Paddleton: humor negro, emoción hasta las lágrimas y una gran dupla protagónica

Si bien el gigante del streaming suele priorizar a la hora de la promoción (y de los algoritmos) películas originales como Bird Box: A ciegas, Triple frontera, ¿No es romántico?, The Dirt y Emboscada final, la plataforma también se nutre cada mes de películas más autorales y audaces provenientes de todo el mundo. Algunas, como la española Quién te cantará, la belga Girl o la italiana Happy as Lazzaro ya fueron comentadas en esta sección, pero la renovación de la oferta continúa. Y es tan así que decidimos elaborar una guía con algunos de los lanzamientos más interesantes.

Burning, del coreano Lee Chang-dong

Burning

El próximo miércoles 1º de mayo se producirá un auténtico acontecimiento cinéfilo, ya que llegará a Netflix la que para muchos críticos fue una de las tres mejores películas de 2018. Desde su estreno en la competencia oficial de Cannes , este nuevo trabajo del genial realizador de Secret Sunshine y Poesía para el alma basado en un cuento del escritor japonés Haruki Murakami -publicado en la revista The New Yorker- no paró de recibir reconocimientos, incluido el de mejor director en los Asian Film Awards (los Oscar asiáticos). La historia, un triángulo, tiene como protagonista a Lee Jongsu, un introvertido joven sin trabajo y aspirante a novelista que debe hacerse cargo de la decadente granja de su padre y los problemas legales que éste le ha dejado.

Una tierra imaginada, del singapurense Yeo Siew Hua

Otro favorito del circuito de festivales (ganó el Leopardo de Oro a la mejor película en Locarno 2018), el nuevo trabajo del director de In the House of Straw puede verse como una combinación entre el cine del chino Jia Zhang-ke con la estilización, el lirismo y el preciosismo visual de Wong Kar-wai y algunos elementos del Hou Hsiao-hsien en Millennium Mambo y la filmografía de David Lynch. Si bien el trasfondo es realista (las condiciones inhumanas en las que viven y trabajan miles de inmigrantes que llegan a Singapur desde Malasia, Bangladesh, China e Indonesia) y la estructura inicial es propia de un film noir (el veterano detective Lok que interpreta Peter Yu investiga la desaparición de un trabajador chino), la película elude los elementos propios de ese género para coquetear con el thriller psicológico y el drama romántico con una apuesta siempre climática (y nocturna) en locaciones portuarias.

Una tierra imaginada

Paddleton, del estadounidense Alex Lehmann

La dupla entre el director Lehman y su actor y coguionista Mark Duplass ya había llamado la atención con Blue Jay (también disponible en Netflix). Tres años después regresa con esta tragicomedia estrenada en febrero último en el Festival de Sundance que tiene el extraño doble mérito de ser emotiva y negrísima a la vez. El film describe las desventuras de Michael (el propio Duplass), un hombre al que le diagnostican un cáncer terminal que sale en un viaje lleno de enredos con su amigo y vecino Andy (Ray Romano). Trabajar el humor en medio de la tragedia puede resultar una apuesta incómoda para algunos, pero Lehmann y Duplass la resuelven con nobleza y encanto.

En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi, del italiano Alessio Cremonini

Cremonini ganó el premio David di Donatello (el Oscar de su país) al mejor nuevo director y Alessandro Borghi fue reconocido como mejor actor por este film (el título original es Sulla mia pelle) que, tras ser lanzado y también multigalardonado en la última Mostra de Venecia, llegó a Netflix con la reconstrucción del caso real de Stefano Cucchi (un treintañero acusado por un delito menor ligado al tráfico de drogas que fue encontrado muerto durante su detención en una cárcel romana), que conmovió a la sociedad italiana a fines de 2009.

En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi

El mundo es tuyo, del francés Romain Gavras

Estrenado en la Quincena de Realizadores de Cannes 2018, este thriller describe las penurias de François (Karim Leklou), un joven narcotraficante parisino que acepta un último encargo en España, mientras debe lidiar con gánsteres desquiciados, con fanáticos religiosos, con su manipuladora madre (nada menos que Isabelle Adjani) y con un teórico en conspiraciones (un hilarante Vincent Cassel). Cine de género (con algo de Brian De Palma y Guy Ritchie), pero también con humor y una extraña sensibilidad.

The Drug King, del coreano Min-ho Woo

El director de la exitosa El infiltrado (2015) narra en este estilizado thriller la historia de de Lee Doo-sam (la superestrella coreana Kang-ho Song), un narcotraficante que construye un imperio en la ciudad de Busan durante la década de 1970, mientras un fiscal intenta frenar su ascenso en el submundo de esa ciudad.