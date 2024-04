Pampita se reunió con un sobreviviente de la tragedia de los Andes y no ocultó toda su admiración: “Tanta sabiduría”

Escuchar

Es preciso decir que La sociedad de la nieve fue, indiscutidamente, uno de los estrenos cinematográficos más importantes de los últimos meses. La película de J.A. Bayona, basada en la tragedia de los Andes, dio la vuelta al mundo y no solo arrasó en los Premios Goya, sino que estuvo nominada a los Premios Oscar en la categoría de mejor película internacional. Si bien muchos sabían lo que sucedió aquel 13 de octubre de 1972 con los jugadores del equipo de rugby Old Christians Club y los familiares y amigos que viajaron con ellos, hubo otros que se encontraron con la historia por primera vez y quisieron indagar en ella un poco más.

Paralelamente, algunos de los sobrevivientes de la tragedia también se involucraron en la cita, dieron entrevistas y volvieron a contar sus historias. Incluso Gustavo Zerbino y Roberto Canessa asistieron al almuerzo de los nominados a los Premios Oscar que se realizó en Los Ángeles y se sacaron fotos con Billie Eilish, Emma Stone, Mark Ruffalo, Emily Blunt, Margot Robbie y Steven Spielberg. Pero, así como ellos quisieron un recuerdo con las estrellas de Hollywood, hubo otros que anhelaron atesorar un momento especial con quienes inspiraron al mundo con su historia de valentía y supervivencia. En las últimas horas, Carolina ‘Pampita’ Ardohain tuvo un encuentro cara a cara con Zerbino y le dedicó un emotivo posteo en las redes donde le expresó toda su admiración.

El emotivo mensaje de Pampita para Gustavo Zerbino (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La modelo compartió una serie de selfies que se tomó con Zerbino en un evento y hasta una foto que dio cuenta de la charla que mantuvieron. Asimismo, sumó imágenes en blanco y negro del uruguayo en su juventud y del reencuentro con su familia cuando fue rescatado de los Andes. Además, agregó una foto de Tomás Wolf, el actor que lo interpretó en la producción española.

Así fue el encuentro de Pampita con Gustavo Zerbino (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita y una amiga junto a Gustavo Zerbino (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“¡Qué lindo encuentro con mi admirado Gustavo Zerbino! ¡Tanta sabiduría en tus palabras!”, expresó Pampita. Acto seguido compartió algunas de las frases del empresario uruguayo, que, según advirtió, tuvieron un efecto muy fuerte en ella: ‘’El bolso, eso fue lo que a mí me dio el combustible, la ilusión y la tenacidad para no aflojar, ya que tener esa misión me dio la fuerza para no desistir”.

“Cuando me di cuenta de que nunca nadie más iba a subir a ese lugar, porque nunca había sido pisado por un hombre y era como un granito en el desierto, sentí dentro de mí que si yo no traía de esas personas algún recuerdo tangible, su familia no iba a poder hacer el duelo”.

Carolina compartió algunas postales de Gustavo Zerbino durante su juventud (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Carolina compartió algunas postales de Gustavo Zerbino durante su juventud (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Al mismo tiempo, la modelo también sumó las siguientes frases. “El error y el fracaso son puro cuento, lo único que existe es el aprendizaje”y “Estamos muy orgullosos gracias a que la historia sea muy conocida en un tiempo donde hay pocos valores y principios”. Además, eligió uno de los aprendizajes que más valoró: “Tenés que levantarte una vez más de las veces que caes”.

“En la cordillera conocimos a un Dios bondadoso”; “Cuando me levanto cada mañana agradezco a Dios que estoy vivo, practico la gratitud diaria; la vida me molió” y “El amor es la fuerza más grande”, fueron otras de las palabras de Zerbino que Carolina decidió compartir con sus seguidores.

Tomás Wolf, el actor que interpretó a Zerbino en La sociedad de la nieve (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Absoluta fan de la película. Si todavía no la viste, no te la podés perder”, comentó la conductora. Para quienes quieran darle play, La sociedad de la nieve se encuentra disponible en Netflix.