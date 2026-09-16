Secretos, religión y culpa: la novela de Claudia Piñeiro que se estrenó en Prime Video y que no te dejará levantar del sillón

Este miércoles 16 de septiembre llegó a Prime Video Catedrales, la nueva serie original chilena basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. La producción, compuesta por seis episodios, ya está disponible en la plataforma y reconstruye un asesinato que permaneció sin resolver durante tres décadas.

La historia combina misterio, drama familiar y religión a través de dos líneas temporales que permiten reconstruir tanto el crimen como sus consecuencias. Un asesinato ocurrido en 1986 vuelve a abrirse en 2018, cuando una integrante de la familia regresa a Santiago de Chile y decide buscar respuestas sobre lo ocurrido.

De qué trata Catedrales

Los seis episodios están disponibles desde este miércoles 16 de septiembre en Prime Video

En 1986, Ana Sardá, la hija menor de una familia profundamente atravesada por la religión, es encontrada asesinada, desmembrada y quemada en un terreno baldío. La investigación no consigue identificar a ningún responsable y el caso queda sin una resolución definitiva.

Tres décadas después, Lía, una de sus hermanas, vuelve a Santiago para acompañar a su padre durante sus últimos días de vida. En ese reencuentro, el hombre le plantea un último deseo: descubrir qué sucedió realmente con Ana.

La producción de seis episodios alterna entre 1986 y 2018 para reconstruir la historia (Fotos: Prime Video)

A partir de ese pedido, Lía comienza a revisar una historia familiar que durante años permaneció rodeada de silencios y versiones incompletas. La narración alterna entre 1986 y 2018 para mostrar cómo se desarrollaron los acontecimientos y qué consecuencias tuvieron en los vínculos entre los integrantes de la familia.

La historia aborda los vínculos familiares y los secretos que permanecieron ocultos durante años (Foto: Prime Video)

El asesinato funciona como el punto de partida de un thriller dramático en el que también aparecen otros conflictos, como el extremismo religioso, un amor prohibido y las mentiras que cada personaje sostuvo durante años. La investigación permite así explorar no solo qué ocurrió con Ana, sino también qué sabía cada integrante de la familia y qué decidió callar.

Un elenco destacado

El elenco reúne a reconocidos actores chilenos y personajes interpretados en distintas etapas de sus vidas

El reparto está encabezado por Alfredo Castro, en el papel de Adolfo, y Paulina García, como Dolores. Octavia Bernasconi interpreta a Ana, mientras que Ignacia Baeza y Vivianne Dietz dan vida a Lía en diferentes momentos de su vida.

El salto temporal permite mostrar las consecuencias del crimen a lo largo de tres décadas (Foto: Prime Video)

También forman parte del elenco Amparo Noguera y Paula Luschinger, como Carmen; Clemente Rodríguez, como Mateo; Marcelo Alonso y Giordano Rossi, como Julián. Pablo Cerda y Camilo Rojas interpretan a Elmer, mientras que Muriel Santa Ana y Carolina Koppellioff encarnan a Marcela.

Octavia Bernasconi interpreta a Ana, cuya muerte desencadena los acontecimientos de la historia (Foto: Prime Video)

Rodrigo Walker y Paulo Brunetti aparecen como Andrés, Eduardo Miglionico interpreta al Padre Manuel y Geraldine Neary da vida a Ángela. La utilización de diferentes actores para algunos personajes responde al salto temporal de 30 años que plantea la historia.

La adaptación de la novela de Claudia Piñeiro

La producción fue adaptada a partir de la novela publicada por Claudia Piñeiro

La serie está dirigida por Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín, mientras que el guion fue adaptado por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada. Asimismo, la producción está a cargo de Underground, división de Telemundo Studios.

La ficción muestra cómo el paso del tiempo modifica la mirada sobre un crimen familiar (Foto: Prime Video)

La versión televisiva toma el conflicto planteado por Piñeiro y lo desarrolla a través de una estructura coral, en la que distintos personajes quedan vinculados con la investigación y con las consecuencias que dejó el asesinato de Ana. El paso del tiempo permite, además, mostrar cómo una familia puede construir una explicación de lo ocurrido y sostenerla durante años, incluso cuando quedan preguntas sin responder.

La llegada de Lía a Santiago vuelve a abrir una historia que parecía haber quedado atrás (Foto: Prime Video)

En ese recorrido, el regreso de Lía funciona como disparador para revisar hechos que parecían cerrados y poner en duda algunas de las certezas construidas alrededor del caso. Así, el misterio policial se combina con los conflictos personales y familiares que fueron quedando ocultos desde la muerte de Ana.

Desde este miércoles 16 de septiembre, los seis episodios de Catedrales pueden verse completos en Prime Video.