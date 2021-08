Escuadrón Suicida 2: de Harley Quinn a King Shark, todo lo que tenés que saber de la nueva versión de los villanos descartables de DC

Ni el altruismo de Superman, ni la obsesión de Batman, ni la empatía de la Mujer Maravilla. Ni siquiera la solidaria pertenencia grupal de la Liga de la Justicia. La banda de renegados que conforma El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad, 2021) no está compuesta por héroes por convicción, sino por obligación. Porque, sencillamente, el que no cumple con su parte de la misión… se muere. O lo matan, para ser exactos. En la película de James Gunn que llega a los cines locales mañana, el rejunte de supervillanos deberá poner fin a una pesadilla asentada en el corazón de América Latina, pero cuyas raíces se expanden hasta la Alemania nazi.

“Es un film con múltiples protagonistas -afirmó Gunn, luego de ganar experiencia dirigiendo supergrupos con las dos Guardianes de la Galaxia de Marvel-, todos imperfectos y moralmente ambiguos, que nos representan mejor que los héroes más conocidos”. Por eso, a la hora de dividir entre buenos y malos, uno no sabe muy bien en dónde poner a cada cual, aunque quede claro que algunos son peores que los otros. Es que la desconfianza está en el centro de la dinámica grupal del Escuadrón Suicida, un grupo de supervillanos utilizado por el gobierno norteamericano para misiones secretas e ilegales, lanzados hacia la aventura, con una bomba a control remoto implantada en la nuca que se activará ante quien quiera salirse del guion.

Pensada para funcionar tanto como secuela de la película de 2016 y como relanzamiento de la franquicia, El Escuadrón Suicida recupera algunos actores y personajes de la primera parte, sumándole nuevas criaturas que definen un perfil más anárquico, con mucha violencia explícita disfrazada de humor negro. Al frente de los repetidores están Margot Robbie como Harley Quinn y Viola Davis como Amanda Waller, la inhumana directora del programa, quien decide quién vive y quién no. Y entre los recién llegados se destacan Idris Elba (Bloodsport) y John Cena (Peacemaker), dos forzudos con predilección por la acción extrema y letal. Y un divertídisimo Sylvester Stallone, quien le da su voz a un tiburón antropomórfico con hambre de carne humana.

Juntos deberán poner fin a la dictadura del general Silvio Luna (interpretado por el argentino Juan Diego Botto), tiránico mandamás de la ficticia isla latinoamericana de Corto Maltese. Además de asesinar a Luna, la tarea encubierta del Escuadrón implica la destrucción de Jotunheim, una antigua e inexpugnable prisión nazi que ahora funciona como laboratorio científico para el desarrollo del misterioso Proyecto Starfish. El nombre de la isla de Corto Maltese es, obviamente, un homenaje al famoso personaje de Hugo Pratt, el Corto Maltés. En los cómics, el territorio aparece mencionado por vez primera en Dark Knight Returns, novela gráfica de Frank Miller (300, Sin City) protagonizada por un Batman cincuentón y nihilista. Y fue referido cinematográficamente en el primer Batman de Tim Burton y Michael Keaton, que será incorporado al actual Universo Cinematográfico de DC en la próxima The Flash de Andy Muschietti, a estrenarse el 4 de noviembre de 2022.

La primera encarnación del escuadrón, con la Harley Quinn de Margot Robbie y el Rick Flag de Joel Kinnaman

Una trama oscura surgida en la administración Reagan

La primera encarnación del Escuadrón Suicida se publicó en septiembre de 1959 en la revista The Brave & the Bold, título de protagonismo rotativo que DC dedicaba al testeo de nuevas series. El grupo estaba conformado por un militar de carrera, un físico, un astrónomo y una doctora, peleando básicamente contra monstruos gigantes al estilo de King Kong o Godzilla. La creación de Robert Kanigher y Ross Andru no tuvo mucho éxito y el Escuadrón se canceló tras seis entregas.

Primera aparición del Escuadrón Suicida, en el N° 25 de la revista The Brave and the Bold (septiembre de 1959), con ilustraciones de Ross Andru DC

Veintiocho años más tarde, el guionista John Ostrander tomó esa idea olvidada y la reconvirtió en uno de los más sostenidos éxitos editoriales de DC entre 1987 y 1992. Junto con el dibujante Luke McDonnell, Ostrander desarrolló una épica oscura, de dudosa moralidad, que hizo eje en el controversial intervencionismo de la política exterior norteamericana en épocas de Reagan y Bush. Bajo el mando de Amanda Waller, cualquier criminal del Universo DC podía ser utilizado por una agencia secreta gubernamental para “corregir” aquello que fuera considerado un peligro para sus intereses, con la única condición de que nunca se hiciera público. Invasiones a Medio Oriente, infiltraciones en la Unión Soviética, el asesinato de senadores opositores, el enfrentamiento con las diferentes agencias de inteligencia del país y hasta una guerra privada con la Casa Blanca. A las sombras del poder, el Escuadrón Suicida terminó convirtiéndose en el poder real. Y el que no estuviera de acuerdo, era pasado por las armas sin juicio previo.

Ilustración de Howard Chaykin para la portada de Suicide Squad N° 1 (mayo de 1987), inicio de la reformulación planteada por el guionista John Ostrander, base del guion de la película de James Gunn DC

Esta es la versión del Escuadrón que llegó a los cines en 2016. Y es el espíritu que específicamente retoma James Gunn en la nueva película. Aunque, cinematográficamente hablando, el formato elegido esté más emparentado al género bélico que al thriller político. “De todas las películas que me propuso filmar Warner, me quedé con El escuadrón suicida -confió Gunn-, porque siempre quise hacer una de guerra con un toque de policial negro, al estilo de los Doce del patíbulo. Un batallón de guerreros descartables usados sin misericordia por el gobierno estadounidense, donde yo pueda decidir quién, cómo y cuándo muere. La tragedia disfrazada de chiste. ¿No es algo irresistible?”.

Quién es quién en el escuadrón

En una película donde no hay héroes ni villanos, sino malos forzados a enfrentarse contra otros malos, veamos primero quiénes intentarán salvar el día. Sabiendo que nadie es quién dice ser y que no todos volverán a casa al final de la película.

Harley Quinn (Margot Robbie) Warner Bros

Harley Quinn (Margot Robbie): en la primera parte de su vida, Harleen Quinzel fue una notable psiquiatra hasta que tuvo como paciente al Guasón. Terapeuta, amante y compañera de crímenes, Harley Quinn logró finalmente despegarse de la sombra del archienemigo de Batman, independizándose como antiheroína demente, sardónica y letal. Creada por Paul Dini y Bruce Timm en 1992 para un episodio de Batman: la serie animada, Harley pronto se convirtió en uno de los iconos más importantes de la historieta norteamericana contemporánea. En el Universo Cinematográfico de DC, debutó en Escuadrón Suicida (2016) eclipsando al Guasón de Jared Leto y al Deadshot de Will Smith. Después de protagonizar Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn (2020), llega a este film justo para iniciar una relación algo tóxica (y muy cómica) con Bloodsport.

Bloodsport (Idris Elba) Warner Bros

Bloodsport (Idris Elba): mercenario amoral de letal puntería, Robert DuBois viste un traje con tecnología de avanzada, que le permite generar y transformar armas de fuego a su antojo. Creado en 1987 por John Byrne para la revista de Superman, Bloodsport se dio a conocer mandando al hospital al Hombre de Acero tras dispararle una bala de kriptonita. Esta secuencia del cómic aparece referida en el film, como guiño de James Gunn a los fanáticos.

Peacemaker (John Cena) Warner Bros

Peacemaker (John Cena): patriotero disfrazado de patriota, Christopher Smith es un notorio comedor de empanadas. También es un extremista hipermusculoso y descerebrado cuya única finalidad es garantizar la paz y la seguridad del planeta, aunque tenga que matar a todos sus habitantes para lograrlo. Creado en 1966 por Joe Gill y Pat Boyette, Peacemaker es el único personaje de El Escuadrón Suicida con continuidad asegurada, ya que tendrá su propia serie televisiva para HBO Max, a estrenarse en enero próximo.

King Shark (Sylvester Stallone) Warner Bros

King Shark (con la voz de Sylvester Stallone): híbrido humano-escualo, Nanaue es un querible tiburón antropomórfico con problemas de autocontrol. Descendiente directo del Dios Tiburón, tiende a alimentarse de seres humanos vivos, incluidos sus propios compañeros de aventura. Creado por Karl Kessel, Tom Grummett y Humberto Ramos en 1994 para el cómic de Superboy , estuvo a punto de debutar en el UCDC en la primera película del Escuadrón Suicida (2016), pero a último momento fue reemplazado por Killer Croc, un humano con apariencia y fuerza de cocodrilo.

Polka-Dot Man (David Dastmalchian) Warner Bros

Polka-Dot Man (David Dastmalchian): Abner Krill es sólo un experimento que salió mal, que resultó en un ser humano que tiene la capacidad de generar coloridos lunares explosivos. Para James Gunn, el personaje más inútil de toda la historia de DC es el vehículo perfecto para mostrar el costado más trágico del film. Creado por Bill Finger y Sheldon Moldoff, este olvidado (y olvidable) archicriminal debutó en los cómics de Batman en 1962.

Ratchatcher 2 (Daniela Melchior) IMDB.com

Ratcatcher 1 y 2 (Taika Waititi y Daniela Melchior, respectivamente): dúo de padre e hija, sin techo de Portugal que, gracias a la tecnología pueden comunicarse con las ratas y controlarlas a su antojo. Ratcatcher 1 fue creado en 1988 por Alan Grant, John Wagner y Norm Breyfogle para los cómics de Batman. Ratcatcher 2, “el verdadero corazón de la película” según James Gunn, es el único personaje inventado específicamente para el film por el director.

Javelin (Flula Borg) IMDB.com

Javelin (Flula Borg): atleta olímpico alemán caído en desgracia, Günther Braun se dedicó a la vida criminal utilizando jabalinas especiales como armas. Creado en 1984 por Len Wein y Dave Gibbons (coautor de Watchmen ) para los cómics de Linterna Verde.

Amanda Waller (Viola Davis) Warner Bros

Amanda Waller (Viola Davis): la jefa de todos los malos. La oficial gubernamental que está al frente del secretismo institucional que rodea al Escuadrón Suicida. No se ensucia las manos en el terreno porque no le importa tenerlas manchadas de sangre en el centro de operaciones, donde decide quién vive y quién muere. Da las órdenes, dicta (y rompe) los protocolos militares y metahumanos que han de utilizarse en cada misión. Creada por John Ostrander, Len Wein y John Byrne en 1986 para el cómic Legends, Waller hizo su debut en Escuadrón Suicida (2016) y aquí se muestra más poderosa, inteligente y despiadada que antes.

¿Contra quiénes deberá luchar este equipo?

Silvio Luna (Juan Diego Botto): tiránico y desalmado dictador de la isla de Corto Maltese, que se hace llamar “General Presidente”. Sueña con conquistar el resto de América Latina (primero) y el mundo (después); y para ello cuenta con el misterioso Proyecto Starfish.

The Thinker (Peter Capaldi) IMDB.com

The Thinker (Peter Capaldi): a cargo del laboratorio gubernamental de la isla de Corto Maltese, Gaius Grieves disfruta torturando a sus conejillos de india. Poseedor de poderes telequinéticos y telepáticos, es el responsable científico del Proyecto Starfish. Uno de los villanos más antiguos del panteón DC, fue creado en 1943 por Gardner Fox y E.E. Hibbard para los cómics de Flash.

Estatua gigante de Starro, atractivo principal de la avant premiere de El Escuadrón Suicida en Londres Warner Bros

Starro, el Conquistador: para el mundo comiquero, esta forma de vida extraterrestre con forma de gigantesca estrella de mar es la principal atracción del film. Tan fuerte como inteligente, produce esporas que le permiten controlar la mente de los humanos. Ultraclásico personaje de DC, Starro apareció en 1960 en la primera historieta de la Liga de la Justicia. Sus creadores fueron Gardner Fox y Mike Sekowsky.

Pensando en los fans de DC, El Escuadrón Suicida cuenta con los cameos de otros dos conocidos supervillanos: el Hombre Calendario y Double Down (interpretados por Sean Gunn y Jared Leland Gore), sin ningún peso específico en la trama. Y con la participación especial de John Ostrander (guionista de la historieta que sirvió de base al guion del film) como el Dr. Fitzgibbon, secuaz de Amanda Waller.