Qué se sabe de la muerte de Robert Duvall

Robert Duvall murió el domingo 15 de febrero, según lo confirmó mediante Facebook su esposa, Luciana Pedraza. La estrella de Hollywood tenía 95 años y vivía recluido en su granja en el estado de Virginia. Además de haber ganado un Oscar a Mejor Actor, su carrera de seis décadas en los sets de filmación lo volvió famoso por películas como El Padrino I y II y Apocalipsis Now.

De qué murió Robert Duvall

Hasta el momento no se conoció la causa específica de su muerte y se desconoce si tenía algún problema de salud. Sin más detalles, su esposa fue contundente con el mensaje que compartió en las redes sociales para el resto de sus seguidores y fans: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo”.

El comunicado de Luciana Pedraza (Fuente: Facebook)

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y la capacidad de mantener la corte. En cada uno de sus muchos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban”, añadió la mujer al tiempo que pidió privacidad y respeto para su entorno familiar en este momento.

Noticia en desarrollo.