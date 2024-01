escuchar

Taylor Swift se volvió a robar la atención de las cámaras y de los millones de televidentes, aunque en esta ocasión el motivo fue más incómodo que divertido. La cantante atrajo la atención al ser mencionada por Jo Koy, comediante estadounidense y presentador de los Golden Globes, quien entre sus discursos citó al novio de la persona más influente de 2023, Travis Kelce, para provocar las carcajadas de los asistentes. Lejos de hacerle gracia, el comentario habría molestado a la famosa compositora musical.

“Como saben, llegamos después de una doble cartelera de futbol americano. ¿La gran diferencia entre los Golden Globes y la NFL? En los Golden Globes tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift, lo juro”, dijo Jo Koy, tomando como referencia la gran popularidad que la cantante ha adquirido en los partidos desde que su noviazgo con Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, se hizo público.

Aunque se escucharon carcajadas entre los asistentes a la ceremonia de premiación, lo que se volvió tendencia fue la reacción de Swift ante la broma que, aparentemente, le pareció de mal gusto. Una mirada fría y detenida en el hombre que estaba sobre el escenario y la manera en la que sujetó la copa de su bebida habrían sido la respuesta.

Taylor Swift estaba sentada junto a una de sus amigas, Keleigh Teller, quien sonrió y le dijo algunas palabras. La ganadora del Grammy estuvo nominada debido al arrollador éxito de su documental Taylor Swift: The Eras Tour. Sin embargo, perdió la presea ante la película Barbie en la categoría Logro Cinematográfico y de Taquilla, que es una de las nuevas incorporaciones de la entrega de premios. Por tratarse de una noche importante, lució un vestido verde de la firma Gucci y zapatos de Christian Louboutin.

Taylor Swift lució un diseño de Gucci para los Golden Globes (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Hasta el momento, se desconoce si Jo Koy recibió algún comentario de Taylor Swift por su chiste o si la plataforma de fans de la cantante planea alguna reacción. No obstante, en las redes sociales condenaron sus declaraciones.

Taylor Swift, Selena Gomez y el aparente enfrentamiento con Kylie Jenner

Pese al aparente mal momento, Swift disfrutó al máximo de la velada con otra de sus mejores amigas: Selena Gomez. No obstante, esta última también habría tenido una interacción incómoda. Al parecer, la cantante de temas como “Lose You to Love Me” se quiso tomarse una fotografía con el actor Timothée Chalamet, pero Kylie Jenner, su novia, no lo habría permitido, según publicó TMZ.

En un instante de la gala, Gomez se acercó a Swift para contarle algo. Trascendió que la actriz le dijo que Jenner, integrante del clan Kardashian, habría impedido que se tomara una foto con Chalamet. “Le pedí una foto y ella dijo que no”, le habría dicho Selena Gomez a Taylor Swift. Ante la revelación, Keleigh respondió: “¿Con Timothée?”, y Gomez dijo sí, con un movimiento de la cabeza. Otro momento que captó la atención fue el beso público que el actor de Wonka le dio a su novia, la magnate de cosméticos.