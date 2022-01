Peter Dinklage habló sobre House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones

Es indudable que Game of Thrones es una de las series más importantes de los últimos años. Si bien la adaptación de las novelas escritas por George R. R. Martin tuvo sus altos y sus bajos (su final aún es materia de debate), la influencia que ejerció durante el tiempo que permaneció al aire, es innegable. Por ese motivo, la llegada de House of the Dragon, la precuela que extiende ese universo, es muy esperada por los fans. Y sobre ese tema habló en una entrevista el actor Peter Dinklage, que en Game of Thrones interpretó al carismático Tyrion Lannister.

En una reciente entrevista que brindó para The Independent, el intérprete reveló qué espera de House of the Dragon. Y a partir de eso, Dinklage aseguró qué necesita la nueva propuesta, para lograr impactar en el público: “Creo que la clave está en no imitar a Game of Thrones. Si intentás hacer eso, parecerá que solo te importa el dinero. En el caso de muchas secuelas, la razón por la que llegan a existir es porque la serie original hizo mucho dinero, y por eso es que no suelen imponerse. En lo que a mí respecta, estoy muy entusiasmado de ver House of the Dragon, desde un simple lugar de espectador, y sin saber qué sucederá con la historia”.

Nikolaj Coster-Waldau HBO

Esa opinión se muestra coincidente con la de Nikolaj Coster- Waldau, quien en Game of Thrones encarnó a Jamie Lannister. En una nota, ese actor también mostró su apoyo al spin- off, deseando que la nueva saga tenga la posibilidad de demostrar una identidad propia. Luego del debut del primer tráiler, Waldau confesó sentirse “intrigado”, y expresó: “Será una propuesta muy distinta. Espero que sea muy buena. Y también espero que el éxito de Game of Thrones no juegue en contra cuando la gente se siente a ver este nuevo show. A nosotros, nos tomó tiempo entusiasmar al público. Recuerdo que en la primera temporada, los televidentes decían que había demasiados personajes, y que nadie sabía qué estaba pasando. Y no creo que House of the Dragon se pueda dar el lujo que nos dimos nosotros. Ellos tienen que empezar en el punto que nosotros alcanzamos en la temporada cuatro o cinco, porque los van a comparar con eso. Y realmente espero que ellos logren un enorme éxito”.

George R R Martin

Quien sí tuvo el privilegio de ver una primera edición del piloto de la nueva serie, fue George R. R. Martin, el padre de la saga. Hace algunos días, el escritor compartió en Internet su opinión luego de disfrutar del primer capítulo de la esperada precuela, y expresó: “Estoy esperando House of the Dragon con mucha ansiedad. Y sí, acepto que no voy a ser nada objetivo. Esto no se lo digan a nadie, pero vi una versión preliminar del capítulo uno. Y me encantó. Es oscuro, es poderoso, es visceral, cumple con todos los requisitos que debe tener una fantasía épica”.

De ese modo, entre el entusiasmo y la especulación, aumenta el interés del público (y de las estrellas de la serie original) por uno de los títulos más importantes que llegará en el transcurso de este 2022. House of the Dragon aún no tiene fecha de estreno, y su debut será por HBO Max.