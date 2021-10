Estrenos de cine: Lazos de familia es la prueba de que Ken Loach mantiene firmes sus convicciones

Lazos de familia (Sorry We Missed You, Inglaterra, 2019). Dirección: Ken Loach. Guion: Paul Laverty. Fotografía: Robbie Ryan. Edición: Jonathan Morris. Elenco: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster. Distribución: Mont Blanc. Calificación: solo apta para mayores de 13 años con reservas. Duración: 101 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Contra viento y marea, Ken Loach sigue filmando sin perderle el respeto a su firme catálogo de convicciones. Señalado muchas veces como un cineasta tosco y poco imaginativo simplemente por trabajar ceñido al realismo y privilegiando la interpelación directa por encima de las alegorías y los simbolismos, el veterano realizador británico consigue un resultado contundente con esta película que desnuda las estrategias que utiliza el capitalismo para naturalizar como lógico y necesario el desprecio por los más elementales derechos de la clase trabajadora.

Se podría decir que Loach falla en caso de que se propusiera otros objetivos, pero lo cierto es que sus metas son suficientemente claras a esta altura de las circunstancias (dirigió tres decenas de largometrajes a lo largo de una carrera que ya superó los cincuenta años). Negarle eficacia es apenas un capricho.

Esta vez el foco está puesto en una familia de Newcastle jaqueada por las implacables reglas del sistema: Ricky (gran trabajo de Kris Hitchen) perdió su empleo en el gremio de la construcción y se ve obligado a aceptar condiciones insólitas para conseguir un puesto inestable en una empresa de mensajería: la exigencia es tan alta que lleva con él una botella de plástico para no perder tiempo buscando otro lugar donde orinar. Su esposa cuida ancianos y discapacitados. Loach los presenta como víctimas y sus detractores protestan: la empatía es un valor en franca decadencia.