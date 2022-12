Juan Pablo Zaramella: quién es el director argentino que también puede llegar al Oscar 2023

escuchar

El miércoles por la tarde, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció las películas preseleccionadas para el Oscar 2023 en las categorías mejor película internacional -donde aparece Argentina, 1985 de Santiago Mitre entre las quince precandidatas- , mejor banda sonora, maquillaje y peinado, efectos visuales, sonido, banda sonora, canción original, documental, cortometraje, cortometraje documental y cortometraje animado.

En esta última categoría se destaca la presencia de un realizador argentino, Juan Pablo Zaramella, cuyo cortometraje, Pasajero, aspira a integrar el quinteto de los mejores del año para la Academia. Las nominaciones se anunciarán el 24 de enero y la ceremonia se llevará a cabo el 27 de marzo.

Entre los cortometrajes animados preseleccionados junto a Pasajero se encuentran Black Slide; The Boy, the Mole, the Fox and the Horse; The Debutante; The Flying Sailor; The Garbage Man; Ice Merchants; It’s Nice in Here; More than I Want to Remember; My Year of Dicks; New Moon; An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It; Save Ralph; Sierra y Steakhouse.

En diálogo con LA NACION, Zaramella, quien es miembro de la Academia (pero por razones obvias no puede votar en su categoría) habló sobre su flamante cortometraje, que se suma a más de 12 ya concebidos por el también ilustrador, un referente en el mundo de la animación y una presencia constante con sus obras en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación, Annecy.

El director ya había sido reconocido mundialmente con su trabajo de 2011 Luminaris, que obtuvo 324 premios y pasó integrar el Guinness de los récords como el cortometraje con mayores galardones en la historia, y que también fue preseleccionado para el Oscar, aunque quedó a un paso del quinteto definitivo. Zaramella también creó y dirigió en 2016 El hombre más chiquito del mundo, una serie animada en coproducción con Francia de 52 episodios.

Pasajero, de Juan Pablo Zaramella Instagram @jpzaramella

“Pasajero es un corto de animación stop motion con personajes de papel, con material plano. A diferencia de otros cortos de stop motion, en lugar de tener volumen, los personajes son planos, pero están puestos en una maqueta de tres dimensiones”, explicó el realizador que lleva 21 años en el mundo de los cortometrajes. “Los envío a festivales, ya hice una carrera de esta disciplina. El objetivo de los cortos en general es el de la exploración artística, no hay una industria altamente desarrollada como en el caso de los largometrajes. Vos no hacés cortometrajes para hacer plata, yo me dedico a esto por pasión, hago estas películas para que circulen, para que se vean en ámbitos de gente que ama la animación, donde el material que circula no es necesariamente para niños. De hecho, Pasajero no es para niños, es más experimental ”, remarcó.

Juan Pablo Zaramella, a un paso del Oscar

En cuanto al anuncio de las shortlists, el realizador compartió con este medio que ya sabía el horario en que se darían a conocer los cortos precandidatos. “Yo ya estuve hace 11 años con Luminaris, después el corto no quedó nominado pero estuve en esta instancia. De hecho, soy el único argentino que llegó al shortlist de los cortos animados en la historia. Es un honor y un privilegio pero no quiero quedarme con ese récord, quiero que llegue más gente, que más colegas lleguen al punto al que llegué yo e incluso más [lejos]”. Ante la consulta de cómo reaccionó tras conocerse la noticia, Zaramella compartió que se contactó inmediatamente con su equipo .

“Apenas tuve la noticia, hice una captura del mail y se las mandé por WhatsApp y todos me contestaron con gritos. Parecía un gol de Argentina o cuando ganamos la final. Para nosotros que hacemos animación independiente esto es muy importante, es enorme que nos pase esto porque la difusión llega por los festivales europeos, pero el Oscar es la cumbre, porque todo el mundo conoce el Oscar. Es nuestra aspiración, así que si pasa, es genial”. Por otro lado, el realizador contó que se puso muy feliz por la noticia de que Argentina, 1985 también haya quedado a un paso de la nominación. “Estaba esperando que la nominen porque es una película muy importante para nosotros como argentinos, temáticamente y artísticamente también”, expresó.

Juan Pablo Zaramella, realizador del corto animado Pasajero Instagram @jpzaramella

En cuanto al camino que transitó Pasajero hacia la preselección, Zaramella le contó a LA NACION cómo es el proceso de clasificación para los premios de la Academia. “Hay dos maneras de acceder: que tu película sea exhibida en Los Ángeles en cines oficiales y la otra, la más común, es ganando premios en los festivales más importantes del mundo que te habilitan para llegar a esa lista. Pasajero ya ganó varios premios a esta altura y el que lo hace acceder es el de Chilemonos, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y cuyo premio al mejor corto latinoamericano está habilitado por la Academia para calificar para los Oscars. Así llegó Pasajero”, contó el animador.

“Luego se someten unos 110 cortos a votaciones, a un primer filtro que ya pasamos, y ahora somos, en términos futboleros, semifinalistas”, expresó con gran entusiasmo el realizador, quien destacó la importancia de los galardones de la Academia por su visibilidad para el mundo de los cortometrajes.