Engendro es una película de tesis con más conceptos que sustos

Engendro (Nightborn; Finlandia, Lituania, Francia y Reino Unido/2026). Dirección: Hanna Bergholm. Guion: Bergholm y Ilja Rautsi. Música: Eicca Toppinen. Fotografía: Pietari Peltola. Edición: Jussi Rautaniemi. Elenco: Seidi Haarla, Rupert Grint, Pamela Tola y Pirkko Saisio. Duración: 92 minutos. Nuestra opinión: buena.

Acaso Ray Bradbury haya inaugurado un microgénero que podríamos llamar “baby horror” con su relato de 1946 “El pequeño asesino”, acerca de un recién nacido que, como venganza por haber sido arrancado de la plenitud ingrávida del útero para ser arrojado a nuestro mundo de esfuerzo y dolor, logra matar a sus padres. Este cuento abreva en ansiedades comunes sobre la maternidad, como que el bebé no resulte exactamente lo que se espera y también empieza a desandar la narrativa de que tener un hijo es la mayor aspiración, la suma realización y máxima dicha que se puede alcanzar.

Por influencia de la contracultura, ya en los años 60 películas como la perversamente cómica El bebé de Rosemary, acerca de un ama de casa que engendra al Anticristo, sugieren un contrarrelato al mandato social del embarazo como beatitud. Para David Cronenberg puede convertirse en un evento aberrante y grotesco y así lo exhibe en Cromosoma 5 (The Brood), como bien podía esperarse del padre del “body horror”. Tal es el linaje del que proviene este segundo film de la realizadora finlandesa Hanna Bergholm, cuya primera película Cría siniestra (Hatching, 2022) visitaba temas similares al presentar a una familia pretendidamente perfecta que entra en crisis cuando la hija trae a la casa un huevo que eclosiona en una extraña criatura.

El título local Engendro no deja demasiado lugar para la sutileza. De todos modos, la película no apuesta a crear un misterio acerca de la naturaleza de su espécimen. Desde que nace, el bebé de Jon (el exalumno de Hogwarts Rupert Grint) y Saga (Seidi Haarla) respira como si fuera Darth Vader con catarro. Su espalda cubierta de pelo y la presencia de una cola vestigial tampoco son señales muy promisorias. Sin embargo, solamente Saga parece notar las anormalidades de su hijo. Para los demás, desde su marido a sus padres, todo lo que ella percibe como aterrador es parte de las vicisitudes de ser mamá. Si cuando amamanta el bebé la muerde -claramente, porque prefiere la sangre materna antes que la leche-, su pediatra le explica que es normal. Si el engendro responde a todo con agresión, es su culpa porque le transmite sus propios temores.

A caballo entre el exceso de la comedia negra (aunque con humor relativo) y la metáfora, la película nos dice que ambos tienen razón: todo lo que le sucede a Saga es normal porque lo cierto es que siempre el parto es un episodio de body horror que deforma el cuerpo de una mujer y siempre el recién nacido es un monstruo con el que hay que aprender a convivir. Lo anormal es pretender que no es así.

Engendro parece más interesada en exponer sus ideas que en vigorizar el relato con algo urgente o imprevisible

Engendro es una amalgama de folk horror, body horror y, sí, baby horror en el que el segundo componente de las fórmulas queda un poco relegado. No hay demasiado miedo, ni sobresaltos. Algunas imágenes como el parto explosivo del comienzo y las mutaciones del cuerpo de Saga muestran un brío que, lamentablemente, no se mantiene. La película parece más interesada en exponer sus ideas que en vigorizar el relato con algo urgente o imprevisible.

Al promediar el metraje, cuando ya queda claro qué sucede y dónde se dirige, la tensión se desinfla. La protagonista comienza como una especie de trad-wife que abandona su trabajo para tener tres hijos con su marido y descubre el dolor, la soledad y el espanto de esta determinación patriarcal, pero su drama no tiene mayor impacto emocional porque no sale de un personaje complicado y humano sino que existe solo como la expresión de un concepto. Esta es, ante todo, una película de tesis cuyo fundamento es establecer que la maternidad es monstruosa y que, sin embargo, las mujeres se las arreglan para sobrellevarla.