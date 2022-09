Estrenos de cine: Súper... ¿quién? es una parodia tan escatológica como infantil

escuchar

Súper... ¿quién? (Super-héros malgré lui, Francia, 2021). Dirección: Philippe Lacheau. Guión: Philippe Lacheau, Pierre Lacheau, Julien Arruti, Pierre Dudan. Fotografía: Vicent Richard. Edición: Marc David y Antoine Varreille. Elenco: Pierre Lacheau, Alice Dufour, Élodie Fontan, Jean-Hugues Anglade y Amr Waked. Duración: 82 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: regular.

Cédric (Philippe Lacheau, aquí protagonista, coguionista y director) es un actor desempleado que sobrevive haciendo publicidades de preservativos extra small pero, en un cambio de suerte, recibe la propuesta de participar de una película de superhéroes llamada Badman. Por una serie de acontencimientos fortuitos que involucran un accidente automovilístico, se queda con el protagónico del film. En medio del rodaje, sucede otro accidente automovilístico (insólitamente, no será el último) que hace el actor pierda la memoria y, al encontrarse con un uniforme y una máscara, se convenza de que es realmente un superhéroe, aunque carece de cualquier habilidad para combatir el crimen.

Este es el planteo de Súper… ¿quién?, que intenta ser una comedia disparatada pero no lo logra a pesar de que el guión incluye no pocos disparates. El humor es exclusivamente escatológico, sexual y, a la vez, infantil: se suceden las caídas involuntarias de pantalones, las inserciones anales de objetos inesperados y los golpes en la zona genital. En un gag típicamente mal pensado el protagonista termina mostrando su pene a chicos de un jardín de infantes. Paradójicamente, a pesar de que no tiene ninguna gracia, la escena resulta revulsiva porque ya no es habitual que el cine se permita hacer humor con los tópicos que fueron marcados como tabúes. De todos modos, ese es un efecto involuntario y no la pretensión de esta farsa que apenas podría haber sido un sketch de un programa cómico de varias décadas atrás. Los fans de DC y Marvel quizás encuentren placer en identificar las parodias de los films de las compañías. Para el resto del público no hay demasiada recompensa.