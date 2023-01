Globo de Oro: el verdadero motivo de la ausencia de Kevin Costner en la gala

escuchar

Esta semana se celebró en Beverly Hills la entrega de los Globos de Oro 2023. Después de que se cancelara la transmisión del año pasado en un contexto de acusaciones de falta de diversidad y prácticas poco éticas dentro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, era una incógnita si las mayores estrellas de Hollywood se unirían a la gala de este año.

Cabe recordar que el propio Tom Cruise decidió por estos motivos devolver a la organización de los premios las tres estatuillas que ganó a lo largo de su trayectoria, decisión que en la ceremonia del pasado martes sirvió al presentador Jerrod Carmichael para lucirse con una de sus bromas.

Finalmente, muchos famosos sí dijeron presente en la cita de 2023, aunque algunos reconocidos actores y actrices ganadores no estuvieron allí para recoger sus galardones. Cate Blanchett, que ganó por su interpretación en Tár, no estuvo presente para aceptar su Globo a la mejor actriz en una película dramática y se cree que su ausencia se debió a compromisos laborales por el rodaje de una película en Gran Bretaña.

Zendaya, quien se luce como la protagonista de la serie Euphoria, fue otra de las galardonadas de la noche al obtener el premio a la mejor actriz en una serie dramática de televisión. Ella tampoco estuvo presente en la entrega de premios, aunque la actriz se disculpó a través de Instagram por no poder asistir, agradeció el reconocimiento y compartió su admiración por sus compañeros nominados.

Otro de los premiados fue Kevin Costner, quien no pudo estar en la ceremonia por motivos sobre los que se explayó a través de una publicación en las redes sociales. El actor no pudo recoger su estatuilla a mejor actor en una serie dramática de televisión por su papel en Yellowstone por razones ajenas a su voluntad. Las fuertes tormentas e inundaciones que azotaron California en los últimos días le impidieron desplazarse hasta Beverly Hills desde su casa de Santa Bárbara.

En la zona, miles de personas fueron evacuadas y cerca de una veintena fallecieron como consecuencia de los fenómenos naturales. A través de un video que subió a Instagram, Costner se refirió a la difícil situación.

“Lo siento mucho por todos los que estarán viendo los Globos de Oro. Chris y yo no vamos a poder estar allí. Ayer tuvimos que retirar a los niños de la escuela en Santa Bárbara”, dijo refiriéndose a su mujer, Christine Baumgartner. “Ésta es la segunda vez en cinco años que las autopistas de la ciudad se inundaron, nos encontramos en una zona de la ciudad donde se registran estos inconvenientes y ni siquiera pudimos regresar a casa esta mañana porque las rutas están cerradas”, narra el actor en las imágenes.

Y agrega: “Nos entristece muchísimo no poder estar en los Globo de Oro. Lamento mucho no poder asistir. Tenía muchas ganas. Nos sentaremos frente al televisor y veremos qué pasa”, agregó en la previa a la celebración del encuentro.

El intérprete ganó por su participación en Yellowstone el premio por el que también competían Jeff Bridges por The Old Man, Diego Luna por Andor, Bob Odenkirk por Better Call Saul y Adam Scott por Severance. La serie creada por Taylor Sheridan y lanzada en 2018 está emitiendo actualmente su quinta temporada. Además de Costner, el reparto también incluye a Kelly Reilly, Kelsey Chow, Wes Bentley, Danny Huston, Gil Birmingham, Cole Hauser y Luke Grimes, entre otros.

Kelly Reilly y Kevin Costner en una escena de Yellowstone, donde interpretan a un padre y una hija decididos a todo con tal de conservar su rancho Paramount

Tras conocerse su premio, Costner también recurrió a las redes sociales para agradecer la estatuilla. “Gracias a Hollywood Foreign Press y @goldenglobes por este tremendo honor y gracias al equipo de @yellowstone por darle vida al mundo de John Dutton”, expresó primero el intérprete.

Tras ello, la estrella de clásicos como El Guardaespaldas o Danza con lobos quiso compartir el reconocimiento con sus compañeros de reparto, la producción y la totalidad del equipo encargado de la realización de la serie. Finalmente, dijo: “Sobre todo, gracias a los fans de nuestro programa, que aman el Yellowstone Ranch como si fuera suyo propio”.

