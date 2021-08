Festival de Venecia: lluvia de estrellas de Hollywood, el fatídico “pase verde contra el Covid” y la ilusión del cine argentino

Mañana abrirá la Mostra Madres paralelas, el film de Almodóvar; su protagonista, Penélope Cruz, también es una de las figuras de Competencia oficial, de los argentinos Cohn-Duprat y protagonizada por Oscar Martínez, que buscará el León de Oro

Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

VENECIA.- Una lluvia de estrellas de Hollywood, celebrities, divos y el regreso del glamour a la alfombra roja del festival de cine más antiguo y prestigioso del mundo. Pero también muchísimos controles para ver si uno tiene el fatídico green pass, el salvoconducto sanitario cada vez más imprescindible para moverse en el nuevo mundo pospandemia, que certifica que uno se ha vacunado o se ha realizado un hisopado negativo, con el código QR correspondiente.

Junto a la normal humedad y calor de fin de verano, es el clima que reina en vísperas de la 78 edición de la Mostra de Venecia, que se abre aquí mañana y durará hasta el sábado 11. Por segundo año consecutivo, el festival de cine de la Serenissima no se rindió a la pandemia, sino que redobló la apuesta y presenta un programa más que ambicioso y atractivo. La expectativa es altísima en el microcosmos del Lido, donde las medidas anticoronavirus siguen dominándolo todo. Desde el acceso a las salas –cuyo aforo sigue reducido a la mitad– a la reserva de los asientos y las imprescindibles acreditaciones.

Un trabajador usa su teléfono para escanear piedras de granizo en la alfombra roja de la 78a edición del Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, ayer, horas antes de la apertura del encuentro Domenico Stinellis - AP

Tanto es así que trascendió que ha sido una pesadilla organizar la llegada desde el fin del mundo de actores y directores de Competencia oficial, la película de los argentinos Gastón y Andrés Duprat y Mariano Cohn, que protagonizan Oscar Martínez (en 2016 ganó aquí la Copa Volpi al mejor actor por El ciudadano ilustre, de los mismos cineastas), Penélope Cruz y Antonio Banderas. Según la ley italiana, quienes llegan de la Argentina, considerada zona E, de mayor riesgo, por motivos de trabajo, no tienen que hacer una cuarentena de diez días, pero, sí o sí, deben regresar cinco días después.

Salvo estos pequeños inconvenientes, la Mostra marca un cierto regreso a la normalidad. O, más bien, la vuelta del brillo hollywoodense a la Laguna. Al margen de los ya mencionados, desembarcarán pesos pesados del mundo del cine como Kristen Stewart, Matt Damon, Oscar Isaac, Jessica Chastain, Timotheé Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Kirsten Dunst y Dakota Johnson, entre otros.

Jamie Lee Curtis, por ejemplo, no sólo presenta Halloween Kills, nuevo capítulo de la saga de terror, fuera de concurso, sino que también recibirá el León de Oro a la trayectoria. Y es esperada a la usual cita de preapertura en la terraza del Hotel Danieli en el exclusivo party de Variety. Allí, el invitado de honor será el director surcoreano Bong Joon-ho (ganador de múltiples Oscar por Parasite, así como la Palma de Oro en Cannes), quien es el presidente del jurado de esta edición. En esta edición también han vuelto, por supuesto solo con green pass y de más sobrias, las fiestas, aunque por segundo año consecutivo no tendrá lugar la cena oficial de apertura de la Muestra sobre la magnífica playa del Hotel Excelsior del Lido. El jurado, junto con un selecto y reducido número de invitados, cenará en la Terraza Biennale con un menú diseñado por el chef Tino Vettorello, cuya especialidad es el spaghetto nero al prosecco.

Spencer, la biopic de Lady Di, protagonizada por Kristen Stewart, se estrenará en noviembre próximo; pero antes, hará su debut en el Festival de Venecia STX Films

Allí seguramente estarán el actor y director toscano Roberto Benigni, premio Oscar por La vida es bella, que también recibirá el León de Oro a la carrera y el cineasta español, Pedro Almodóvar, quien vuelve a estar en el concurso veneciano después de 33 años. Inaugurará la competencia mañana por la noche con Madres paralelas, película sobre la maternidad donde también podrá verse una de sus musas: Penélope Cruz.

Su marido, Javier Bardem, es otra de las “stars” esperadas. Integra el megacast de Dune, superproducción basada en el clásico de ciencia ficción de Frank Herbert y dirigida por Denis Villeneuve, una de las películas fuera de concurso más esperadas, junto a The Last Duel, el nuevo drama histórico de Ridley Scott, ambientado durante la Guerra de los Cien Años, con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck, que marca el regreso de Disney a la alfombra roja veneciana después de muchos años. La esperanza de los paparazzi es que Affleck desembarque en el Lido en una lancha vip de la mano de Jennifer Lopez.

Halloween Kills se verá fuera de concurso, y Jamie Lee Curtis recibirá el León de Oro a la trayectoria

Aunque este año en la competencia oficial hay menos mujeres directoras –en 2020 hubo ocho films, esta vez son cinco–, la edición resplandece por la presencia de Jane Campion, la primera mujer en la historia que ganó la Palma de Oro en Cannes con La lección de piano, que presenta The Power of the Dog, con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Elisabeth Moss.

Además, en su debut como directora, la actriz Maggie Gyllenhaal -que estuvo como jurado en Cannes-, estrenará The Lost Daughter, con nada menos que Olivia Colman (The Crown) y Dakota Johnson, un film basado en una de las exitosas novelas de Elena Ferrante.

Es muy esperado, también, Spencer, el nuevo film del chileno Pablo Larraín con Kristen Stewart como Lady Di, que narra el fin de semana que llevó a la “princesa del pueblo” a decidir divorciarse del príncipe Carlos. Justo ayer se cumplió otro aniversario de su muerte, el 31 de agosto de 1997, en un trágico accidente en París en el que también murió su novio, el multimillonario egipcio Dodi Al-Fayed.

Se verán asimismo dos películas mexicanas, Sundown, de Michel Franco - apreciado el año pasado en el Lido por Nuevo orden, que le valió el Gran Premio del Jurado-, en el que dirige, entre otros, a actores de la talla de Tim Roth y Charlotte Gainsbourg; y La caja, de Lorenzo Vigas, una reflexión sobre el tema de la identidad.

The Power of the Dog, de Jane Campion, con Benedict Cumberbatch

En una Italia azotada por la pandemia, pero que comienza a resucitar y ha recobrado buen humor luego de su victoria de la Eurocopa en julio y un récord de medallas (40 en total, 10 de oro) en las Olimpíadas de Tokio, la presencia de cinco películas made in Italy en la selección principal es, también, motivo de orgullo. La primera que se estrenará, este jueves, en medio de gran expectativa, es E’ stata la mano di Dio (Ha sido la mano de Dios), película autobiográfica de Paolo Sorrentino (La grande bellezza), napolitano y admirador desde siempre de Diego Armando Maradona, el hombre que rescató a su ciudad del ninguneo de las grandes del Norte, a través del fútbol. Sorrentino más de una vez contó cómo Maradona le salvó la vida: fue cuando, un fin de semana, decidió irse junto a otros hinchas del Nápoli hasta Empoli, donde el equipo jugaba de visitante. Entonces, por un accidente por un desperfecto en el sistema de gas, sus padres murieron en su casa de fin de semana. Si él no se hubiera ido para seguirlo al Diego, “o re” de Nápoles, también habría muerto. En la película, donde Maradona seguramente está presente, pero no es el tema, al parecer, actúa por supuesto Toni Servillo, el actor-tótem de Sorrentino, protagonista de La grande bellezza y de Il Divo (en la Argentina el film se verá por Netflix).

Oscar Martínez, Penélope Cruz y Antonio Banderas en Competencia oficial de Mariano Cohn y Gastón Duprat Manolo Pavon

Todos ellos desfilarán en la preciada red carpet del Lido, acariciado por la brisa del mar Adriático, que por segundo año consecutivo estará marcado a fuego por un terrible “muro” que reemplaza las vallas de la época pre-Covid y que impide visiones externas. Es para evitar que haya peligrosas aglomeraciones de fans, cazadores de autógrafos y selfies. Pero la lluvia de estrellas, para gloria de fotógrafos, camarógrafos y demás acreditados, está asegurada. Y será abundante.