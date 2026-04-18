“El escenario era una zona segura; me sentía libre”: Antonio Banderas le entregó un premio a Julio Bocca en Málaga

El bailarín y director de ballet Julio Bocca fue distinguido en Málaga con el premio Lux Ductor, que recibió de manos del actor Antonio Banderas, durante la primera edición del Festival Internacional de Danza TIP TOE.

El galardón distingue a figuras cuya trayectoria ha marcado un camino para las nuevas generaciones. Bocca fue elegido como primer destinatario del premio en reconocimiento a una carrera excepcional que lo llevó desde sus inicios en Buenos Aires hasta consagrarse como primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York entre 1986 y 2006, tras ganar la medalla de oro en el 5° Concurso Internacional de Danza de Moscú en 1985.

Julio Bocca exhibe la distinción que recibió en Málaga

“El Teatro Colón celebra con orgullo el reconocimiento otorgado a Julio Bocca, director Artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, quien recibió el Premio Lux Ductor (luz guía) de manos de Antonio Banderas en el marco de la primera edición del Festival Internacional de Danza TIP TOE, organizado por el Teatro Soho CaixaBank de Málaga, España”, dice el comunicado.

“Tuve una carrera rica, exclusiva y hecha a mi manera”, expresó Bocca durante la ceremonia. “El escenario era una zona segura. Me sentía libre, seguro y confiado”, agregó.

Bocca se retiró de los escenarios el 22 de diciembre de 2007, en una función al aire libre ante 300.000 personas en el Obelisco. Desde 2025 ejerce como director artístico del Ballet del Teatro Colón, rol desde el cual trabaja para ampliar los horizontes del ballet hacia nuevos públicos y otras disciplinas artísticas. “No se trata de inventar desde cero sino también de recuperar tradiciones y de mantener esas costumbres”, señaló.

Julio Bocca viajó a España para recibir el premio Lux Ductor

El Premio Lux Ductor se suma a una extensa lista de distinciones internacionales que incluyen el Benois de la dance, el Maria Ruanova Primus Inter Pares, el Caballero de San Martín de Tours, el Gino Tanni, el Dance Magazine, la Medalla de Oro en las Artes del Kennedy Center, la Orden de Caballeros de las Artes y las Letras de Francia, el Konex de Brillante, la Medalla Delmira Agustini otorgada por la Presidencia de Uruguay y la Mención de Honor Juan Bautista Alberdi otorgada por el Congreso de la Nación Argentina, entre otros reconocimientos.

Bocca nació el 6 de marzo de 1967 y comenzó a bailar a los cuatro años, supervisado por su madre. A los 7 ingresó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Tenía 15 cuando fue contratado por la Fundación Teresa Carreño, de Venezuela y por el Teatro Municipal de Río de Janeiro, en Brasil, como primer bailarín. En 1985 ganó la medalla de oro del Concurso Internacional de Ballet de Moscú. A partir de ese momento, su carrera se proyectó internacionalmente.

En 1986, con 19 años, firmó un contrato con el American Theatre Ballet como primer bailarín, realizó giras por el territorio estadounidense, que culminaron con representaciones en el Metropolitan Opera House de New York. En 1987, su performance le valió ser nombrado, por The New York Times, como el “Bailarín del Año”. Desde entonces, escenarios no le han faltado. Bailó con el Kirov, cuando San Petersburgo era Leningrado; en la Ópera de París; en la Scala de Milán; con el Bolshoi en Moscú y con el American Theatre Ballet en Buenos Aires. En enero de 1987 compartió escenario con Míjael Baryshnikov en el Theatre of the Performing Arts de Miami. En noviembre del año siguiente, 100.000 personas lo aclamaron en la Avenida 9 de Julio, junto a Raquel Rossetti, donde bailó el “Don Quijote”.