponde, del país o de la región”, según indica la nueva regla aprobada por la Academia en mayo pasado. Además, el director será a partir de ahora el único habilitado para subir al escenario, recibir el premio en representación de todo el equipo creativo de la película ganadora y luego llevárselo a su casa.

Dolores Fonzi en Belén, la película argentina que llegó el año pasado a la primera selección de finalistas del Oscar internacional SSIFF - SSIFF

¿Cómo se vota y se elige el Oscar internacional? El viernes 9 ocurrió otro hecho clave de la carrera por el Oscar internacional: cada uno de los miembros de la Academia de Hollywood recibió un correo electrónico en el que se los convoca a sumarse a la primera etapa de la votación. Cualquier miembro de la Academia puede hacerlo, pero esa opción debe comunicarse de manera explícita y voluntaria. Quienes lo hagan serán divididos en grupos y recibirán a fines de octubre una lista de películas con la obligación de verlas.

En el padrón actual de la Academia hay 10.338 personas habilitadas para votar sobre un total de 11.319, número que se alcanza si los 529 nuevos convocados este año aceptan sumarse a la entidad. La conformación actual de la Academia de Hollywood deja a la vista la importancia cada vez mayor que se les asigna a los premios internacionales: uno de cada cuatro miembros (aproximadamente el 22%) vive, trabaja o está radicado fuera de Estados Unidos.

El director Andrey Zvyagintsev con el premio que ganó en Cannes este año; su película Minotauro compite por el Oscar internacional representando a Francia SAMEER AL-DOUMY - AFP

La primera rueda de votación se hará entre el 7 y el 11 de diciembre. El martes 15 de diciembre la Academia anunciará una primera nómina (shortlist) de 15 títulos preseleccionados. En la edición anterior, Belén, de Dolores Fonzi, formó parte de esa lista acotada. De esos 15 surgirán los cinco nominados finales que se anunciarán, junto a los candidatos de las restantes categorías, el 21 de enero de 2027.

La competencia arranca con resultado incierto. Hay varios títulos que aparecen a priori con chances tan fuertes como parejas de ganarse un lugar entre los cinco nominados finales. A la cabeza están Tierra de mi padre (Polonia), de Pawel Pawlikowski (estreno en la Argentina, 29 de octubre); Minotauro (Francia), del ruso Andrey Zyvagintsev (19 de noviembre); Cobarde (Bélgica), de Lukas Dhont (31 de diciembre); Rose (Austria), de Markus Schleinzer (21 de enero); La bola negra (España), de Javier Ambrossi y Javier Calvo (4 de febrero); la ya mencionada Fjörd (Rumania), de Cristian Mungiu (11 de febrero); Possible Love (Corea del Sur), de Lee Chang-Dong; All of a Sudden (Japón), de Ryusuke Hamaguchi; Woman Unknown (Dinamarca), de May El-Thouky, y Citizen Osama (Palestina), de Ahmed Hassouna.

Hay un cambio de tendencia respecto de los últimos años alrededor del premio. El año pasado se llevó el premio Valor sentimental, de Joachim Trier, la película noruega que llegó a la ceremonia como amplia favorita en toda la secuencia previa. Algo parecido ocurrió en los años anteriores con Zona de interés, que representó a Gran Bretaña, y Sin novedad en el frente (Alemania).

En un escenario ahora mucho más equilibrado, por ahora el cine latinoamericano ocupa un segundo plano en todos los pronósticos de potenciales candidaturas, aunque el Oscar internacional es la categoría más abierta a potenciales sorpresas y posibilidades a priori inesperadas.

La película elegida por la Academia de Cine de la Argentina como representante oficial al Oscar de nuestro país, La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, no ocupa a priori el mismo lugar de consideración que el año pasado a esta altura ya tenía Belén. Algo parecido ocurre en el caso de Brasil, cuya elección para este año (Feito Pipa, de Allan Deberton) está muy lejos de sus predecesoras Aun estoy aquí (ganadora del premio en 2025) y El agente secreto.

Una curiosidad de la competencia de este año es la película presentada por Uruguay, Un cabo suelto, de Daniel Hendler, con participación argentina en la producción y en su pareja protagónica, Sergio Prina y Pilar Gamboa. La competencia será muy larga y todo está por escribirse.