Adrián Suar le hizo una fuerte confesión en vivo a Griselda Siciliani: “Me costó mucho”

A diferencia de lo que le sucedió con Araceli González, Adrián Suar finalizó su relación con Griselda Siciliani en buenos términos, tan así que comparten diferentes proyectos laborales. Mientras se preparan para “Felicidades”, la obra teatral que estrenarán juntos el próximo 16 de mayo en el Teatro El Nacional, visitaron el canal de streaming de Ángel de Brito, donde el productor sorprendió con una revelación que le hizo a la madre de su hija Margarita.

Adrián Suar y Griselda Siciliani se separaron hace 8 años (Foto: captura Bondi)

En diálogo con #ÁngelResponde (Bondi), la intérprete de Mara Brunetta en Educando a Nina (Telefe) se refirió a la oportunidad de volver a trabajar con el padre de su hija, a 8 años de su separación. “Cuando acepté la propuesta de hacer teatro pensé en toda la pavada que iban a decir de ‘están juntos de nuevo’, porque yo no hablo de esas cosas, y pensar que iba a tener que lidiar con todo eso, era pesado”, comenzó diciendo.

Y aclaró: “Es la primera entrevista que damos juntos en la vida”. Acto seguido, y aprovechando la situación, el conductor lanzó una pregunta picante: “¿Volverían?”. “No, eso es lo mejor que tenemos”, contestó Griselda.

Por su parte, ‘El Chueco’-como lo apodan cariñosamente desde hace años- bromeó: “Esto es como una serie de televisión que son como ocho o siete temporadas”.

Avant Premier Adrian Suar y Pilar Gamboa 30 noches con mi ex Gerardo Viercovich - LA NACION

En ese sentido, de Brito aprovechó la situación e indagó sobre la intimidad de la pareja que solían ser. “¿Les costó separarse?”, consultó. “Sí, a mí me costó mucho”, dijo él. Mientras que ella comentó: “A mí me costó también. Puede ser que sea más determinante. Igual en este caso éramos dos personas con mucho orgullo y dignidad, y entre los dos dijimos hasta acá llegamos”.

Además, el conductor de LAM (América TV) quiso saber cómo era la convivencia. “¿Eran de levantarse de mal humor?”, preguntó, a lo que ambos remarcaron que no, que solían levantarse bien. “Me gusta estar de buen humor y me predispongo para no enojarme”, dijo Adrián, aunque de fondo se escucharon las risas de su pequeña hija, algo que puso en duda aquella respuesta.

Griselda Siciliani y su supuesto romance con Luciano Castro

Según revelaron hace unas semanas en Socios del espectáculo (eltrece) Luciano Castro, quien se separó de Flor Vigna a principios de febrero de este año, estaría saliendo Griselda Siciliani.

“No se enojen, los amamos, son talentosos, nos encanta que estén juntos. Quienes están copulando en este momento son Luciano Castro y Griselda Siciliani. Esto es una bomba. Ellos ya tuvieron un romance en el pasado”, contó Paula Varela en el ciclo de espectáculos.

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance fugaz en 2007 y ahora estarían juntos otra vez

Y siguió: “De hecho, Griselda lo ha blanqueado con mucho cariño y mucho amor, con un gran recuerdo a Luciano. En ese momento Sabrina Rojas salió diciendo: ‘¿Qué necesidad hay de recordar que estuviste con mi marido?’. Pero Griselda no lo hizo de mala”.

Para cerrar con su información, la panelista completó: “Cuestión que ellos no volvieron a tener nada, pero ahora que Luciano está separado se reencontraron. Y dijeron: ‘¿Nos vemos? Bueno, dale, vamos, venimos... Andan en algo”.

