En Migración, Gerard Butler es un moderno Moisés en medio del fin del mundo, desesperado por salvar a su familia

El día del fin del mundo: Migración (Greenland 2: Migration, Estados Unidos-Reino Unido/2026). Dirección: Ric Roman Vaugh. Guión: Mitchell LaFortune y Chris Sparling. Fotografía: Martin Alhgren. Música: Davi Buckley. Edición: Colby Parker Jr. Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah, William Abadie. Distribuidora: Diamond. Duración: 98 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: buena.

Lo último que supimos de la familia Garrity al final de El día del fin del mundo (2020) es que con el último aliento logró salvarse junto a su familia de los estragos provocados por el estallido de un cometa sobre la superficie terrestre. Ahora, a través de una secuela que retoma la historia cinco años después nos enteramos por boca del propio protagonista (el escocés Gerard Butler, con su imponente presencia y un eterno rictus de enojo y preocupación en el rostro) que dos terceras partes del planeta quedaron destruidas y que los fragmentos del meteoro siguen amenazando a los pocos que permanecen vivos, por ahora protegidos en refugios subterráneos.

Allí se habla sin vueltas de “nueva normalidad”, un término enunciado hasta el cansancio en tiempos de la pandemia para justificar controles excesivos y restricciones a la libertad. Mientras tanto, una de las pocas voces heterodoxas sugiere que alrededor del gigantesco cráter abierto en Europa Occidental por el fragmento más grande del cometa (hecho clave en la trama de la película original) estarían dadas las condiciones para un verdadero renacer.

Toda esta secuela se configura alrededor de las posibilidades reales de que una utopía semejante pueda hacerse realidad. De tales especulaciones nace el título (Migración) de un relato que tranquilamente podría verse como el primer largometraje de temática post-apocalíptica que, seguramente sin proponérselo, observa el futuro desde una perspectiva espiritual.

Butler en una tensa escena de la película junto a Morena Baccarin y Roman Griffin Davis © 2026 Lionsgate - Lionsgate

El personaje de Butler funciona en este sentido como un curioso equivalente del relato bíblico sobre la búsqueda de la Tierra Prometida en el universo de la ciencia ficción. El nuevo Moisés encarnado por Butler ya no guía a un pueblo, sino a su propia familia, rumbo a ese destino a través de extensiones áridas e inhóspitas llenas de peligro, siempre con la muerte al acecho.

Migración replica la peripecia errante de los Garrity que conocimos en la película original (nunca estrenada en los cines argentinos y tampoco disponible hoy en las plataformas de streaming) ahora con muchas más connotaciones místicas y trascendentes. Afortunadamente, ese destino no aparece subrayado más allá de algunas frases aleccionadoras dichas al principio y al fin del relato, en el que se presta mucha más atención a la plausible descripción de cómo podría quedar la Tierra después de semejante cataclismo y el inevitable regreso a un estado de naturaleza en el que queda poco espacio para la solidaridad.

Gerard Butler en una escena de El día del fin del mundo: Migración © 2026 Lionsgate - Lionsgate

A sus casi 60 años, Butler se fue transformando a conciencia en una figura del cine de alto presupuesto y temática clase B que inspira a los demás con su conducta frente a la adversidad, llena de coraje y valor. En un par de escenas muestra lo que queda de su etapa anterior de temerario héroe de acción, pero aquí (como en sus películas más recientes) lo más importante no son las armas que empuña sino el sentido de protección que transmite a sus seres queridos.

Para lograr ese objetivo y aligerar una travesía que por momentos queda al borde de lo inverosímil la trama descuida por completo algunos matices que conocimos en el episodio previo, entre ellos la dependencia de la insulina que tiene el hijo de los Garrity, ahora convertido en todo un adolescente. Más compacta que el film original (dura media hora menos), esta secuela cumple en el fondo con su objetivo primario: describir de un modo bastante creíble cómo podría quedar nuestro planeta tras el devastador paso de elementos destructivos llegados desde el cielo. Verla en el cine también resulta una experiencia útil porque ninguna de estas historias jamás tendría el mismo efecto si la observamos en la escala magra y reducida de un reproductor hogareño.