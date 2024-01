escuchar

En el alma de Sally Field, hay heridas que el tiempo no cicatrizar. Al menos, eso es lo que se desprende el adelanto del nuevo libro de la actriz, 50 Oscar Nights, en el que da algunos detalles de su tormentosa relación con Burt Reynolds y asegura: “ Realmente, él no fue un bien tipo conmigo ”.

Esta no es la primera vez que la protagonista de La novicia voladora se refiere a lo mal que lo pasó mientras estuvo en pareja con su colega, pero esta vez se atrevió a dar a conocer un hecho que lo describe como celoso, machista, competitivo y manipulador . En el extracto de la nueva biografía, que fue dado a conocer por People, Field se refiere a la reacción de Reynolds cuando su actuación en la película Norma Rae, de 1979, hizo que el público y la crítica posaran sus ojos en ella.

Burt Reynolds y Sally Field estuvieron juntos durante 5 años

Según cuenta, en aquel momento fue invitada al Festival de Cine de Cannes a promocionar la película. Ella estaba feliz y sentía que por primera vez había podido demostrarle a Hollywood que no era solo una actriz simpática y con cara de buena, y creía que a partir de ese momento se le abriría un nuevo mundo de posibilidades dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, su entusiasmo no encontró eco en su pareja. “Él dijo: ‘No crees que vas a ganar nada, ¿verdad?’” , le dijo, minimizando su trabajo.

“ Él realmente no era un buen tipo conmigo entonces ”, aseguró la actriz, y reveló que incluso se negó a acompañarla a la 52ª ceremonia de entrega de los premios Oscar. Por suerte, su amigo, el actor y comediante David Steinberg y su entonces esposa Judy, se ofrecieron a ir con ella. “Entonces David dijo: ‘Bueno, por el amor de dios, te llevaremos’. Él y Judy hicieron que fuera una gran celebración. Me recogieron en una limusina y tenían champán en el coche. Lo hicieron simplemente muy divertido”. Esa noche, la actriz ganó el Oscar a la mejor actriz y luego, en 1985, volvería a llevarse la estatuilla por su desempeño en la película En un lugar del corazón.

Los actores se conocieron en 1977, en el set de Dos pícaros con suerte

Field y Reynolds estuvieron juntos, de manera intermitente, entre finales de los años 70 y principios de los 80. Se conocieron en el set de Dos pícaros con suerte, de 1977, y luego filmaron juntos otras tres películas.

En marzo de 2022, la actriz decidió que era tiempo de derribar uno de los grandes mitos de Hollywood: que fue el gran amor en la vida de Reynolds. En diálogo con Variety, tomó como puntapié las palabras que el actor de Boogie Nights: juegos de placer (fallecido el 6 de septiembre de 2018) había volcado en sus memorias, But Enough About Me, para dar su versión de la relación que entablaron. En el libro, Reynolds describió a Field como la mujer más importante con la que había mantenido una relación, e incluso se lamentó por no haber podido “pelear más por ella”, ya que el vínculo que los unía era muy fuerte .

A contramano del testimonio de su colega, Field aseguró que todo lo que él escribió sobre ella “fue un invento” y que jamás estuvo enamorada de él. “ No soportaba tenerlo cerca, no era una persona que me hiciera bien en ningún sentido ”, manifestó la actriz de Forrest Gump. “De alguna manera él se inventó toda una historia, y pensó que yo era más importante para él de lo que en realidad había sido, porque no fui importante”, añadió Field. “Él solamente quería tener lo que no tenía, y yo no quería lidiar con eso”, subrayó la actriz, gran ausente en el funeral de quien fuera su pareja.

A pesar de que él confesó que Field fue la mujer de su vida, ella lo negó

Cuando le comunicaron la noticia de que el actor había fallecido, Field se limitó a brindar unas declaraciones a Page Six. “Hay momentos de tu vida que son indelebles y que no se borrarán nunca, que permanecen vivos incluso 40 años más tarde, y mis años con Burt nunca se fueron de mi mente, permanecerán en mi historia y en mi corazón mientras viva”, había manifestado ante la muerte del actor, producto de un infarto agudo de miocardio.

En 2018, la actriz publicó otra autobiografía, más genérica, que tituló In Pieces. Allí también se refirió a la relación con Reynolds: “ Fue un vínculo complicado y confuso, con amor, pero complejo, me lastimó mucho, porque él podía ser tan carismático como controlador ”, afirmó.

