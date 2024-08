En qué andan los actores de La sociedad de la nieve, después del boom del film

Escuchar

Inspirada en el libro de Pablo Vierci, La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona, logró recuperar la tragedia que cambió para siempre la vida de los sobrevivientes al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972. Y así como cambió la vida de cada uno de los pasajeros, también lo hizo con los protagonistas que encarnaron a los jóvenes rugbiers del país vecino.

Desde su presentación en el Festival de cine de Venecia en 2023, la película generó un gran “fandom”, que siguió con atención el recorrido de la propuesta y, principalmente, los pasos de cada uno de sus protagonistas , quienes, gracias a la exposición y el fenómeno en el que se convirtió la película, comenzaron a desandar un camino con luz propia que los llevará a nuevos destinos.

Enzo Vogrincic decidió que se tomará su tiempo para decidir con qué proyecto seguir

El uruguayo Enzo Vogrincic, quien encarnó a Numa Turcatti , aún baraja producciones para volver al ruedo: “Hay cosas que vamos a ver ojalá, ojalá, yo soy muy tranquilo para los proyectos, para tomar una decisión, para ver, necesito tiempo, porque es algo que como soy vergonzoso en general tengo una sensación de vergüenza muchas veces frente a cosas sencillas que no logro romper, que no logro superar, eso me hace ser dubitativo a la hora de decidir un proyecto, a la hora de decir ´me voy a dedicar a esto´. Normalmente con los proyectos a los que me he dedicado pasa algo alucinante: los leo cuando llegan y entiendo que eso es para mí, que eso es para contar lo que me gustaría y le veo el corazón a la cosa y ahí ya no me importa nada, es ese proyecto. Llegar a ese momento es difícil, y al mismo tiempo, como no estoy apurado, no me preocupa que pase un tiempo entre una cosa y otra”, dice a LA NACIÓN.

Hace semanas se lo vio en París, Francia, durante la Fashion Week, como embajador de Loewe, marca de la cual es parte tras el fenómeno de la película y con la que se anima a mostrar de una manera completamente diferente, rompiendo límites, y si bien él se define como “tímido”, deslumbra con la elección de looks de la empresa y juega con, justamente, aquello que no utilizaría en su vida cotidiana.

Enzo Vogrincic se convirtió en modelo y dijo presente en la semana de la moda de París

Agustín Pardella, Nando Parrado en la propuesta, vive un intenso 2024 entre ensayos teatrales y su participación en competencias de boxeo, deporte al cual se sumó luego de la intensa preparación que tuvo para el difícil rodaje de La sociedad de la nieve. “Yo volví y pude hacer una película, 1978, producida por Black Mandala, que trata un poco de la dictadura mezclado con una secta satánica, luego hice un film con Alicia Scherson basado en un libro de Roberto Bolaños, o sea, nada que ver, así que estoy contento con las diferentes oportunidades. Y ahora en agosto estreno una obra en el Teatro San Martín y estoy contento también de poder habitar eso”, cuenta el actor.

La película a la que se refiere es de la directora chilena Scherson y es la adaptación de El Tercer Reich, obra publicada póstumamente en 2010, se llamará Guerra de verano y es una coproducción con el país trasandino, Uruguay y Canadá y tiene como protagonista a Lux Pascal, Dan Beirne, Aline Küppenheim y Malena Sánchez. Con respecto a la obra, que lo tiene muy entusiasmado, es Eduardo II, de Christopher Marlowe, que dirigirá Alejandro Tantanián además de adaptarla junto a Carlos Gamerro y Oria Puppo. Sobre la puesta dijo a LA NACIÓN: “Estoy superentregado a buscar una verdad absoluta en estos textos fantásticos que se reconstruyeron a través de mucho trabajo y también creo que lo que se va a proponer visualmente va a dar de qué hablar y va a ser una vuelta de tuerca al teatro que estamos acostumbrados a ver”.

El ganador del premio Goya al Actor Revelación, que otorga anualmente la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Matías Recalt, capitalizó rápidamente el fenómeno de la película, sumándose al elenco de la serie Atrapados , basada en la novela Caught, de Harlan Coben, de quien ya se adaptaron No hables con extraños, Safe, Quédate Cerca, Bosque adentro y Ni una palabra. En esta oportunidad, Recalt estará acompañado por Soledad Villamil, Juan Minujín, Alberto Ammann, Fernán Mirás y Mike Amigorena, entre otros, bajo la dirección de Miguel Cohan y producción de Vanessa Ragone para Netflix, que se verá en 2025 en la plataforma.

Atrapados, la nueva producción de Netflix, en la que trabaja Matías Recalt

Felipe González Otaño, Carlos Páez en La sociedad de la nieve, tiene varias propuestas cinematográficas por estrenar como Linda, junto a la China Suárez, que se verá en el Festival Internacional de Cine de Toronto y acaba de terminar el rodaje de Tulpa, dirigida por el ruso Ivan Kapitanov . En exclusiva para LA NACIÓN, el actor, conocido por todos como “Pipe” contó: “El director es ruso y no habla una palabra en español. Viene de una cultura muy distinta y nuestro cine es muy distinto, entonces había cosas que todo el tiempo eran de choque y el filmar este terror tiene como una densidad que fue un poco parecido a lo que sentíamos. Escenas oscuras, de mucha exigencia dramática, te van poniendo en un estado distinto... hubo muchos puntos en común con La sociedad… porque fue un rodaje fuerte también”.

Felipe González Otaño, más conocido como Pipe, en el rodaje de Tulpa

El joven, que estudia Diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, sueña con dirigir sus películas y continúa con la carrera en paralelo a la actuación y adelanta sobre Linda: “La dirige Mariana Weinstein, es su ópera prima, pero es una directora con la cual estoy muy contento, es una genia. Es un proyecto muy lindo que se fue reescribiendo mucho y siento que el producto final terminó siendo muy bueno. No sé cuánto puedo contar de la narrativa. El género, no estoy seguro, pero creo que sería un drama erótico. En unas semanas me voy a Ecuador y después a Paraguay a dar unas charlas con un par de los chicos del elenco de La sociedad de la nieve, que surgió un poco por este boom y la necesidad del público de escucharnos. Después tengo un proyecto para filmar en España, la ópera prima de David Mora, un drama LGBT, pero estamos terminando de ver cuándo va a ser el rodaje, si este año o al principio del que viene. Es un proyecto hermoso sobre una historia de amor fugaz, muy profunda, que se llama Meteorito”.

Sobre las charlas que menciona González Otaño serán de la partida Esteban Kukuriczka, Valentino Alonso, Diego Vegezzi, Felipe Ramusio, Fernando Contigiani, Emanuel Parga y Rafael Federman. Este último, que encarnó a Eduardo Strauch, antes y después del estreno en Netflix de La sociedad de la nieve, protagonizó, junto a Margarita Molfino, Constelaciones del Sur, además de coprotagonizar Lo sagrado, en el Paseo La Plaza, junto a Julio Chávez, en donde encarna a un joven que visita sorpresivamente a su padre para que cumpla una promesa y participa de Lorca, el teatro bajo la arena, de Mariano Llinás y Laura Paredes, los jueves en El Portón de Sánchez. En la película de Bayona es uno de los tres primos encargados del doloroso trabajo de elegir y cortar los cuerpos fallecidos para alimentarse. Por ahora, su agenda continuará ocupada con el teatro antes de volver a rodar otro proyecto.

Juan Ignacio Caruso, quien encarnó a Álvaro Mangino, es uno de los más activos en redes sociales, con transmisiones diarias en Twitch y aprovechó el fenómeno de la película para seguir explorando la comunicación y lanzar algunas canciones como “Hasta cuando” y “PORÁI” acompañadas por videoclips en los que despliega su talento.

Mientras que Simon Hempe, que interpretó al recientemente fallecido José Luis “Coche” Inciarte en la película, protagonizó junto a Valentina Zenere Nahir, el film de Hernán Guerschuny sobre Nahir Galarza, la mujer más joven condenada a cadena perpetua por asesinar a su novio en uno de los casos más impactantes y polémicos de la crónica policial argentina. Además participó de un comercial de cerveza, que lo llevó a España y a trabajar junto a Prune Pauchet, Belén Cavanne y Pau Balaguer.

El resto del elenco, Luciano Chatton, Andy Pruss, Francisco Romero, Tomás Wolf, Agustín Della Corte, Blas Polidori y Rocco Posca continúan aguardando proyectos o esperando noticias que los devuelvan a los sets de rodaje, pero está claro que tras La sociedad de la nieve, sus vidas cambiaron para siempre.