Harrison Ford, emocionado, se llevó todos los aplausos y presentó las primeras imágenes de Indiana Jones 5

Anaheim, California. En medio de superhéroes con todos los poderes imaginables, guerreros galácticos y azules extraterrestres del planeta Pandora, la presencia más destacada en la esperada presentación de Marvel, 20th Century Studio y Lucasfilm que se realizó hoy en la Expo D23, fue la aparición sobre el escenario y frente a más de 7500 fanáticos de un señor de ochenta años de hablar pausado y presencia arrolladora. Harrison Ford, tan carismático como todos sus personajes pero especialmente Indiana Jones, el aventurero que el año próximo tendrá una nueva vuelta en la pantalla grande, recibió una ovación de pie que lo emocionó hasta cortarle la voz.

Con la misma sonrisa algo ladeada de siempre y una carraspera que lo ayudó a atravesar las lágrimas, Ford, junto al director James Mangold y su coprotagonista Phoebe Waller-Bridge presentó las primeras imágenes de Indiana Jones 5, el film que llegará a los cines en junio de 2023. “ Estas películas siempre tuvieron muchas aventuras y diversión, pero también mucho corazón y la nueva también lo tiene. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos ”, explicó el actor mientras a su lado la creadora de Fleabag lucía impresionada por el tipo de devoción que su colega despierta en sus fanáticos. “La pasé como nunca antes en mi vida durante el rodaje de la película aunque seguirle el ritmo a este tipo es agotador”, bromeó Waller-Bridge.

Y la artista británica no fue la única impresionada por Ford y el adelanto de Indiana Jones. Hasta Kevin Feige, presidente de Marvel y alma pater del universo audiovisual de superhéroes, dijo estar conteniendo las lágrimas cuando llegó su turno de subir al escenario, aunque rápidamente comenzó a desplegar todos sus planes para el estudio tanto en streaming como en la pantalla grande.

De hecho, confiado de su poder de convocatoria, Feige empezó su presentación con un guiño especial: un cuadro de canto y baile del musical Rogers: The Musical, la obra de Broadway sobre los Avengers que aparece en la serie Hawkeye. Un regalo para los fanáticos que enseguida recibieron lo que estaban esperando. Primero fue el turno del adelanto de Pantera negra: Wakanda para siempre que llegará a los cines el 10 de noviembre.

El director Ryan Coogler junto a los actores Angela Bassett, Laetitia Wright, Winston Duke y el novato de la historia, Tenoch Huerta, hablaron sobre la emoción de regresar a Wakanda y como el espíritu del fallecido Chadwick Boseman había estado presente durante la filmación. Coogler también aprovechó para mostrar las primeras imágenes de Iron Heart, la serie que produce para Disney+, spin off de uno de los personajes de la película. Sin distinción entre los proyectos para el streaming o el cine, lo que siguió fue Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la nueva película dedicada a los personajes de Paul Rudd y Evangeline Lilly, presentes para adelantar que la próxima aventura de los superhéroes “será una locura”, según Rudd que volvió a jugar con su título de hombre más sexy del mundo, según la revista People. Un rato antes, Pedro Pascal había subido al escenario fascinado por quiénes se había cruzado en bambalinas. “Tendrían que ver a todos los que están ahí”, comentó entre risas el protagonista de The Mandalorian, uno de los más aplaudidos del día, especialmente cuando reveló el nuevo trailer de la tercera temporada de la serie que se estrenará en febrero del año que viene.

Hollywood en castellano

“Buenos días a todos”. Así en castellano y frente a una audiencia que lo aplaudía todo lo fuerte que le daban las manos Diego Luna presentó Andor, la serie ambientada cinco años antes de Rogue One: una historia de Star Wars que protagoniza y produce.

El actor mexicano Diego Luna en la D23 EXPO 2022 Prensa Disney - The Walt Disney Company

El actor mexicano, junto a Kathleen Kennedy, la presidente de Lucasfilm, y parte del elenco de la ficción, incluida Adria Arjona, presentó el más reciente tráiler del programa que se estrenará el próximo 21 de septiembre en Disney+. Además, Luna aprovechó para hablarle directamente a los suyos: “ muchas gracias al público hispanoparlante. Quiero decirles que los que vean la serie doblada al castellano se encontrarán con que Adria y yo hicimos el audio de nuestros personajes ”.

Gael García Bernal en la D23 EXPO 2022 Prensa Disney - The Walt Disney Company

No fue el único que eligió agradecer los aplausos en su propio idioma. También lo hizo Huerta, nacido en México, y luego su compatriota Gael García Bernal retomó la posta: “ Muchas gracias para la banda latina que está aquí ”, dijo Bernal apenas fue presentado por Feige junto a la actriz irlandesa Laura Donnelly (The Nevers).

Los actores protagonizan Werewolf by Night, el primer especial de Halloween producido por Marvel que estará disponible desde el 7 de octubre en Disney+. En la plataforma de streaming se verán también las series Secret Invasion protagonizada por Samuel L. Jackson, Emilia Clarke, Ben Mendelsohn y Olivia Colman, Armor Wars con Don Cheadle que comenzará a grabarse en 2023 y la esperada segunda temporada de Loki que se está filmando en Londres en estos días.

Aun así, sus estrellas, Tom Hiddleston y Owen Wilson hicieron una aparición sorpresa sobre el escenario para revelar algunas de las nuevas escenas de lo que se verá en pantalla el año que viene. Más adelante, ya anunciada por sus protagonistas Charlie Cox y Vincent D’ Onofrio será el turno de la segunda vuelta de Daredevil, la serie que comenzó su marcha en Netflix y que fue la única, al menos por ahora, de las ficciones de Marvel en lograr hacer la transición a la plataforma de Disney.

Sin demasiadas sorpresas, más allá de confirmar las fechas de estreno de algunas de las películas que ya había presentado en Comic-Con, Marvel cerró su presentación con los elencos de Thunderbolts, Julia Louis-Dreyfus, David Harbour, Florence Pugh (vía video), Sebastian Stan y Wyatt Russell, su película anunciada para 2024 y el trío de chicas maravilla de The Marvels, Brie Larson, Iman Vellani (Ms Marvel) y Teyonah Parris (Wandavision), el film que se estrenará el año próximo.

En una mañana en la que dos de los tres estudios más taquilleros de Hollywood bajo el manto de Disney, Lucas Film y Marvel, sacaron a relucir sus mejores galas el cierre quedó en manos de James Cameron y su Avatar. Desde Nueva Zelandia, dónde el director lleva más de cinco años realizando las secuelas de su última ficción, Cameron convirtió la enorme sala del centro de convenciones de Anaheim en un cine con tecnología 3D para mostrar en exclusiva algo más de doce minutos de lo que será Avatar: el camino del agua, que llegará a los cines el 15 de diciembre.