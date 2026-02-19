¿Está funcionando esto? es un honesto y sensible acercamiento a la certeza de una separación

¿Está funcionando esto? (Is This Thing On?, Estados Unidos/2025). Dirección: Bradley Cooper. Guion: Bradley Cooper, Will Arnett y Mark Chappell. Fotografía: Matthew Libatique. Música: James Newberry. Edición: Charlie Greene. Elenco: Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper, Andra Day, Sean Hayes, Ciarán Hinds, Christine Ebersole. Duración: 124 minutos. Distribuidora: Buena Vista. Calificación: solo apta para mayores de 13 años con reservas. Nuestra opinión: muy buena.

Todavía puede verse en franjas horarias aleatorias dentro de la programación de Flow el episodio de la actual temporada del formidable show televisivo de Graham Norton en el que John Bishop, uno de los mejores comediantes del Reino Unido, cuenta con su inconfundible acento natal de Liverpool cómo fue su tardía (y luego triunfal) entrada en el mundo del espectáculo.

En octubre de 2000, Bishop trabajaba como visitador médico y estaba a punto de separarse de su esposa. Esa crisis matrimonial lo llevó una noche a probar suerte por primera vez con micrófono abierto frente al público en un club de comedia. Encontró esa alternativa cuando se dio cuenta que no podía pagar el costo de una consumición.

Lo que Bradley Cooper cuenta en su tercera película como director comienza justamente en ese debut artístico entendido como una suerte de primera gran experiencia catártica, tras la certeza de la separación. La película transcurre en Nueva York y el personaje inspirado por Bishop se llama Alex, personificado por el espléndido actor canadiense Will Arnett.

Siempre en segundo plano porque se lo conoce sobre todo como un gran actor de voz (Lego Batman, BoJack Horseman), muchos lo descubrieron en los últimos años por la serie documental (disponible en HBO Max) que muestra el detrás de escena de la gira armada junto a Jason Bateman y Sean Hayes a partir del podcast Smartless, creado por el trío.

Arnett revela allí un notable timing para la comedia y una naturalidad para representar situaciones cotidianas tan poco habitual en estos tiempos que todavía cuesta entender por qué su nombre no fue tenido en cuenta en la actual temporada de premios. Lo mismo puede decirse de Laura Dern, que personifica a Tess, la esposa de Alex, aunque ella ya tuvo en el pasado muchas recompensas en ese sentido.

Después de Nace una estrella (excepcional y todavía poco valorada ópera prima) y la menos lograda Maestro, Cooper persiste en sostener como director una misma idea fuerza: quiere saber qué le pasa a un personaje que entra en contacto con experiencias artísticas transformadoras en medio de cambios trascendentes en su vida.

En el caso de Will va quedando claro, mientras empieza a sentirse cada vez más cómodo en su nueva faceta de artista de stand up, ese juego de ida y vuelta que pone en juego su lugar de padre, esposo, hijo (son hermosas las escenas que comparte con Ciarán Hinds) y amigo.

Paralelamente se va configurando una atípica comedia de rematrimonio, porque Will y Tess (que ya tienen 40 y largos, dos hijos y una serie de responsabilidades a las que no se escapan) empiezan de a poco a entenderse el uno al otro gracias al distanciamiento de la separación.

Con madurez

En vez de buscar, como lo vemos en las versiones más convencionales de este tipo de historias, salidas por el lado de las experiencias afectivas casuales o la aparición de nuevas parejas, Cooper prefiere enfocarse en la crónica diaria de la maduración de una pareja que tuvo que enfrentar el dolor del alejamiento para empezar a descubrirse y entenderse.

Cooper se carga la cámara al hombro (en sentido real, no solo simbólico) para acercarse a Will y a Tess y atrapar esa relación con una sinceridad infrecuente. Lo mismo puede decirse del resto de los personajes, encabezados por el propio Cooper, que se reserva el divertido papel de un actor con trabajo ocasional y mucho ego que forma parte del grupo de amigos más cercano a la pareja.

¿Está funcionando esto? nos devuelve el disfrute de las agridulces y honestas historias románticas adultas que el cine de Hollywood dejó de hacer. Bienvenido este regreso.