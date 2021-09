Festival de Venecia: todos los looks de la primera jornada

La 78a. edición de la Mostra de Venecia, que comenzó este miércoles y durará hasta el sábado 11, ya tuvo a varias estrellas mostrando sus imponentes diseños en el estreno de Madres paralelas

Adaptado a la nueva normalidad, con el requerimiento de un “pase verde” contra el Covid, pero con mucha efervescencia por la gran cantidad de estrellas que fueron llegando en las últimas horas, el Festival de Venecia tuvo su primera jornada oficial. Desde la realizadora Jane Campion, quien el jueves presentará su nuevo film, The Power of The Dog, hasta Penélope Cruz, una de las protagonistas del film de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, el entusiasmo por asistir al festival más prestigioso del mundo se pudo notar en los rostros de los asistentes que posaron para los flashes.

La directora neozelandesa Jane Campion llega a la ceremonia de apertura y a la proyección de la película Madres paralelas FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El estreno del esperado film del realizador manchego reunió a grandes actrices como Isabelle Huppert y Helen Mirren, y cosechó buenas críticas. En una conferencia de prensa, Almodóvar habló de su flamante producción y la distanció de otros exponentes de su obra. “Las madres anteriores estaban inspiradas por mi madre o las vecinas del pueblo donde crecí y eran todas madres omnipotentes. En este caso, por una cuestión de novedad, me interesaban más las madres imperfectas”, explicó. Por su parte, Penélope Cruz, quien viene trabajando con el cineasta desde los 19 años, se explayó sobre esa unión.

Penélope Cruz posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película Madres paralelas Joel C Ryan - Invision

“Ha sido un viaje muy intenso, muy bonito. Para mí ha sido un honor ser parte de algo tan importante, aunque me enfrentaba con el personaje más difícil hasta ahora. Tuvimos meses de ensayo, mucho tiempo y dedicación”, añadió. “Él trabaja como un artesano y de eso queda poco en el mundo, para mí, eso es oro. Todo hoy en día está yendo a un ritmo por encima, que a mí cada vez me interesa menos. Pedro es de darle tiempo a las cosas. Es un hombre dispuesto a dar su vida por la película. Hay cosas que sólo se sacan adelante tomándolas en serio y con humildad y hacer Madres paralelas ha sido duro, pero mágico y precioso”, remarcó Cruz.

La actriz británica Helen Mirren llega a la ceremonia de apertura y la proyección de la película Madres paralelas FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El cineasta, por su parte, fue también muy elogioso para una de sus musas. “Admiro muchísimo a Penélope como actriz, pero sobre todo es importante saber que nos entendemos, que hablamos el mismo lenguaje; es muy trabajadora, no va a escatimar tiempo para los ensayos y por ejemplo para el papel de esta película, el más complejo que he escrito para ella, hemos ensayado más de una vez todo el guion; además, ella tiene una fe ciega en mí y eso te hace atreverte más”, apuntó el cineasta que inauguró este miércoles la Mostra de Venecia.

Asimismo, en los próximos días se espera ver en la la famosa red carpet del Lido a Kristen Stewart, Matt Damon, Oscar Isaac, Jessica Chastain, Timotheé Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Kirsten Dunst, Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, y Dakota Johnson, entre otras figuras.

Georgina Rodríguez posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película Madres paralelas Joel C Ryan - Invision

La modelo estadounidense de origen brasileño Adriana Lima en la ceremonia de inauguración y proyección de la película Madres paralelas FILIPPO MONTEFORTE - AFP

La modelo italiana Bianca Balti en su llegada a la ceremonia de inauguración y proyección de la película Madres paralelas, en la jornada inaugural del 78º Festival de Cine de Venecia, el 1 de septiembre FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Cynthia Erivo en su llegada a la ceremonia de inauguración y proyección de la película Madres paralelas, en la jornada inaugural del 78º Festival de Cine de Venecia, el 1 de septiembre Joel C Ryan - Invision/AP

Sara Sampaio en su llegada a la ceremonia de inauguración y proyección de la película Madres paralelas, en la jornada inaugural del 78º Festival de Cine de Venecia, el 1 de septiembre Joel C Ryan - Invision

Isabelle Huppert en su llegada a la ceremonia de inauguración y proyección de la película Madres paralelas, en la jornada inaugural del 78º Festival de Cine de Venecia, el 1 de septiembre Joel C Ryan - Invision

Barbara Palvin en su llegada a la ceremonia de inauguración y proyección de la película Madres paralelas, en la jornada inaugural del 78º Festival de Cine de Venecia, el 1 de septiembre Joel C Ryan - Invision

LA NACION