Jimena Barón sorprendió con su destreza para el tejido: el dulce diseño que creó para su hijo Arturo

No hay día en que Jimena Barón no sorprenda a través de sus redes sociales con algunas de sus anécdotas, viajes relámpagos o aventuras en familia; y este lunes no fue un caso aislado. La actriz y cantante no solo sorprendió con su destreza para el tejido, sino que enterneció a todos al mostrar el dulce diseño que creó para su hijo Arturo.

Jimena Barón junto a Arturo, su hijo menor (Foto: Instagram/@jmena)

Mediante su perfil de Instagram, en el que acumula casi siete millones de seguidores, ‘La Cobra’ publicó un video de unos pocos segundos en el que se lo ve al pequeño, de espaldas y frente al espejo, mientras se apoya con sus manos sobre una mesa de vidrio, lucir el enterito beige que ella le hizo con sus propias manos. “El enterito que le tejí embarazada”, agregó junto a un emoji de un corazón y otro con el que representó su emoción.

Jimena Barón le tejió un enterito a Arturo (Foto: Instagram Captura/@jmena)

Sin embargo, lo que más captó la mirada de los usuarios fue el corte del bebé. Lejos de ofenderse, la ex Casi Ángeles compartió un divertido meme en el que comparó a su hijo menor con una imagen en la que un perro llevaba el corte taza, el peinado clásico y versátil donde el cabello se corta con una longitud uniforme alrededor de toda la cabeza y que fue furor en los 90. “Sí, le hicimos el corte taza que nos hacían en los ’90”, bromeó.

Jimena Barón bromeó con el corte de su hijo Arturo (Foto: Instagram Captura/@jmena)

Esta tierna secuencia llegó tan solo días después de que el pequeño Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, pronunciara su primera palabra. Mediante un clip de apenas nueve segundos se pudo ver a la cantante tratar de sintonizar El Trece para ver su participación en el programa de Guido Kaczka. En medio de esa disputa doméstica con el control remoto, el bebé sorprendió a todos con un claro y dulce: “Ma-má”.

El tierno video de Arturo, el bebé de Jimena Barón, cuando dijo “mamá” por primera vez

La reacción de Jimena fue inmediata. “Mamá, sí. Yo también quiero ver mi programa y no lo podemos poner”, le dijo al pequeño entre risas antes de besarle la frente. Arturo nació el 13 de junio de 2025 y, desde su llegada, Jimena no oculta la felicidad que le produce volver a transitar la maternidad.