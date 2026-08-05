Tini Stoessel paseó por París con Fifi, su perrita rescatada

Tras alentar a su prometido Rodrigo De Paul durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, Martina “Tini” Stoessel organizó un viaje a París, Francia, junto a sus amigas y una invitada especial: Fifi, la perrita callejera que rescató el año pasado. La cantante decidió compartir con sus seguidores de Instagram la intimidad de su estadía en la ciudad de las luces y enterneció a todos con el paseo que realizó con su mascota.

Tini Stoessel compartió en sus redes las postales de su estadía en París con su perrita Fifi (Foto: Instagram @tinistoessel)

La intérprete de “Carne y hueso” realizó un paseo parisino con Fifi. Comieron en un restaurante, recorrieron las calles al atardecer y se sentaron a descansar en el césped con la Torre Eiffel de fondo. Asimismo, dejó entrever el look relajado y cómodo que eligió para disfrutar del día: un top negro al cuerpo sin mangas, un jogging gris, una cartera roja, lentes de sol y un colgante dorado con un corazón en el centro y la correa rosa de su perrita.

El paseo parisino de Tini y Fifi (Foto: Instagram @tinistoessel)

Asimismo, agregó postales que tomó dentro del departamento en el que se hospedaron y dio cuenta de que la perrita fue tratada como una verdadera reina: se recostó en uno de los sillones, y Sofía, una de las amigas de la cantante, la sostuvo en brazos.

Tini y Fifi juntas en París (Foto: Instagram @tinistoessel)

Fifi se convirtió en la compañera inseparable de Stoessel. En una entrevista con Cadena Heat en febrero de 2026, la artista aseguró que su llegada le dio una “estabilidad” que no tenía y necesitaba. “Siempre mi vida fue dormir en diferentes camas, comidas, culturas, cambios de horario y lo que me trae ella es algo que siempre está, algo estable. Tener que darle de comer, dormir con ella, que me acompañe... Cuando estoy mal, ella se da cuenta y me acompaña. Cuando estoy nerviosa, se me sienta a upa. Hay una relación estable en mi vida y es con Fifi”, sostuvo.