Francia se paraliza, pero el Festival de Cannes sigue sin definición

Buenas, les paso una nota actualizada de lo que está pasando con el Festival de Cannes. Como todo lo que viene ocurriendo, el escenario puede cambiar en cualquier momento y estoy atento a eso. Por ahora, esto es lo último.

Pese al cada vez más dramático cuadro de situación que vive Francia con el coronavirus, los organizadores del Festival de Cannes están hasta ahora decididos a aguardar hasta mediados de abril para tomar la decisión de llevar o no adelante en sus fechas originales la máxima celebración anual del calendario cinematográfico, que sólo en su mercado convoca a más de 12.000 personas llegadas de todo el mundo. Cannes 2020 está programado entre el 12 y el 23 de mayo.

La sensación de que por primera vez en sus 73 años de historia el festival de Cannes no se hará creció muchísimo en las últimas horas, luego de la decisión del gobierno francés de ordenar el cierre por tiempo indeterminado de todas las actividades "no indispensables", en línea con las medidas adoptadas en Italia y en España para detener la expansión del contagio. Hasta ayer estaban autorizadas las reuniones públicas de hasta 100 personas y los cines seguían funcionando con esas restricciones. Eso ya no ocurre.

Todo esto sucedió después de la última reacción oficial de los organizadores de la muestra. "A pesar de algunos títulos sensacionalistas, no hay novedades respecto del Festival de Cannes", se publicó ayer, poco después de las 13.30 hora argentina, en la cuenta oficial de Twitter de la muestra (@Festival_Cannes). Un segundo tweet agregó que los organizadores siguen analizando "con cuidado y claridad" la evolución nacional e internacional de la pandemia en estrecha colaboración con las autoridades municipales y nacionales de Francia. "Cuando llegue el momento, a mediados de abril, tomaremos en conjunto la decisión adecuada", concluyó.

Hasta aquí, la fecha límite para resolver si Cannes 2020 se hace o no es el 15 de abril, un día antes del programado anuncio de las películas de la competencia oficial. Pero la expectativa se aceleró en la mañana de ayer, cuando el semanario Le Point adelantó que era un hecho la cancelación del festival. "Será difícil, sino imposible, elegir película de China, Corea del Sur, Irán, Italia y otros 50 países, además de reconocer de que sus actores y directores no podrán hacerse presentes. Proyectar películas en un auditorio de 2000 butacas no está permitido y toda la situación alejará a potenciales participantes", señalaron las fuentes citadas por Le Point, pero luego desmentidas desde el propio Festival.

El director del Festival, Thierry Fremaux, había dicho este último viernes al diario Le Monde que el festival tiene la tradición de funcionar como la primera señal del verano. "Para mantener el optimismo y nuestro espíritu de lucha, digamos que este año Cannes será el primer acontecimiento mundial en el que vamos a celebrar de nuevo la vida", agregó. Las últimas noticias de Francia parecen ir en otra dirección. Todo lleva a que la decisión final se tome mucho antes del plazo fijado por los organizadores.

