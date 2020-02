Muy distendido, el actor fue visto paseando por San Francisco junto a su novia, Alexandra Grant Crédito: The Grosby Group

En las últimas semanas, la cuarta entrega de la saga Matrix causó furor con el rodaje de sus primeras escenas en San Francisco. Cientos de fanáticos se agrupan a diario para ver e intentar capturar con sus cámaras algún detalle de las tomas de acción que se filman bajo las órdenes de Lana Wachowski, con Keanu Reeves y Carrie Anne Moss en los roles principales. No obstante, la producción de ciencia ficción llegó nuevamente a los titulares luego de que un pequeño accidente generara daños en la ciudad del norte de California.

La película de Lana Wachowski está grabando en la ciudad del norte de California hace un tiempo Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Mientras estaban filmando, el calor de un explosivo fundió el plástico protector de varias lámparas del edificio y de un cartel publicitario. "Nosotros vimos todo ese material roto y no entendíamos qué estaba pasando", comentó Encar Orozco, uno de los obreros encargados de reemplazar los objetos destrozados a NBC Bay Area. No obstante este suceso no parece haber molestado mucho a las personas que viven en la zona, que destacaron la velocidad con la que se repararon los daños. "Es el coste de hacer negocios. Este tipo de cosas pasan, pero mientras tomen precauciones y paguen por lo que rompieron yo no tengo ningún problema", señaló una vecina.

Fue el portal The San Francisco Examiner el que dio a conocer las primeras fotos de Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss y de la directora Lana Wachowski en plena filmación, en Chinatown. Asimismo, muchos fanáticos del actor que compone a Neo se acercaron a la zona para documentar a través de videos, ciertas perlitas de la filmación en cuestión.

Keanu Reeves filma The Matrix 4 - Fuente: Twitter Keanu Planet 00:13

Otro momento que tuvo a los fans en vilo fue cuando divisaron a dos personas vestidas como Neo y Trinity -quienes podían ser tanto los protagonistas como sus dobles de riesgo-, saltando desde la punta de un edificio atados con cables.

Un helicóptero que voló entre los edificios, a escasos metros del suelo, seguido de una explosión a la distancia, dejó pasmados a todos los que estaban viendo otro momento del rodaje. Una de las espectadoras, identificada como Carol Dickerson, recordó ese momento para las cámaras de NBC: "Cuando miré por la ventana y lo vi volando tan cerca mío inmediatamente pensé: 'Ojalá no sea como en Duro de matar y termine chocando contra el edificio'. Por suerte no pasó nada".

Por fuera del rodaje, los actores disfrutan de sus días en San Francisco. Reeves, por ejemplo, fue captado por los paparazzi mientras compartía un romántico paseo con su pareja, la artista plástica Alexandra Grant.

El regreso truncado del Agente Smith

A pesar de tener un elenco cargado de regresos y nuevas llegadas, Hugo Weaving ya confirmó que no volverá para la cuarta parte de The Matrix. Según el actor que fue el principal enemigo en el film de las hermanas Wachowski, "no dieron los tiempos" para que pudiera unirse al rodaje. "Tenía una oferta para trabajar en la obra de teatro The Visit cuando me llegó la oferta para la película. Sabía que iba a existir pero no tenía las fechas. Pensé que podía hacer ambas y durante dos meses intenté arreglar unos días que nos sirvan a todos. Estuve todo el tiempo en contacto con Lana Wachowski, pero al final ella decidió que no iba a funcionar así que avanzaron con la película sin mí", afirmó el actor australiano que se puso en la piel del agente Smith en la trilogía original.

Trailer de la película Matrix - Fuente: YouTube 02:30

