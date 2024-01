escuchar

Comienza la temporada de premios 2024. Como es habitual de un tiempo a esta parte, los Globo de Oro marcan la señal de salida a una seguidilla de ceremonias que culminarán en marzo con la entrega de los Oscar. De este modo, la noche del domingo 7 de enero marcará el primer encuentro entre las principales estrellas de la pantalla chica y grande, en el marco de una velada que distinguirá a los mejores nombres y obras de la temporada 2023. A continuación, un repaso por todo lo que hay que saber, antes de disponerse a disfrutar de esta gran cita.

Globo de oro

¿A qué hora comienzan en la Argentina?

La 81° entrega anual de los Globo de Oro se transmitirá en vivo a través de la pantalla de TNT y de HBO Max. A partir de las 21, ambas señales emitirán el pre-show , en el que los protagonistas de la noche pasearán y brindarán breves notas en la alfombra roja. Una vez finalizada esa previa, la ceremonia comenzará a las 22 (hora argentina). La cita será en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, ubicado en Los Ángeles, California.

Un jurado numeroso

A raíz de algunos sonados escándalos que salpicaron su prestigio y que derivaron en un repartir y dar de nuevo en la forma de llevar a cabo los Globo de Oro, son muchos los cambios que presentará esta edición. Uno de ellos es el de contar con un jurado integrado por trescientos profesionales de 75 países, aunque eso no es todo...

Dos nuevas categorías

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Uno de los agregados que llamó poderosamente la atención fue el de sumar dos nuevos rubros. Por un lado, y como su título lo indica, en “Mejor logro cinematográfico y de taquilla” se nominó a los largometrajes que lograron superar la barrera de los ciento cincuenta millones de dólares en ganancias brutas a nivel mundial y no menos de cien millones dentro de los Estados Unidos. En ese grupo se encuentran películas tanque del nivel de Barbie, John Wick 4, Spider-Man: A través del Spider-Verso, Super Mario Bros o Misión imposible: Sentencia mortal. Por otra parte, la categoría “Mejor actuación en stand-up de comedia para televisión” reconoce a los humoristas especializados en esa área y que hayan estrenado en 2023 un especial de no menos de treinta minutos de duración. Aquí hay muchas caras conocidas como Chris Rock, Sarah Silverman, Amy Schumer y Ricky Gervais.

El conductor, una incógnita

Jo Koy, el conductor Chris Pizzello - Invision

El comediante Jo Koy fue el elegido para conducir la ceremonia y la verdad es que esa decisión es uno de los grandes interrogantes de la noche, principalmente porque se trata de una figura no muy popular en muchos países del mundo. Aunque desde luego, eso no significa que se trate de alguien sin experiencia. Habitué de la pantalla chica, este humorista de 52 años comenzó su carrera a mediados de los noventa y su currículum incluye colaboraciones en importantes ciclos televisivos como The Tonight Show with Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live! o The Tonight Show with Jay Leno. También, entre 2009 y 2022, Jo protagonizó seis especiales de comedia en Netflix (todos disponibles en la Argentina, por si alguien está interesado en familiarizarse con este humorista).

En una nota con Variety, Koy manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de conducir los Globo de Oro y aseguró: “Cuando me ofrecieron esto, fue un ´sí´ inmediato, yo no podía creer lo que estaba pasando. ¡Pero luego me di cuenta que iba a tener solo dos semanas para preparar todos los chistes!”.

Las más nominadas en cine

Cillian Murphy interpretando a Robert Oppenheimer UNIVERSAL

Con nueve categorías en sus espaldas, Barbie es la producción con mayor cantidad de nominaciones . Mejor película comedia y/o musical, director (o directora, en este caso), guion y actriz en película comedia y/o musical son algunas de las categorías en las que este exitoso film dará pelea. Con ocho distinciones, Oppenheimer le sigue muy de cerca , con Christopher Nolan como un posible candidato a quedarse con el premio a mejor director. Los asesinos de la luna y Pobres criaturas tienen siete nominaciones, aunque los pronósticos no resultan tan favorables en comparación al combo que supone el denominado Barbenheimer, integrado por dos películas que amenazan con arrasar en casi todos los premios más importantes.

Las más nominadas en televisión

Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin interpretan a los hermanos Roy HBO

Con un final que sorprendió a los televidentes de todo el mundo (por las vueltas de tuerca, pero más aún, por cerrar la historia cuando todo parecía indicar que quedaban varias temporadas por delante), Succession es una de las grandes favoritas. Nueve nominaciones consiguió la épica familiar de los Roy, entre las que se encuentran mejor drama, actor protagónico y de reparto. Con cinco distinciones, El Oso y Only Murders in the Building son las otras series que también podrían quedarse con varias de las distinciones más significativas.

Priscilla Ken Woroner - _A9_2148.ARW

Con las manos (casi) vacías

Entre algunos de los largometrajes que aspiraban a obtener una generosa lista de nominaciones, pero que no llegaron a cumplir con las expectativas, se encuentran Maestro, de Bradley Cooper, Priscilla, de Sofía Coppola y The Holdovers, de Alexander Payne (indudablemente, una de las sorpresas más gratas de la temporada). En lo referido a la televisión, es notable que grandes series como The Last of Us, 1923, Poker Face y Yellowjackets tampoco recibieron la cantidad de nominaciones que seguramente merecían.

The Last of US con Pedro pascal y Bella Ramsey

Las posibles sorpresas

Hay nombres que parecen cantados y francamente resulta difícil pensar que Barbie, Oppenheimer, Succession o El Oso se puedan llegar a ir con las manos vacías . Pero mientras esas piezas son seguras ganadoras, en la vereda opuesta hay nombres o ficciones que si bien tienen credenciales de sobra, lamentablemente no son las favoritas a llevarse demasiados (o algún) premio. La victoria de The Holdovers como mejor comedia o de Lily Gladstone en actriz de drama o Suzume en película animada o Pedro Pascal como actor protagonista en serie dramática o Jason Segel en Mejor actor de serie comedia y/o musical o de Brie Larson como mejor actriz de miniserie y/o película serían algunas de esas bienvenidas sorpresas.

Temas Globo de Oro