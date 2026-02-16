Robert Duvall: dónde ver sus cinco películas más célebres

Este lunes, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, se informó que Robert Duvall murió a la edad de 95 años. Su esposa Luciana Pedraza lamentó el fallecimiento y pidió privacidad para ella y el resto de su familia. En este contexto, para rememorar algunos de los éxitos del actor con más de seis décadas de trayectoria, enterate de la lista de sus cinco películas más célebres y dónde podés verlas.

El Padrino I y II

Tras la Segunda Guerra Mundial una familia de italianos intenta mantener su supremacía en los Estados Unidos con el control del crimen organizado. Debido a un intento de asesinato, Vito Corleone, el capo de la mafia, queda incapacitado para llevar adelante el negocio, por lo que sus hijos se hacen cargo en su totalidad. En este largometraje y su secuela El Padrino: el retorno, Duvall interpreta a Tom Hagen, el consejero e hijo adoptivo del más anciano del clan.

¿Dónde ver El padrino I y II? El film se encuentra disponible en Netflix y Flow.

El Padrino I - Tráiler

Network, un mundo implacable

En este largometraje Dunvall se mete en la piel de Frank Hackett. La historia es una comedia satírica estadounidense que tiene como eje principal el despido de un presentador de noticias veterano, quien reniega del fin de su carrera y amenaza con suicidarse en vivo. Esta medida realza los niveles de audiencia, hasta que ocurre un final bochornoso.

¿Dónde ver Network? La película está disponible en Netflix y Prime Video.

Network - Tráiler

Apocalypse now

La trama sigue a un oficial del ejército estadounidense que sirve en Vietnam y que recibe el encargo de asesinar a un coronel renegado de las fuerzas especiales que se ve a sí mismo como un Dios. En esta pieza dirigida por Francis F. Coppola, Robert Duvall interpreta al Teniente coronel Bill Kilgore.

¿Dónde ver Apocalype now? El largometraje está disponible en Netflix.

Apocalypse now - Tráiler

Gracias y favores

Esta película de 1983 le valió de un Oscar a Mejor Actor a Robert Duvall por interpretar al alcohólico Mac Sledge, quien es cantante de country e intenta rehacer su vida con una viuda y su hijo en un pueblo de Texas.

¿Dónde ver Gracias y favores? El film está disponible en Netflix.

Gracias y favores

El juez

Este drama estadounidense de 2014 sigue a Joseph Palmer, un abogado exitoso de Chicago que desde muy joven abandonó su pueblo natal en Indiana debido a su familia, de la cual perdió todo contacto. Un día, durante un juicio, recibe el llamado de uno de sus hermanos. Su madre murió y debe retornar a la ciudad que lo vio crecer, sitio donde enfrentará las heridas que nunca sanó.

¿Dónde ver El juez? La película está disponible en Max, Netflix y Prime Video.