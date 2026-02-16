Qué se sabe de la muerte de Robert Duvall
El actor tenía 95 años; su esposa emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que confirmó la noticia y se despidió de él
Robert Duvall murió el domingo 15 de febrero, según lo confirmó mediante Facebook su esposa, Luciana Pedraza. La estrella de Hollywood tenía 95 años y vivía recluido en su granja en el estado de Virginia. Además de haber ganado un Oscar a Mejor Actor, su carrera de seis décadas en los sets de filmación lo volvió famoso por películas como El Padrino I y II y Apocalipsis Now.
De qué murió Robert Duvall
Hasta el momento no se conoció la causa específica de su muerte y se desconoce si tenía algún problema de salud. Sin más detalles, su esposa fue contundente con el mensaje que compartió en las redes sociales para el resto de sus seguidores y fans: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo”.
“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y la capacidad de mantener la corte. En cada uno de sus muchos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban”, añadió la mujer al tiempo que pidió privacidad y respeto para su entorno familiar en este momento.
