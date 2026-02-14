Rechazó a Spielberg, vivió a la sombra de un amigo famoso y hoy, a los 54, tiene la revancha que Hollywood le debía

El éxito puede ser un aliado o un verdugo. El temor de un actor no es hacer una mala película, sino quedarse encasillado para siempre en el personaje que lo llevó al estrellato. Y eso pasa demasiado seguido. Sí lo sabrán, Daniel Radcliffe y Macaulay Culkin, ¿no? Y es que ser el protagonista de un fenómeno del cine o la televisión puede traducirse en fama y ganancias millonarias, pero también en que, eternamente, el público te recuerde solamente por ser el niño mago o el que se quedó solo en casa durante la Navidad. Para ellos, el desafío es aún mayor: tienen que demostrar que pueden dar algo más, y la evidencia deja más que claro que solo algunos lo logran. Otros eligen, después de haber batallado durante mucho tiempo con algo que era imposible de vencer, aceptar lo que les toca y resignificarlo. Eso fue, exactamente, lo que hizo Noah Wyle: un actor que supo convertirse en estrella con poca experiencia, rechazó exitosos proyectos que pudieron haber despegado su carrera, y encontró en un viejo conocido el reconocimiento que esperó toda su vida.

Antes de Dr. House, Grey’s Anatomy, New Amsterdam y The Good Doctor, existió ER Emergencias (ER), la que caminó para que sus sucesoras corrieran. Ambientada en el ficticio Cook County General Hospital de Chicago, la serie creada por Michael Crichton, emitida entre 1994 y 2009 y cuyas 15 temporadas se pueden ver en Netflix y HBO Max, encontró la fórmula del éxito al mezclar diagnósticos médicos, internaciones, consultas y cirugías con romances, amistades, secretos y, sobre todo, mucho drama. En ese momento, un tal George Clooney, de 33 años, y un desconocido Noah Wyle, de 23, se convirtieron en estrellas por sus papeles del carismático y seductor médico pediatra Doug Ross y el tímido y talentoso residente John Carter, respectivamente. Su dupla fue tan icónica que aparecieron en la primera temporada de Friends, una oportunidad de la que solo un selecto grupo de actores pudo disponer. Aunque arrancaron en “igualdad de condiciones” y se volvieron grandes amigos, en el medio sus carreras tomaron rumbos bastante diferentes.

Con 23 años, Noah Wyle se puso en la piel del Dr. Carter en la serie ER Emergencias Archivo

Clooney dejó la serie al final de la quinta temporada para dedicarse de lleno al cine. Y es que por ese entonces ya se había puesto el traje de Batman en la película de Joel Schumacher de 1997 y había experimentado lo que era ser protagonista en Del crepúsculo al amanecer (From Dusk Till Dawn). Su decisión fue acertada porque, aunque nunca se lo podrá desvincular del Dr. Ross —al cual volvió a interpretar en participaciones especiales de la serie—, supo aprovechar el envión de la popularidad y convertirse en uno de los actores y productores más aclamados de Hollywood. Sin embargo, su coprotagonista no tuvo la misma suerte.

Tras la salida de Clooney, Wyle dio un paso al frente para convertirse en el líder de ER. A pesar de su escasa experiencia cuando asumió el proyecto, entre 1995 y 1999 recibió cinco nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro como actor de reparto. Sin embargo, nunca llegó a ser del todo reconocido ni por la crítica ni por la audiencia. El tiempo le pasó factura y en 2005 consideró que era hora de dar un paso al costado. Casi doce años vestido con bata blanca y ambo fueron más que suficientes, sobre todo porque en casa lo esperaba algo, o mejor dicho, alguien más importante.

Noah Wyle en ER Emergencias

El momento de quiebre fue el 9 de noviembre de 2002 cuando nació su hijo, Owen, fruto de su relación con su primera esposa, Tracy Warbin. “Era jueves y no fui a trabajar el viernes. Tenía que estar el lunes temprano y fui a trabajar, y alrededor de las 10:30 de la mañana, por primera vez en casi una década, miré mi reloj, levanté la vista y dije: ‘¿Qué estamos haciendo? ¡Vamos! (...) Simplemente pensé: ‘No puedo estar acá 80 horas a la semana y perderme esto’. Y renuncié”, le reconoció a The Hollywood Reporter en una entrevista de 2019. Lo describió como un “divorcio con derecho a visita” porque no quería despedirse, según dijo, del “mejor trabajo” y “la mejor experiencia” que tuvo.

En 1994, George Clooney y Noah Wyle se pusieron por primera vez en la piel de los doctores Doug Ross y John Carter (Foto: IMDb)

Aunque supo consolidar una “familia sustituta” en el set, la verdadera era la que necesitaba ser su prioridad. Tras reducir su carga horaria, finalmente, se fue al término de la undécima temporada. Aunque dejó de ser un personaje regular, regresó para hacer algunas participaciones especiales. Pero su decisión estaba tomada y por eso se abocó de lleno a su familia. Junto a su primera esposa también fue padre de Auden y junto a Sara Wells, su pareja desde 2014, le dio la bienvenida a Frances.

De darle la espalda a George Clooney a rechazar un papel icónico del cine

Su salida de ER no estaba solamente vinculada con su necesidad de pasar más tiempo en casa, sino que también, como fueron los casos de Patrick Dempsey, Sandra Oh y Ellen Pompeo, sentía una necesidad imperiosa de ser más que un médico de ficción. Protagonizó la serie de ciencia ficción Falling Skies (2011-2015), estuvo en The Librarians (2014) y en 2021 volvió al ruedo con Leverage: Redemption. No obstante, al público le costó verlo en otro tipo de personajes en la pantalla chica y su carrera en el cine tampoco logró despegar.

Tras ER, Wyle protagonizó la serie de ciencia ficción Falling Skies que se emitió entre 2011 y 2015 (Foto: IMDb)

Si bien el “qué hubiese pasado si…” es un interrogante que nunca tendrá respuesta, sí da lugar a las especulaciones. Hubo un momento crucial en la carrera del californiano que pudo haberlo cambiado todo. Antes de que un joven e inexperto Matt Damon interpretara al soldado Ryan y saltara al estrellato, Steven Spielberg tenía a otro actor en mente para Rescatando al soldado Ryan (Saving Private Ryan). Wyle era su primera opción, pero sorpresivamente se encontró con una respuesta negativa de su parte.

“Me ofrecieron el papel del soldado Ryan, pero no pude hacerlo. Hubo un montón de proyectos que, en retrospectiva, casi me alegro de no haber hecho porque esos actores que quedaron con el papel tenían lo que se necesitaba”, admitió en el pódcast Still Here Hollywood de Steve Kmetko. ¿Qué hubiese sido de la carrera de Wyle si aparecía en una de las películas más aclamadas de la historia? ¿Habría logrado despegar en el cine? ¿Matt Damon igualmente se habría convertido en una estrella? Aunque estas preguntas nunca tendrán respuesta, lo que sí se sabe es que el interés de Spielberg por trabajar con él era tan grande que también le ofrecieron el personaje del cabo Timothy Upham, integrante del escuadrón liderado por el capitán Miller (Tom Hanks). Ante su rechazo, se lo otorgaron a Jeremy Davies. “Estuvo fenomenal. No puedo imaginarme hacer algo ni siquiera cercano a eso”, admitió Wyle.

No está del todo claro el motivo por el cual Wyle rechazó, según sus propias revelaciones, varios papeles. De hecho, admitió que el propio George Clooney, con quien hasta la actualidad tiene una muy buena relación, lo convocó para hacer Buenas noches, buena suerte (Good Night, and Good Luck), la cual él mismo escribió, dirigió y protagonizó y con la que recibió su primera nominación al Oscar. “No pude salir del jardín y hacerlo”, se limitó a decir.

La vuelta al hospital y el reconocimiento que por fin llegó

A esta altura es difícil saber si el curso de la carrera de Wyle dependió de sus elecciones o de las de terceros. Quizás una parte suya sabía que nunca iba a poder descolgarse el estetoscopio. El público quería verlo en ese papel y fue por eso que, 16 años después del final de ER, consideró que era el momento oportuno de volver a ponerse el ambo. En 2025 se convirtió en el Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt (HBO Max), una serie creada por R. Scott Gemmill y producida por John Wells, quienes también fueron productores de ER.

Desde 2025, Wyle es protagonista, productor y guionista de The Pitt, la cual actualmente tiene al aire su segunda temporada y ya fue renovada para una tercera (Foto: HBO Max)

Wyle admitió que durante mucho tiempo no quiso hacer nada relacionado con el género médico por “razones obvias”, pero cuando regresó al hospital, la sensación fue la de “volver” a la escuela. “Fue como recoger un instrumento que no había tocado en 15 años y descubrir que mis dedos aún sabían dónde estaban las notas”, le dijo a People. ¿Qué lo impulsó a volver al ruedo? La necesidad de visibilizar el trabajo del personal de salud y que la gente tenga “una nueva perspectiva de cómo son los hospitales y la atención médica hoy en día”.

“Nunca me había obligado a salir de mi zona de confort ni a actuar con tanta agresividad y perseguir algo como lo hice con esto. Esto fue extremadamente importante para mí y me sorprendió lo lejos que estaba dispuesto a llegar para lograrlo y lo duro que estaba dispuesto a trabajar”, reconoció. Y es que además es productor ejecutivo y guionista de la serie y fue uno de los mayores impulsores para que el proyecto se concretara. “Sabiendo que era nuestra responsabilidad no cometer errores, reflexionamos mucho sobre cómo hacerlo y fue realmente gratificante”, sostuvo. Y es que su mayor temor, al igual que el de Gemmill y Wells, era no arruinar el legado que construyeron con ER. Definitivamente no lo hicieron, sino que, por el contrario, se superaron.

Noah Wyle ganó el Globo de Oro y el Emmy por The Pitt

The Pitt le devolvió al público esa pasión por los dramas médicos que se diluyó en los últimos años. Se convirtió en un éxito total y absoluto y fue renovada para una segunda temporada —incluso antes de la finalización de la primera— y recientemente para una tercera. En 2025 arrasó en los Emmy, consagrándose como la mejor serie dramática del año, hazaña que repitió en los Globo de Oro y en los Critics Choice Awards. Pero, sin duda, lo que terminó de cerrar el círculo fue la consagración de Wyle tras su regreso a la pantalla chica y con un papel ya conocido, pero reversionado, adaptado al paso del tiempo, a su experiencia y con otro ritmo, pero sin perder la esencia. Tras años de mirar desde la butaca cómo otros se llevaban la estatuilla, finalmente, a los 54 años, le llegó el turno.

Tras tres nominaciones previas por ER, gracias a The Pitt, Noah Wyle ganó su primer Globo de Oro Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

“¡Qué momento tan conmovedor es este! Estoy increíblemente agradecido, y no sé cómo expresar toda mi gratitud por 54 años en 60 segundos”, dijo el 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de California, cuando subió al escenario a recibir el Globo de Oro a mejor actor de serie dramática, hazaña que también logró en los Emmy, los Critics y que se espera que repita el 1 de marzo en los Actor Awards. “Crecí en una familia que priorizó el arte, la curiosidad y el servicio. Me beneficié de mis increíbles maestros y de los consejos que recibí de buenos amigos y fui apoyado por una increíble esposa y tres hijos en todo el camino. Estoy muy agradecido por esto”.

La segunda temporada de The Pitt, que se desarrolla durante el fin de semana del cuatro de julio, ya está en marcha. Los capítulos se estrenan los jueves a las 23 en HBO Max y los primeros seis ya están disponibles.