Entre la obsesión y la parodia: 7 producciones para ver que rompen con las tradiciones navideñas

Cada diciembre se renueva la oferta de películas y series que tienen a la Navidad como protagonistas. Aunque pareciera que ya no hay nada nuevo para contar, muchas producciones intentan darle una vuelta de tuerca al tema, y en algunos casos lo logran. Estos son algunos ejemplos de estrenos recientes que decidieron aprovechar la ocasión para poner a prueba el pensamiento lateral y ofrecer una nueva visión sobre la fecha y su gran protagonista, Papá Noel.

Tormenta de Navidad (2022)

Propuesta de origen nórdico que durante seis capítulos de media hora sigue las alternativas de un grupo de personas que no se conocen entre sí, cuando quedan varadas en el aeropuerto de Oslo por una tormenta de nieve. La galería de personajes es múltiple y variada, y la trama no busca ni el golpe bajo ni la sonrisa complaciente, solo se trata de acercarse a cada una de estas historias (y a sus entrecruzamientos) de la manera más amable y adulta que sea posible. El elenco está tan ajustado como la puesta en escena, que coloca al espectador en el centro de la escena, permitiéndole desenvolverse alrededor de los personajes como uno más. Desde su estreno está entre las más requeridas de la plataforma y basta empezar a verla para entender por qué. Disponible en Netflix.

Guardianes de la galaxia: especial de las Fiestas (2022)

Esta costumbre de forzar a las franquicias infantiles a tener una aventura de Navidad comenzó hace décadas y parece no tener fin. Desde aquel especial navideño de Star Wars en la década del 70, a los de Toy Story y Shrek, en diciembre la pantalla se inunda de breves historias en torno a un árbol de luces. Los Guardianes de la galaxia se suman a la costumbre, con este capítulo especial donde vuelven sus principales figuras y que entretiene, a pesar de no ser un alarde de originalidad. A Mantis (Pom Klementieff) y a Drax (Dave Bautista) se les antoja que Star-Lord (Chris Pratt) está más triste que de costumbre porque extraña la festividad terrestre. Así que vienen a nuestro planeta para secuestrar al actor Kevin Bacon y “regalárselo”. Guiños a otras producciones de Marvel, referencias para los más grandes y algún que otro detalle que puede ser disparador para la siguiente entrega de la saga, redondean una propuesta simple pero atractiva . Disponible en Disney+.

Reyes contra Santa (2022)

El incansable y talentoso Karra Elejalde se pone al hombro esta comedia española, que se mete de lleno en la controversia que históricamente enfrentó a Papá Noel y a los Reyes Magos. Mientras los segundos surgen de un relato bíblico, el primero es un personaje creado a partir de una conjugación de personas y hechos de diferentes culturas, con aspecto marketinero y color de gaseosa. En Reyes contra Santa, el trío de embajadores está harto del protagonismo que se le da a su rival en detrimento de ellos. Y todo se complica cuando, ante su secuestro un 24 de diciembre, se ven obligados a hacer su trabajo. Una película incorrecta y divertida en su intención de pervertir las tradiciones , con un Santa Claus que habla mitad en inglés y mitad en lenguaje inclusivo, y Reyes Magos de pocas pulgas. Disponible en Prime Video.

A Very Murray Christmas (2015)

Un recorrido por el catálogo de las plataformas permite recuperar joyas como este especial que Bill Murray protagonizó y Sofía Coppola dirigió, en 2015. En el hotel Carlyle de Nueva York, Murray se prepara para transmitir en vivo su especial de Navidad. Pero el mal clima da por tierra con la producción que incluía figuras como George Clooney, Miley Cyrus y hasta el Papá Francisco. Abrumado y con esa sempiterna cara de hastío que hace juego con la acidez de sus palabras, Murray comienza a interactuar con el personal y huéspedes del hotel (entre los que están Michael Cera, Rashida Jones, Jenny Lewis o Jason Schwartzman) mientras hace un recorrido por lo más reconocido del repertorio navideño norteamericano acompañado por el pianista Paul Shaffer. Un capricho sí, pero hecho con altura y talento, por lo que es un placer formar parte. Disponible en Netflix.

Santa Cláusula, un nuevo Santa (2022)

El inesperado éxito de Santa Cláusula (1994) y de sus dos continuaciones revitalizó la figura y la carrera de Tim Allen; al menos de su imagen, porque de su voz se encargó la saga de Toy Story con su inolvidable Buzz Lightyear. Aquella historia sobre un hombre llamado Scott Calvin, que por una situación fortuita se veía obligado a convertirse en Papá Noel, se exprimió todo lo que se pudo. Al menos eso creíamos porque ahora llega esta serie de seis capítulos que ofrece una nueva vuelta de tuerca, imbuida de espíritu navideño. Con 65 años, Scott siente que ya tiene edad suficiente como para jubilarse, así que busca a alguien que tome el manto rojo y así poder dedicarse a ser un padre de familia normal. Pero la tranquilidad dura poco, el elegido no es lo que parece y Santa tiene que volver a calzarse el gorro para salvar la Navidad. Para el fan de la trilogía, esta adaptación en formato de serie no defrauda, incluso supera a alguno de los largometrajes. Disponible en Disney+.

Padre no hay más que uno 3 (2022)

La historia de Padre no hay más que uno comenzó en 2019, como adaptación española de la comedia argentina Mamá se fue de viaje. Mientras a la nuestra se la olvidó bastante rápido, la versión dirigida y protagonizada por Santiago Segura d espertó tanto entusiasmo en España que dio lugar a dos continuaciones, la última estrenada este año y que tiene a las fiestas como disparador. La trama sigue más o menos el mismo esquema de las anteriores y de este tipo de comedia familiar: confusiones, conflictos y comedia. Y en ese sentido, con un elenco que se conoce de memoria, y el gran Santiago Segura como mascarón de proa, la cosa funciona a la perfección. La plataforma tiene también disponible las entregas anteriores, así que no hay excusas para no disfrutar de una trilogía de la que acá se sabe poco, pero que en su país de origen fue un suceso. Disponible en Paramount+.

La búsqueda: El extraño mundo de Jack (2020)

En 1991, El extraño mundo de Jack revolucionó la animación cuadro a cuadro, técnica que acaba de volver a brillar gracias a Pinocho de Guillermo del Toro. Además de eso, la película de Tim Burton dio el puntapié inicial de todo un universo en torno a los íconos de Halloween y la Navidad. Si bien es un “imprescindible” para volver a ver en esta época, en este caso la recomendación se orienta hacia un mini documental que explora algunos detalles desconocidos de su realización.

En la serie La búsqueda, el coleccionista Dan Lanigan toma como referencia algunos artículos de cine que atesora para hablar con sus hacedores y protagonistas sobre el proceso de creación de cada obra. La tercera entrega está dedicada al clásico de Burton, y el trabajo de entrevistas e investigación la vuelve una excelente propuesta para complementar el visionado del film y seguir encontrándole nuevos puntos de atracción. Disponible en Disney+.