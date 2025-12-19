Qué veo en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana previo a Navidad

Netflix tiene un gran abanico de contenido para todos sus suscriptores. Terror, suspenso, romance, ciencia ficción y comedia son solo algunos de los géneros que cautivan a los usuarios de todo el mundo; sin embargo, entre tanta opción, elegir qué ver puede terminar causándote un dolor de cabeza.

En ese sentido, y como se acerca el fin de semana previo a la Navidad, la plataforma de streaming resuelve aquel problema con el ranking de las mejores películas y series.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Emily en París 5 (2025)

Romance. El corazón de la trama en esta ocasión girará en torno a la adaptación de Emily a un nuevo reto personal, dirigir la prestigiosa Agence Grateau en Roma. Este nuevo cargo no solo exigirá más que entusiasmo y creatividad, sino que también pondrá a prueba su capacidad de liderazgo y resiliencia. Duración: diez episodios. Ver Emily en París 5.

Tráiler oficial de la Temporada 5 de Emily en París

2. Accidente 2 (2025)

Drama. La historia de dolor, culpa y redención continúa. Un año después del accidente que marcó sus vidas para siempre, cuatro familias se debaten entre la redención y la venganza, mientras atraviesan un laberinto de secretos y alianzas cambiantes. Duración: seis episodios. Ver Accidente 2.

Accidente 2, tráiler oficial

3. Ciudad de sombras (2025)

Suspenso. Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de uno de los edificios más icónicos de Gaudí. Un inspector suspendido por indisciplina regresa para dar con el autor del crimen junto a la subinspectora Rebeca Garrido. Duración: seis episodios. Ver Ciudad de sombras.

Ciudad de sombras, tráiler oficial

4. Hombre vs. bebé (2025)

Comedia. Tras una desastrosa experiencia al cuidar una mansión de alta tecnología obstaculizada por un inconveniente insecto, Trevor Bingley se encuentra ahora cuidando un lujoso ático en Londres, con una compañía que no había pedido. Duración: cuatro episodios. Ver Hombre vs. bebé.

Hombre vs. bebé, tráiler oficial

5. El hombre de tu vida (2011)

Romance. Hugo Bermúdez, un hombre común y corriente, trabajador, honesto y padre abnegado de un adolescente que crio solo, se autodescubre como objeto del amor de cientos de mujeres. Duración: dos temporadas. Ver El hombre de tu vida.

El hombre de tu vida, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Wake up dead man: a knives out mystery (2025)

Comedia/Suspenso. El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia. Duración: 2 h 24 min. Ver Wake up dead man: a knives out mystery.

Wake up dead man: un misterio de Knives Out, tráiler

2. Super Mario Bros: la película (2023)

Animación/Aventuras. Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior. Duración: 1 h 32 min. Ver Super Mario Bros: la película.

Super Mario Bros: la Película, tráiler oficial

3. Los Croods 2: nueva era (2020)

Aventura/Acción. La familia prehistórica de los Crood enfrenta el desafío de una familia rival, los Betterman, quienes afirman estar más evolucionados. Duración: 1 h 32 min. Ver Los Croods 2: nueva era.

Los Croods 2: nueva era, tráiler oficial

4. Pacto de fuga (2020)

Acción/Suspenso. Durante los últimos años del régimen militar, un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez planifica y lleva a cabo una fuga carcelaria de presos políticos. Duración: 2 h 18 min. Ver Pacto de fuga.

Pacto de fuga, tráiler oficial

5. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.