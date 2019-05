Harrison Ford: "Nadie va a ser Indiana Jones; cuando me vaya se va él también"

La quinta parte de la saga se estrenará en 2021. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 01:38

"Nadie va a ser Indiana Jones. Yo soy Indiana Jones. Cuando me vaya, se va él también. Es así de sencillo". Esta fue la contundente afirmación de Harrison Ford en el programa Today, ante los rumores que hablan de una futura saga del personaje sin él como protagonista.

La pregunta del conductor del magazine de NBC que disparó esa bomba no fue inocente. Desde hace varias semanas se rumorea que Chris Pratt ( Guardianes de la galaxia, Avengers Endgame) podría ponerse el sombrero y el látigo del personaje en una precuela que se está escribiendo. Siendo que muchos lo consideran un digno heredero de Harrison, que haya sonado tanto su nombre no sorprendió nadie. Sin embargo, el intérprete original fue tajante: "Lamento decírselo de esta manera a Chris Pine", dijo con ironía y confundió el apellido de su colega.

Más allá de la indignación de algunos fans en las redes, el actor de 76 años sabe de lo que habla. Dos personajes marcaron la carrera de Ford y lo convirtieron en una leyenda viviente: Indiana Jones y Han Solo. Con el primero mantuvo una casi total exclusividad, a excepción de los primeros minutos de Indiana Jones y la última cruzada (1989), donde aparece en versión adolescente interpretado por River Phoenix.

No sucedió lo mismo con el ícono de Star Wars. En 2018 se estrenó Solo, una historia de Star Wars, donde se contaban los orígenes del cazador de recompensas, con el muy poco carismático Alden Ehrenreich en el rol. A pesar de la digna labor del protagonista, sobre todo a la hora de copiar los gestos y mohines de su antecesor, el resultado no convenció a nadie.

Chris Pratt suena como el nuevo Indiana Jones, pero según Harrison Ford se va quedar con las ganas.

El poco interés que despertó el film en cuanto a recaudación dio por tierra con otros proyectos similares que se preparaban en paralelo. Y aunque todavía falta una película más de Indy (la quinta) protagonizada por Ford, que se estrenará en julio de 2021, a juzgar por los resultados cualquier cambio de planes en relación a él no hace otra cosa que reforzar su teoría: si no está Harrison Ford, no es Indiana Jones.