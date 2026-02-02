Quiénes son BTS, la banda de pop koreano que fascina a los jóvenes

La productora BigHit Music oficializó la realización de dos conciertos de BTS en Buenos Aires para el próximo mes de octubre. La agrupación musical regresará a los escenarios tras un período de inactividad de cuatro años por compromisos legales en su país. El grupo retomará su agenda colectiva en el marco de una gira internacional y el lanzamiento de un nuevo disco de estudio.

Quiénes son BTS, la banda de pop coreano que fascina a los jóvenes

BTS es un septeto de Corea del Sur compuesto por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. Los siete artistas lideran el género conocido como k-pop y representan un fenómeno de masas con impacto global. La banda acumuló logros históricos en la industria musical como la ubicación de tres canciones en el primer puesto de los ránkings de Estados Unidos en menos de seis meses.

Coldplay X Bts - My Universe (Official Video)

El vínculo del conjunto con el público argentino sumó un antecedente relevante en octubre de 2022. En esa fecha, Jin participó como invitado en los recitales de Coldplay en el Estadio River Plate. El músico interpretó la pieza “The Astronaut” ante la audiencia local antes de comenzar sus obligaciones con el Estado surcoreano. Aquella presentación funcionó como una despedida temporal para los seguidores del país.

Cuándo salen a la venta las entradas para BTS en Argentina

La comercialización de los tickets para las funciones del 23 y 24 de octubre quedó programada para el viernes 20 de marzo de 2026. El proceso de compra iniciará a la 1 de la madrugada. Los interesados en asegurar su lugar disponen de una herramienta previa mediante la plataforma Weverse Shop.

Los siete integrantes de la banda completaron sus obligaciones legales en Corea del Sur Ahn Young-joon - AP

Allí existe la posibilidad de obtener la BTS ARMY Membership, una membresía que otorga acceso a la preventa oficial. Esta opción aumenta las probabilidades de conseguir pases antes del inicio de la venta general al público. Los conciertos en suelo porteño contarán con una disposición técnica particular.

Los artistas planean el uso de un escenario 360° para sus presentaciones. Este formato permite que el público rodee a los músicos por completo durante todo el show. El sello discográfico todavía mantiene bajo reserva los valores de las entradas y la locación específica donde ocurrirán los eventos en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué hicieron los integrantes de BTS durante su servicio militar

La pausa de la banda comenzó en 2022 para permitir que los siete miembros cumplieran con las leyes de defensa surcoreanas. Durante este tiempo, cada músico desarrolló su carrera en solitario con diversos lanzamientos discográficos.

Jimin y Jungkook de BTS en la Preview 2025

RM sirvió en la banda del ejército y editó los álbumes Indigo y Right Place, Wrong Person. Por otro lado, V integró la unidad de misiones especiales y publicó el disco Layover. Jung Kook y Jimin finalizaron sus tareas como soldados activos. El primero estrenó su trabajo Golden, mientras que el segundo lanzó los títulos Face y Muse.

SUGA cumplió funciones como agente de servicio social y difundió el material titulado D-Day. Jin presentó dos discos cortos llamados Happy y Echo tras su regreso a la vida civil. J-Hope también participó del receso con la salida de “Jack in the Box”. El líder del grupo expresó en una carta manuscrita para sus seguidores: “Lo esperé con más ilusión que nadie”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.