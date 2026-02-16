LA NACION

Qué se sabe de la muerte de Robert Duvall

El actor tenía 95 años; su esposa emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que confirmó la noticia y se despidió de él

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Robert Duvall murió a los 95 años (Foto de Geoff Robins / AFP)
Robert Duvall murió a los 95 años (Foto de Geoff Robins / AFP)GEOFF ROBINS - AFP

Robert Duvall murió el domingo 15 de febrero, según lo confirmó mediante Facebook su esposa, Luciana Pedraza. La estrella de Hollywood tenía 95 años y vivía recluido en su granja en el estado de Virginia. Además de haber ganado un Oscar a Mejor Actor, su carrera de seis décadas en los sets de filmación lo volvió famoso por películas como El Padrino I y II y Apocalipsis Now.

De qué murió Robert Duvall

Hasta el momento no se conoció la causa específica de su muerte y se desconoce si tenía algún problema de salud. Sin más detalles, su esposa fue contundente con el mensaje que compartió en las redes sociales para el resto de sus seguidores y fans: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo”.

El comunicado de Luciana Pedraza
El comunicado de Luciana Pedraza(Fuente: Facebook)

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y la capacidad de mantener la corte. En cada uno de sus muchos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban”, añadió la mujer al tiempo que pidió privacidad y respeto para su entorno familiar en este momento.

Noticia en desarrollo.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Cosquín rock 2026: a qué hora toca Airbag y cómo verlo en vivo
    1

    Cosquín rock 2026: a qué hora toca Airbag y cómo verlo en vivo

  2. Del look plata de la Chiqui y su llamativo saludo por el día de los enamorados al emotivo mensaje para Ricardo Darín
    2

    La noche de Mirtha: del look plata de la Chiqui y su llamativo saludo por el día de los enamorados al emotivo mensaje para Ricardo Darín

  3. Quién subió al balcón ayer
    3

    MasterChef Celebrity: quién subió al balcón ayer, domingo 15 de febrero

  4. Un rebelde nato, que fue elegido 'el hombre ideal para llevarse a una isla desierta' y aprendió a reírse de todo
    4

    El actor al que muchos eligieron como el hombre ideal para compartir una isla desierta y que aprendió a reírse de sí mismo