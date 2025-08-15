Éxito instantáneo de Homo Argentum: seis de cada 10 espectadores que fueron al cine vieron el film de Guillermo Francella

Seis de cada diez entradas vendidas este jueves 15 en los cines de la Argentina fueron para Homo Argentum. A partir de estos números, el estreno de la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, puede convertirse durante todo este fin de semana atípico (con un viernes no laborable) en el acontecimiento más importante de los últimos años para el cine argentino en términos de taquilla.

Homo Argentum sumó en su primer día 72.267 tickets vendidos, sobre un total de 117.256, según los datos que manejó la consultora Ultracine hasta el mediodía de este jueves. Ese número, todavía provisional, equivale al 61,6 por ciento de la concurrencia completa a los cines en la víspera. Dicho en otras palabras, la película de Francella tuvo más convocatoria que la suma completa (medio centenar) de los restantes títulos disponibles en la cartelera cinematográfica local.

A partir de este arranque, se presenta para Homo Argentum una perspectiva muy promisoria que podría acercarse en la noche del domingo, según las estimaciones más moderadas, a un acumulado de 400.000 espectadores, aunque hay cálculos más optimistas que elevan esa proyección al medio millón de tickets vendidos y quizás más.

Más allá de cualquier especulación, es casi un hecho que cuando concluya el fin de semana Homo Argentum se convertirá en el estreno argentino en los cines más taquillero de 2025. Esa marca hasta ahora la tiene Mazel Tov, de Adrián Suar, con 356.876 tickets vendidos en 17 semanas (ya está disponible en streaming).

Detrás de Mazel Tov en la estadística de las películas argentinas más vistas este año en los cines aparece hasta ahora El novio de mamá, con 73.545 tickets en cuatro semanas. Homo Argentum necesitó apenas 24 horas para ponerse a la par de ese número y lo superará con holgura este mismo viernes.

Francella, Duprat y Cohn en un alto del rodaje de la película

La atracción del público por Homo Argentum no registra antecedentes cercanos para el cine argentino, cuyas apuestas más fuertes de los últimos tiempos en materia de estrenos se orientaron casi exclusivamente al estreno directo en las plataformas de streaming, tendencia que se mantiene desde la pandemia.

La última producción nacional que superó en los cines el millón de entradas vendidas (1.094.450 entre diciembre de 2023 y abril de 2024) fue Muchachos: la película de la gente, el largometraje documental celebratorio de la coronación argentina en el Mundial de fútbol de Qatar, con la voz de Francella como narrador.

El predominio absoluto de Homo Argentum en su día de lanzamiento dejó además en un segundo plano muy visible a las dos películas que dominaron la taquilla durante los últimos siete días. Tanto Otro viernes de locos (16.907 tickets vendidos este jueves) como La hora de la desaparición (14.194) quedaron muy lejos, respectivamente en el segundo y el tercer lugar entre lo más visto del jueves 14 en los cines argentinos, perdiendo en ambos casos el 33 por ciento de la convocatoria respecto de la semana anterior. Francella, Cohn y Duprat las superaron con holgura, algo que sin dudas se repetirá en los próximos días.

Para determinar los alcances de este éxito instantáneo será decisivo el resultado de los comentarios de boca en boca de los espectadores. En los días previos al estreno se abrió, impulsado en buena medida desde las redes sociales, un amplio espacio de conversación y debate alrededor de Homo Argentum, sobre todo por la representación que el film propone sobre ciertas manifestaciones idiosincráticas del “gen argentino”.

El tiempo determinará si la inmediata atracción que despertó esta película en términos de discusión, análisis e identificación con ciertos hechos de la realidad, como ocurrió en su momento con Relatos salvajes, trasciende o no los límites de su lanzamiento cinematográfico para transformarse en un verdadero acontecimiento social del que nadie quiere sentirse ajeno.