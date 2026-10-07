Films con Scarlett Johansson y Catherine Deneuve: más títulos de destacados directores se suman al Festival de Mar del Plata

Más títulos de destacados directores se sumaron en las últimas horas a los anticipos de la programación del próximo Festival de Cine de Mar del Plata, que será presentada de manera completa el próximo lunes 19. El más destacado de todos es Paper Tiger, la nueva película de James Gray (Ad Astra, Los dueños de la noche), con Scarlett Johansson y Adam Driver, que se verá por primera vez en la Argentina después de competir por la Palma de Oro en Cannes y abrir hace pocos días el Festival de Nueva York.

También se exhibirán en Mar del Plata otros dos títulos que pasaron por la sección oficial de Cannes, La Vénus Électrique, de Pierre Salvadori (película elegida para la apertura de la muestra) y Gentle Monster, de Marie Kreutzer, con Catherine Deneuve y Léa Seydoux, y Rehearsals for a Revolution, de la iraní Pegah Ahangarani, ganadora del premio al mejor documental.

Léa Seydoux y Catherine Deneuve en una escena de Gentle Monster

Entre los anuncios más recientes de la programación de Mar del Plata (el festival se desarrollará entre el 5 y el 15 de noviembre) se destacan The Only Livink Pickpocket in New York, de Noah Segan, con John Turturro, Giancarlo Esposito y Steve Buscemi; Atlantic Rhapsody, de Zhong Kaifen (ganadora en el Festival de Shanghai), y Club Kid, de Jordan Firstman, con Cara Delevingne.

Por el lado del cine argentino, en Mar del Plata se estrenarán La revista del Cervantes: el documental, de Gonzalo Demaría (sección Autores) y Helmut: The Ice and the Transitory Eternity, ópera prima del pintor argentino Helmut Ditsch, que también encabeza el elenco y es autor de la banda de sonido.

José Sacristán y Federico Luppi en Un lugar en el mundo, que volverá a verse en pantalla grande en el festival marplatense Archivo

Se confirmaron también tres funciones especiales dedicadas a figuras que recibirán este año el premio Astor a la trayectoria: el músico Emilio Kauderer, el director Alejandro Agresti y la actriz y cantante Natalia Oreiro. A cada uno de ellos estarán dedicadas, respectivamente, las proyecciones de Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain; El acto en cuestión, del propio Agresti, y Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz.

La grilla de programación de las funciones gratuitas al aire libre que se realizarán en la Villa Ocampo estará integrada por La virgen de la tosquera, de Laura Casabé (flamante elegida para representar a la Argentina en las próximas competencias por el Goya y el Oscar); Parque Lezama, de Juan José Campanella; El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Pepita la pistolera, de Lucía Puenzo; Yo, Narciso, de Adrián Suar, y Lo dejamos acá, de Hernán Goldfrid.

La virgen de la Tosquera, una de las películas que se exhibirá gratis y al aire libre en el Festival de Mar del Plata

El festival se abrirá, como se informó previamente, con el estreno en la Argentina de Caballo salvaje nueve, de Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi y la argentina Ailín Salas, y tendrá como película de cierra a Borges y yo, de Marc Turteltaub, con Fieonn Whitehead, Alan Cumming y el actor chileno Luis Gnecco personificando al escritor.

Biografía de Jorge Luis Borges, primer título anunciado de la programación del festival alternativo Fuera de campo El Pampero Cine

Paralelamente, el festival alternativo de cine argentino Fuera de campo, cuya tercera edición se realizará entre el 5 y el 10 de noviembre de Mar del Plata, anunció los dos primeros títulos de su programación 2026: Biografía de Jorge Luis Borges, el monumental y extraordinario (330 minutos) documental de Mariano Llinás que pasó por Venecia y Nueva York, y Para los contrincantes, de Federico Luis, ganadora de la Palma de Oro al mejor cortometraje de este año en Cannes.