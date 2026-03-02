Estrenos de Netflix en marzo: de la miniserie erótica con Rachel Weisz a los films Peaky Blinders y Parque Lezama

Un repaso por las producciones más importantes que llegan a la plataforma este mes

Comienza marzo y Netflix, como es habitual, tiene una lista de atractivos lanzamientos para su plataforma. Desde el nuevo film de Juan José Campanella, pasando por el regreso de un querido pirata de goma, hasta llegar a la esperadísima película de Peaky Blinders.

Vladimir (miniserie)

Este relato erótico hace foco en una mujer que atraviesa un difícil momento personal: la relación con su hija es cada vez más distante; su carrera como escritora parece varada; y en su rol como profesora, sus alumnos parecen no prestarle demasiado interés. Sin un horizonte certero, ella atraviesa sus días con apatía hasta que conoce a Vladimir (Leo Woodwall), un joven colega con el que no tardará en obsesionarse. La relación entre ambos ganará en intensidad e intimidad, y la mujer se encontrará atrapada en sus deseos. Con un tono que oscila entre el drama y la comedia, Vladimir busca ser una serie que haga de la sensualidad su principal ingrediente y que encuentra a la actriz Rachel Weisz en uno de sus roles más jugados. Estrena el 5 de marzo.

Parque Lezama (película)

El romance entre el público y la obra teatral Parque Lezama es único. La obra de teatro dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco formó parte de la cartelera porteña durante once años, manteniéndose como uno de los mayores éxitos locales. Por este motivo, quizá era esperable que se convirtiera en una película. Con la misma dupla central y también bajo la mano de Campanella, la historia se trasladó a la pantalla.

En una charla con LA NACION, Brandoni aseguró: “Fue un sueño cumplido después de mucho trajinar, de mucho entusiasmo por momentos, de poco entusiasmo por otros. Filmar esta película no era un hecho corriente, era un verdadero desafío. La idea era perpetuar esta historia maravillosa, de manera que eso fue lo que nos alentó para hincharle la paciencia a Campanella durante mucho tiempo”. Junto a los mencionados Brandoni y Blanco, se suman a este film Verónica Pelaccini, Agustín Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón. Disponible a partir del 6 de marzo.

One Piece (segunda temporada)

El mítico cómic realizado por Eiichiro Oda (que se publica de manera ininterrumpida desde 1997), y que cuenta con una serie de animación que ya superó los mil episodios, tuvo en 2023 una primera temporada live action que significó una agradable sorpresa. Y ante la favorable respuesta del público, Netflix rápidamente puso en marcha una segunda temporada, que finalmente llega este mes.

En estos nuevos episodios, Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación llegan a nuevos destinos, deberán enfrentarse a un temible grupo de villanos y conocerán al tierno Chopper, un médico que tiene la forma de un reno. La aparición de dos poderosos gigantes, la emotiva historia de una ballena y la sombra de un villano que pondrá en serios problemas a Luffy son algunos de los ingredientes de este segundo año de One Piece. Disponible a partir del 10 de marzo.

Esa noche (miniserie)

Basada en la novela That Night escrita por la autora inglesa Gillian McAllister, Esa noche comienza cuando una mujer, que se encuentra de vacaciones en República Dominicana, atropella a un hombre con su auto. Desesperada ante esa situación, ella recurre a sus hermanas para contarles lo sucedido y entre las tres comienza un plan para ocultar el delito. Paula y Cris no quieren que Elena vaya a prisión y no dudarán en cubrir las pruebas para salvarla, aunque sea necesario llegar hasta las últimas consecuencias. Pero el trío de mujeres no sabe que ese camino las llevará a tomar decisiones más que cuestionables, que terminarán por empeorar gravemente la situación.

Esa noche es una producción española protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Ursero, y que a lo largo de sus seis episodios, pondrá en jaque hasta dónde puede llegar la lealtad familiar, y en qué punto comienza una complicidad criminal. Disponible a partir del 13 de marzo.

Peaky Blinders: el hombre inmortal (película)

A lo largo de seis temporadas, emitidas entre 2013 y 2022, Peaky Blinders se consolidó como una de las series más prestigiosas de la televisión contemporánea. Creada por Steven Knight, la fábula sobre una reconocida banda criminal que operó en Birmingham a principios del siglo XX es también la saga de una familia que aprendió a sobrevivir en un contexto violento y económicamente desfavorable. Pero no solo eso, porque, como es sabido, esta serie caló muy profundo a través de una poderosa iconografía y las carismáticas actuaciones de un elenco de lujo encabezado por Cillian Murphy, pero del que también formaron parte enormes talentos como Tom Hardy, Sam Neill, Tommy Flanagan, Adrien Brody, Anya Taylor-Joy y Stephen Graham. Ahora, luego de una gran espera, finalmente llega el film que cierra la saga de los Peaky Blinders. Aquí la acción comienza con la vuelta de Thomas Shelby durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, para enfrentarse a un nuevo reto, pero también a sus demonios internos.

Para este film se sumaron a la historia los actores Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan. Disponible a partir del 20 de marzo.

BTS: El comeback en vivo (evento musical)

La banda emblema del K-Pop BTS tiene millones de fans en todo el mundo, y el inminente lanzamiento de su nuevo álbum (titulado Aringa) y su gira mundial (que incluso los traerá a la Argentina) mantienen a esta boy band más viva que nunca. Por este motivo y para festejar su gran regreso a los escenarios, es que Netflix sumará a su catálogo el show que el grupo dará en la plaza Gwanghwamun, en Seúl. La fecha es muy especial porque contará con los siete miembros del grupo, luego de haber cumplido todos ellos con el servicio militar obligatorio. Sin lugar a dudas, este es uno de los eventos musicales más relevantes de 2026. Estrena el 21 de marzo.

Algo terrible está a punto de suceder (miniserie)

Luego del suceso de Stranger Things, los hermanos Matt y Ross Duffer tienen lista una nueva serie, aunque aquí solo oficien como productores. En Algo terrible está a punto de suceder, la trama gira alrededor de Nicky (Adam DiMarco) y Rachel (Camila Morrone), una pareja de novios que está a días de casarse. Y ese momento que debería estar atravesado por la felicidad se convierte en una pesadilla cuando comienzan a sucederse perturbadores acontecimientos que los inquietan y les causan mucha ansiedad.

El destino parece fatídico y, de este modo, una boda de ensueño se convierte en el marco de una aterradora pesadilla. Algo terrible está a punto de suceder estrena sus ocho episodios el 26 de marzo.