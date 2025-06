Jugó un mundial: Agustín Della Corte, el rugbier uruguayo que hoy brilla en una de las series más vistas de Netflix

Tiene 27 años, nació en Paysandú, Uruguay y ni remotamente imaginaba este presente, entre rodajes de series y películas para importantes plataformas y alfombras rojas. Desde el pasado viernes 20, el rostro y físico del uruguayo Agustín Della Corte están en Olympo, serie ambientada en el mundo del deporte de elite que llegó a Netflix con todos los ingredientes para convertirse en una de las tendencias del año, y de hecho ya se posicionó como la segunda más vista a nivel mundial en la plataforma.

Agustín Della Corte comenzó a jugar al rugby desde que era chico, primero en un club de Paysandú, Trébol Rugby Club, y luego como profesional. Fue parte de Los Teros, la selección uruguaya de rugby, entre 2017 y 2020, y llegó a competir en el Mundial de 2019 en Japón. También estudió Dirección y Administración de Empresas y Contador Público en la Universidad de Montevideo.

Hace poco más de cuatro años, su vida cambió luego de un casting abierto a deportistas para la película de J.A. Bayona, La sociedad de la nieve, al que acudió sin experiencia actoral previa. Quedó seleccionado luego de un largo proceso para interpretar a Antonio Vizintín, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Para el rol, Della Corte bajó 27 kilos, demostrando que también podía ser un actor entregado.

“Fue literalmente una escuela de cine”, aseguró el flamante actor a la revista neerlandesa Numéro sobre su experiencia en el film ganador de 12 premios Goya. “Desde el principio, Bayona me ayudó a desarrollar una confianza en mí mismo que nadie antes me había ayudado a experimentar. Valoró la naturalidad que aportaba a la actuación e incluso bromeó con prohibirme estudiar interpretación”, detalló el actor sobre el vínculo que forjó con el reconocido director de cine español, que sigue aconsejándolo incluso al día de hoy.

Sin embargo, se formó en Buenos Aires con Alejandro Catalán, lo que describió como una “lección de vida”. “Con él, la actuación adquirió un nuevo significado para mí. Constantemente repetía un mensaje que me marcó: ‘En la actuación, no podemos permitirnos lo que no nos permitimos en la vida real’. Con esa comprensión, el arte de la actuación se convirtió en una experiencia que me permitió reconocer qué partes de mí mismo evitaba, consciente o inconscientemente, para comenzar a explorarlas en profundidad”, remarcó Della Corte al citado medio neerlandés.

En este tiempo, el joven uruguayo también realizó campañas publicitarias como modelo, asistió al Festival de Cannes y al de Málaga y a la Semana de la Moda en Milán, donde lo acompañan marcas de lujo como Dolce & Gabbana y Maison Margiela. También filmó dos películas: la argentina Linda (Disney+), junto a la China Suárez y la panameña Papeles, sobre el caso de los Panamá Papers.

Ahora se convirtió en Roque Pérez, uno de los protagonistas de Olympo, de Netflix. La serie fue realizada por los productores de la exitosa Élite y en ella comparte elenco con el también uruguayo Nicolás Furtado.

La trama de la serie se ubica en el Centro de Alto Rendimiento de Pirineos, lugar de entrenamiento al que van los atletas de primera línea de España. Cuando la capitana de la selección de natación artística es superada por primera vez y descubre que el rendimiento de sus colegas crece de forma inexplicable, se instalará el dilema del sacrificio y hasta dónde se está dispuesto a llegar por alcanzar la gloria.

El actor uruguayo Agustín Della Corte es Roque Pérez en Olympo, la nueva serie éxito de Netflix

Sobre su personaje, Della Corte dijo a El País al inicio de las grabaciones: “Tiene mucho de mí y a la vez tiene otras cosas que nadie esperaría de mí”. Es que Roque Pérez debe lidiar con la homofobia en un ambiente altamente competitivo". El papel, además, le exige desnudos.

En la serie, el incipiente actor interpreta a un jugador de rugby, deporte que él mismo practicó

Los creadores de la serie son Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, y en el elenco están Clara Galle (A través de mi ventana), Nuno Gallego (Élite), María Romanillos (Historias para no dormir), Martí Cordero (que saltó a la fama como participante en Got Talent España y trabajó en la serie Los enviados) y la debutante Nira Osahia.

Todo indica que Olympo marcará un nuevo punto de quiebre para este actor uruguayo que se vuelve cada vez más internacional.