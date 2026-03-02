Los galardones de los actores celebraron a Pecadores y pusieron en duda lo que sucederá en los premios Oscar

Anoche se esperaba que los premios que entrega el sindicato de actores de Hollywood, los Actors, antes conocidos como los SAG (por las siglas del gremio Screen Actors Guild) aclararan algo del panorama para de cara a la ceremonia de los Oscar que se llevará a cabo dentro de dos semanas. A esta altura de la temporada de celebraciones de la industria del cine los nominados y los espectadores por igual ya están ansiosos por tener alguna pista que ayude a predecir quiénes ganarán las estatuillas que repartirá la Academia de artes y ciencias cinematográficas el domingo 15 de marzo.

Timothee Chalamet, el gran candidato que anoche se fue con las manos vacías de los galardones del sindicato de actores Jordan Strauss - Invision

Sin embargo, la fiesta del gremio que emitió Netflix dejó más dudas que certezas. Algunos dirán que la incertidumbre en la última etapa de la temporada de premios la hace más divertida, imprevisible y fresca. Pero otros que hace meses daban como ganador prácticamente confirmado del premio a mejor actor a Timothée Chalamet por su trabajo en Marty Supremo estarán pensando en qué se equivocaron para no anticipar que el preferido del sindicato de intérpretes sería Michael B. Jordan (Pecadores), ganador ayer de la categoría que ahora nadie se anima a pronosticar.

Tal vez el oráculo sea Leonardo DiCaprio que aunque competía en el mismo rubro que Jordan y Chalamet decidió no asistir a la ceremonia. El actor de Una batalla tras otra justificó el faltazo por el comienzo del rodaje de What Happens One Night, el nuevo film de Martin Scorsese que protagoniza, pero lo cierto es que la de los Actors no fue una gran noche para la película de Paul Thomas Anderson. Aunque era el film más nominado con siete menciones, finalmente se llevó solo una estatuilla, la de mejor actor de reparto para Sean Penn-la semana pasada también ganó en los Bafta- quien tampoco asistió a la entrega.

Jordan posa con las estatuillas que ganó por su trabajo en Pecadores: mejor actor y mejor elenco FREDERIC J. BROWN� - AFP�

Más allá de los reconocimientos de la crítica o los galardones internacionales, los premios que entregan los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la industria audiovisual suelen ser el mejor instrumento para pronosticar con cierta precisión a los ganadores en los Oscar. La razón es sencilla: en líneas generales quienes votan en los galardones del gremio de actores también son integrantes de la Academia y eligen a los ganadores en la categoría que representan.

Viola Davis reading Michael B. Jordan’s name as winner of Male Actor in a Leading Role for Sinners #ActorAwards pic.twitter.com/rDQQSKN2Fi — Deadline (@DEADLINE) March 2, 2026

¿Es entonces el premio de Jordan un indicador de lo que sucederá en los Oscar más allá de las categorías actorales? Los votantes de la Academia tienen hasta el jueves a la tarde-horario de Los Ángeles- para elegir a sus preferidos, y el hecho de que Pecadores se haya quedado con la estatuilla al mejor elenco y que sea la película con más nominaciones-16-, en la historia de los Oscar quizás incline la balanza en su favor. Hasta anoche, todo parecía indicar que Una batalla tras otra llevaba la delantera. Especialmente porque 24 horas antes de la ceremonia de los actores el sindicato de productores, el más influyente de la industria, eligió a la película de Anderson como la mejor producción del año.

Chalamet asistió a la ceremonia de los Actors acompañado por Nicole Flender, su mamá Jordan Strauss - Invision

Otra coincidencia de los expertos que tambalea bajo el peso de la evidencia del triunfo de Pecadores anoche era que Chalamet es el gran candidato a vencer hacia el final de la larga temporada de premios. Si hasta uno de los chistes que recorrió toda la ceremonia de los Actors que condujo Kristen Bell giró en torno a un torneo de ping pong entre estrellas que tenía como trofeo una representación hecha en plastilina de la cara de Chalamet.

Jessie Buckley ganó en los premios del sindicato de actores y está encaminada para llevarse el Oscar a la mejor actriz VALERIE MACON� - AFP�

Lo cierto es que a esta altura lo que parecía una carrera casi decidida ya no se presenta como tal. Con la excepción del rubro de mejor actriz principal que quedará con seguridad en manos de la triunfadora de anoche, la irlandesa Jessie Buckley por Hamnet. Por otro lado, el rubro de mejor actor y actriz de reparto siguen en suspenso para los Oscar porque los listados de nominados no coinciden del todo con los del premio de los actores. Así, entre los intérpretes masculinos en competencia anoche no figuraban ni Stellan Skarsgård (Valor sentimental) ni Delroy Lindo (Pecadores) que sí son candidatos para los galardones de la Academia. El rubro de actriz de reparto tampoco es idéntico de un premio al otro. La ganadora de los Actors, Amy Madigan (La hora de la desaparición) se enfrentará el 15 de marzo con Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas (ambas por Valor sentimental), que no fueron nominadas por el sindicato de intérpretes.

Harrison Ford recibió el premio a la trayectoria MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque no sirvió para despejar las incógnitas la fiesta de anoche sí acertó al otorgarle el premio a la trayectoria a Harrison Ford. “Estoy en un salón lleno de actores y muchos de ellos están aquí porque fueron nominados para recibir un premio por el trabajo asombroso que hicieron mientras que yo estoy acá para recibir un galardón porque estoy vivo. Es un poco raro recibir un premio a la trayectoria cuando recién estoy a la mitad de mi carrera”, bromeó Ford, de 83 años, que también agradeció emocionado a George Lucas y Steven Spielberg por los personajes, Han Solo e Indiana Jones, que le confiaron al comienzo de su carrera.

Harrison Ford y Calista Flockhart en la alfombra roja de los premios del sindicato de actores VALERIE MACON� - AFP�

“El éxito en este negocio trae cierta libertad que viene con la responsabilidad de apoyarnos unos a otros, de alentarlos cuando se pueda, de mantener la puerta abierta para que ingrese el próximo, el siguiente chico perdido en busca de un lugar de pertenencia”, concluyó el actor emocionado luego de agradecer también a su esposa, Calista Flockhart.

La TV también ganó

Keri Russell sorprendida por su triunfo en la categoría de mejor actriz en una serie dramática por La diplomática MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más allá de las expectativas que generan los rubros cinematográficos, en los galardones de los actores también se reconocen las interpretaciones televisivas cuyas categorías ocuparon las primeras horas de la ceremonia de algo más de dos horas y media. En ese reparto también hubo una sorpresa: cuando todo el mundo daba por sentado que la ganadora de mejor actriz en un drama sería Rhea Seehorn por su trabajo en Pluribus (Apple TV) dado que ya se había quedado con el Globo de Oro y la estatuilla de los críticos por ese papel a comienzos de la temporada de premios, la triunfadora anoche fue Keri Russell por La diplomática (Netflix). Nadie parecía más sorprendida que la actriz cuando Katherine Hahn y el solicitado Connor Storrie abrieron el sobre y leyeron su nombre.

Noah Wyle con su premio como mejor actor por The Pitt, que también se llevó el galardón al mejor elenco de una serie dramática Chris Pizzello - Invision

El resto de los galardones fueron merecidos aunque esperados: Seth Rogen ganó como mejor actor de comedia por El estudio (Apple TV) que también consiguió la estatuilla para la recientemente fallecida Catherine O’Hara, por el rubro de actriz de reparto en una comedia y el premio al elenco. Mientras tanto, salvo por el triunfo de Russell todo siguió como en las entregas anteriores: The Pitt (HBO Max) se quedó con los galardones a mejor actor en drama (Noah Wylie) y mejor elenco.

Michelle Williams con su premio como mejor actriz de una miniserie, Morir de placer VALERIE MACON� - AFP�

Por el lado de las miniseries Michelle Williams ganó por su labor en Morir de placer (Disney+) mientras que Owen Cooper-ausente-, fue elegido como mejor intérprete masculino en una miniserie por Adolescencia (Netflix) y completó así el quinteto de premios conseguidos en Hollywood por su papel debut: Emmy, Globo de Oro, Critic’s Choice y el Independent Spirits Awards.