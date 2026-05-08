Guillermo Francella, distinguido con el Platino de Honor: de su elección por lo “popular” al abrazo con el fan menos pensado

RIVIERA MAYA, MÉXICO. En un momento de plenitud profesional con el estreno de la cuarta temporada de El Encargado (Disney+) y su trabajo sobre el escenario con la obra Desde el jardín, Guillermo Francella puso en pausa su agenda y viajó a México para recibir el Platino de Honor, un premio que homenajea su amplia trayectoria en cine y televisión y su contribución al audiovisual iberoamericano.

La lista de figuras que previamente recibieron esta distinción fueron Eva Longoria (2025), Cecilia Roth (2024), Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014).

Guillermo Francella en la rueda de prensa de los Premios Platino, esta mañana en México. Mañana recibirá la estatuilla de honor Gentileza Premios Platino

El actor arribó ayer a la Riviera Maya y se sumó al contingente de figuras argentinas que mañana desfilarán por la alfombra roja y competirán por una estatuilla en la entrega de premios, como Juan Minujín (nominado a mejor actor de reparto por la película española Los domingos), Dolores Fonzi (Belén, el film que protagonizó y dirigió, encabeza la nómina de largometrajes junto a Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa) y Griselda Siciliani (ternada por la segunda temporada de Envidiosa).

Este viernes, minutos antes de las 10 de la mañana local, Francella arribó al salón del centro de convenciones del Hotel Xcaret México para una conferencia de prensa con los medios exclusivamente acreditados. Allí fue recibido por Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino, con quien estuvo dialogando mientras los numerosos periodistas y camarógrafos intentaban registrar cada uno de sus pasos. Tranquilo y con una sonrisa típicamente Francella, el actor saludó y agradeció la cálida bienvenida elevando sus pulgares, posó para las fotos e ingresó al salón Ahaú para su reconocimiento. Cabe aclarar que para tener el galardón entre sus manos tendrá que esperar hasta la ceremonia de mañana.

Francella en la conferencia de prensa de los Premios Platino

“Amo este premio, he ido a varias galas, estuve en Marbella, en Punta del Este, en Madrid, ahora aquí en Xcaret, esta locación que la conocía a nivel turístico cuando venía con mi familia y siempre me fascinó, y ahora llevar a cabo esta gala a la que amo por todo lo que hace al universo hispanoparlante, es algo digno de aplaudir. Es nuestro Oscar”, expresó el protagonista de Homo Argentum, película por la que además está nominado a mejor interpretación masculina.

“Mañana, cuando reciba este premio, tengo muchas cosas para expresar sobre lo que simboliza la palabra honor. Pero, por sobre todas las cosas, es un reconocimiento del camino andado y eso tiene otra profundidad, en la que mañana me explayaré“, dijo desde el escenario, con la ansiada estatuilla a un costado. ”Estoy pleno y satisfecho y feliz de cómo me animan, me cuidan, y cuando llega esta instancia de recibir esta distinción, es lo mejor que me puede pasar, me emociona mucho“, agregó.

El afetuoso saludo entre Guillermo Francella y Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino y del Club Atlético de Madrid. Por supuesto que hablaron de fútbol antes de la conferencia de prensa Gentileza Premios Platino

Luego de que Lourdes Stephen, la presentadora del encuentro, destacara su virtud camaleónica a la hora de encarnar sus distintos personajes, Francella aprovechó la ocasión para enaltecer -como suelo hacerlo en sus entrevistas- el rol que para él tiene el público que consume su trabajo: “Creo que lo que más me ha movilizado a mí es tomar riesgos en cada personaje, que sean bien heterogéneos entre sí, bien antagónicos entre sí, pero que no olviden esa identificación con la gente”.

“Creo que cualquier contenido que yo he llevado a cabo, cualquier género que sea, drama, comedia, thriller, todos tienen que ver con lo popular, con la identificación, que es lo que me representa a mí y lo que siempre he tratado de volcar. Ya sea con un humor blanco para niños, o con un humor con más profundidad, pero que siempre tenga esto, que cada uno de ustedes, hombre, mujer, niño, abuelo, señora, señor, el ciudadano de a pie o el más intelectual, puedan sentirse identificados”, concluyó.

Francella y Camilo en los Premios Platino

Más tarde, al finalizar el encuentro -que incluyó un breve mano a mano con Axel Kuschevatzky y algunas preguntas de los medios- el homenajeado se sumó al junket de prensa con el resto de los nominados y presentadores de la gala y protagonizó un cálido encuentro con Camilo (que hará uno de los números musicales de la ceremonia del sábado).

Guillermo Francella y Camilo se reunieron en México para los Premios Platino

De hecho, el cantante quiso llegar unos minutos antes para poder saludar a Francella, y la charla entre ambos -que osciló entre la familia y la admiración por parte del colombiano- se extendió varios minutos. Al finalizar las entrevistas pautadas, el actor disfrutará de su tiempo libre en el paraíso mexicano, una excelente manera de recargar energías antes de regresar a la Argentina para continuar con las funciones de su obra de teatro.