Oscar 2023: Argentina, 1985 fue preseleccionada para competir en la categoría mejor película internacional

escuchar

Argentina, 1985 de Santiago Mitre fue preseleccionada para competir por el ansiado Oscar 2023 en la categoría de mejor película internacional . El largometraje protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani está entre los quince finalistas de su categoría, según anunció este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

El 24 de enero, cuando se anuncien las nominaciones, se develará si la producción quedó entre los cinco largometrajes con posibilidades de alzar la estatuilla dorada el 12 de marzo, en la ceremonia que se llevará adelante en el Dolby Thatre de Los Ángeles.

Argentina, 1985- Tráiler oficial

Entre las otras candidatas preseleccionadas en la categoría se encuentran Corsage (Austria), Close (Bélgica), Saint Omer (Francia), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán), EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur) y Cairo Conspiracy (Suecia) .

Alcarrás, España, dirigida por Carla Simón

La mayor sorpresa en el anuncio de la shortlist de cara a las nominaciones es la ausencia de la española Alcarrás de Carla Simón, que quedó en el camino hacia el quinteto definitivo. El largometraje había triunfado en la Berlinale, donde obtuvo nada menos que el Oso de Oro. “Vistos los tiempos actuales, los agricultores están convenciendo a sus hijos de que no sigan con la fruta, porque se la compran a un precio inferior a su coste. Por mucha pasión juvenil que haya, se ve claro su final”, declaraba Simón en el marco del triunfo de su película.

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, México, dirigida por Alejandro González Iñárritu

Por otro lado, el múltiple ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu (por Birdman y El renacido), aspira a obtener una estatuilla en la categoría mejor película internacional con la ambiciosa Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, que se encuentra disponible en Netflix. Su film registra el derrotero de Silverio Gama (Daniel Giménez Cacho), un periodista mexicano radicado en los Estados Unidos que regresa a su país tras recibir un importante premio. El anuncio de las cinco nominadas brindará un panorama más preciso de si las decisiones estéticas y narrativas de Bardo (entre ellas, su homenaje a Amarcord) fueron del agrado de la Academia y no tan divisivas como se puede llegar a intuir.

Sin novedad en el frente (Im westen nichts neues), Alemania, dirigida por Edward Berger

Asimismo, la Academia anunció las listas cortas de otras categorías que dan indicios del desempeño futuro de otras producciones: cortometraje, documental, cortometraje documental, cortometraje animado, banda sonora, canción original, efectos visuales, y maquillaje y peinado. La alemana Sin novedad en el frente de Edward Berger, una de las principales competidoras de Argentina, 1985 junto a Decisión de partir de Park Chan-wook, fue preseleccionada también en tres rubros adicionales: mejor banda sonora, maquillaje y peinado y efectos visuales .

Todo en todas partes al mismo tiempo tuvo un desempeño un tanto débil en la preselección de la Academia

En estas dos últimas categorías fue en las que, curiosamente, no quedó elegida la aclamada Todo en todas partes al mismo tiempo de la dupla The Daniels -Dan Kwan y Daniel Scheinert-, dos rubros en los que el film protagonizado por Michelle Yeoh se destaca pero que no recibió el aval de la Academia, como sí sucedió con Pantera Negra: Wakanda por siempre y Batman. Si esa omisión es un indicativo de la debilidad de la frontrunner en la categoría de mejor película, en poco más de un mes lo sabremos. Por lo pronto, sí figura preseleccionada en las categorías de sonido, banda sonora y canción. En este rubro no hay demasiadas sorpresas, pero sí una batalla entre figuras del pop.

Dentro de las canciones originales preseleccionadas se encuentran “Hold My Hand” de la ya ganadora del Oscar Lady Gaga para Top Gun: Maverick , “My Mind & Me” de Selena Gomez para el documental homónimo de Apple TV+, “Carolina” de Taylor Swift para La chica salvaje , y “Lift Me Up” de Rihanna para la secuela de Pantera negra. De todos modos, la principal competencia de cara a la selección final es “Naatu Naatu” de RRR, la épica película de S. S. Rajamouli.

Ram Charan y N.T. Rama Rao Jr. en una escena de la película RRR (Netflix vía AP)

En cuanto a Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre -disponible en Amazon Prime Video- ha cobrado un envión innegable y más que merecido en la temporada de premios. El 12 de diciembre fue nominada a los Globos de Oro , los galardones que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood . La ceremonia se realizará el próximo 10 de enero, en el hotel Beverly Hilton, y allí competirá contra RRR, Sin novedad en el frente, Close, y Decisión de partir. Por otro lado, el 15 de enero se entregarán los Critics’ Choice, en donde también compite el film argentino por una estatuilla que, en ese caso, es elegida por los críticos.