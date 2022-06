The Flash no se presentará en la Comic Con tras los últimos escándalos de Ezra Miller

A raíz de los ya casi incontables escándalos y turbios sucesos en los que se vio envuelto Ezra Miller, Warner decidió no presentar The Flash en la Comic Con que se desarrollará en San Diego, California. El film estaba, en principio, llamado a marcar un antes y un después en el universo DC.

Según informó The Hollywood Reporter, los planes de Warner Bros sobre la Comic Con no son claros y están siendo discutidos internamente. Al contrario que Liga de Supermascotas, Black Adam o Shazam 2, que verán la luz este año, otras películas de DC de 2023 como The Flash o Blue Battle no contarán con panel en la convención, por estar demasiado lejanas en el tiempo.

Ezra Miller formó parte de la Liga de la Justicia con el papel de Flash Archivo

Los últimos escándalos de Miller, sin embargo, también podrían haber tenido un peso fundamental en la decisión de no presentar The Flash en la Comic Con. De hecho, el futuro del actor sigue en el aire y, según Deadline, Warner Bros probablemente no mantendrá a Miller en el papel en futuras películas de DC, incluso si no salen más acusaciones a la luz.

La semana pasada, Miller fue acusado de alojar a tres menores en una granja donde supuestamente habría ramas de fuego y marihuana. Esta acusación se suma a la polémica que protagonizó hace pocos meses, luego de ser arrestado en dos ocasiones en Hawai, por dos episodios violentos.

El primero, fue tras protagonizar un altercado en un karaoke en la localidad de Hilo. Según las primeras versiones, mientras otros clientes cantaban en el lugar, él gritó insultos e incluso se abalanzó sobre un hombre de 32 años. A causa de esos hechos, fue arrestado y acusado de delitos de alteración del orden público y acoso. La fianza se fijó en 500 dólares. En la segunda oportunidad, fue arrestado por amenazar de muerte a una pareja y por agresión en Pahoa.

Recientemente, el intérprete también fue denunciado por manipular y drogar a una activista llamada Tokata Iron Eyes cuando era menor de edad. En documentos judiciales a los que tuvo acceso el medio TMZ, se dice que el artista conoció a la joven, que es miembro de la tribu sioux, cuando ella tenía solo 12 años y él, 23, en una visita realizada por el actor a la reserva de Standing Rock, en Dakota del Norte. Según los padres de la niña, es allí donde iniciaron una amistad. Asimismo, señalaron que él le suministró alcohol, marihuana y LSD a su hija y que, como resultado de su vínculo, Tokata abandonó la escuela.

Es el segundo arresto de Ezra Miller en el último mes en Hawái

Tras las denuncias contra Ezra Miller, quiénes son los posibles reemplazos para interpretar a The Flash

Uno de los actores favoritos de los fans de DC para sustituir a Miller en futuras películas es Grant Gustin, quien interpreta a The Flash en su adaptación televisiva. Cabe destacar, que la serie sobre Barry Allen tampoco tendrá presencia en la Comic Con, así como Superman y Lois y la precuela de Supernatural, debido a la posible venta de la cadena The CW.

Este cambio, junto con otros que trajo la reciente fusión entre WarnerMedia y Discovery y que modificó la dirección de la compañía, es lo que llevó al conglomerado a acudir a la Comic Con para demostrar a sus fans que los siguen teniendo en cuenta.