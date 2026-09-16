Secretos, religión y culpa: la novela de Claudia Piñeiro que se estrenó en Prime Video y que no te dejará levantar del sillón
La serie alterna entre dos épocas para contar la historia de una familia atravesada por un crimen que nunca fue esclarecido; todos los detalles
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Este miércoles 16 de septiembre llegó a Prime Video Catedrales, la nueva serie original chilena basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. La producción, compuesta por seis episodios, ya está disponible en la plataforma y reconstruye un asesinato que permaneció sin resolver durante tres décadas.
La historia combina misterio, drama familiar y religión a través de dos líneas temporales que permiten reconstruir tanto el crimen como sus consecuencias. Un asesinato ocurrido en 1986 vuelve a abrirse en 2018, cuando una integrante de la familia regresa a Santiago de Chile y decide buscar respuestas sobre lo ocurrido.
De qué trata Catedrales
En 1986, Ana Sardá, la hija menor de una familia profundamente atravesada por la religión, es encontrada asesinada, desmembrada y quemada en un terreno baldío. La investigación no consigue identificar a ningún responsable y el caso queda sin una resolución definitiva.
Tres décadas después, Lía, una de sus hermanas, vuelve a Santiago para acompañar a su padre durante sus últimos días de vida. En ese reencuentro, el hombre le plantea un último deseo: descubrir qué sucedió realmente con Ana.
A partir de ese pedido, Lía comienza a revisar una historia familiar que durante años permaneció rodeada de silencios y versiones incompletas. La narración alterna entre 1986 y 2018 para mostrar cómo se desarrollaron los acontecimientos y qué consecuencias tuvieron en los vínculos entre los integrantes de la familia.
El asesinato funciona como el punto de partida de un thriller dramático en el que también aparecen otros conflictos, como el extremismo religioso, un amor prohibido y las mentiras que cada personaje sostuvo durante años. La investigación permite así explorar no solo qué ocurrió con Ana, sino también qué sabía cada integrante de la familia y qué decidió callar.
Un elenco destacado
El reparto está encabezado por Alfredo Castro, en el papel de Adolfo, y Paulina García, como Dolores. Octavia Bernasconi interpreta a Ana, mientras que Ignacia Baeza y Vivianne Dietz dan vida a Lía en diferentes momentos de su vida.
También forman parte del elenco Amparo Noguera y Paula Luschinger, como Carmen; Clemente Rodríguez, como Mateo; Marcelo Alonso y Giordano Rossi, como Julián. Pablo Cerda y Camilo Rojas interpretan a Elmer, mientras que Muriel Santa Ana y Carolina Koppellioff encarnan a Marcela.
Rodrigo Walker y Paulo Brunetti aparecen como Andrés, Eduardo Miglionico interpreta al Padre Manuel y Geraldine Neary da vida a Ángela. La utilización de diferentes actores para algunos personajes responde al salto temporal de 30 años que plantea la historia.
La adaptación de la novela de Claudia Piñeiro
La serie está dirigida por Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín, mientras que el guion fue adaptado por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada. Asimismo, la producción está a cargo de Underground, división de Telemundo Studios.
La versión televisiva toma el conflicto planteado por Piñeiro y lo desarrolla a través de una estructura coral, en la que distintos personajes quedan vinculados con la investigación y con las consecuencias que dejó el asesinato de Ana. El paso del tiempo permite, además, mostrar cómo una familia puede construir una explicación de lo ocurrido y sostenerla durante años, incluso cuando quedan preguntas sin responder.
En ese recorrido, el regreso de Lía funciona como disparador para revisar hechos que parecían cerrados y poner en duda algunas de las certezas construidas alrededor del caso. Así, el misterio policial se combina con los conflictos personales y familiares que fueron quedando ocultos desde la muerte de Ana.
Desde este miércoles 16 de septiembre, los seis episodios de Catedrales pueden verse completos en Prime Video.