Tras el posteo que aseguró que fue un doble de Jim Carrey quien estuvo en los premios César, la organización rompió el silencio

Estamos en temporada de premios y también de polémicas. El pasado 26 de febrero, se llevó a cabo la 51ª edición de los Premios César en el teatro L’Olympia de París y Jim Carrey fue uno de los grandes homenajeados de la noche. El protagonista de La Máscara recibió un reconocimiento por su contribución a la industria del cine y la televisión y pronunció un emotivo discurso que dio la vuelta al mundo. La presencia del intérprete canadiense-estadounidense no solo marcó su regreso a una gala internacional, sino que generó amplio debate en redes sociales por su apariencia actual: hay quienes dicen que no era él quien estaba en Francia esa noche sino un imitador. Ante los rumores y las versiones cruzadas, el delegado del galardón y el representante del actor rompieron el silencio.

Jim Carrey posando con su premio honorífico en París Thomas Padilla� - AP�

Jim Carrey se convirtió en el nuevo actor en recibir el César honorario, premio que en la edición pasada quedó en manos de la célebre Julia Roberts. Además del galardón que el intérprete de The Truman Show se llevó a su casa, varias estrellas francesas le rindieron homenaje, empezando por el presentador Benjamin Lavernhe, que ofreció un espectáculo musical parodiando a La Máscara vestido con el icónico traje amarillo del personaje.

Tras su reaparición pública, varios usuarios cuestionaron su apariencia y lo calificaron como “irreconocible”. Incluso hicieron imágenes comparativas para mostrar las principales diferencias en su aspecto. Todo explotó por los aires cuando el artista drag Alexis Stone hizo un posteo en Instagram sugiriendo que había imitado a Carrey en el evento parisino. El comediante compartió imágenes de las prótesis y la peluca que habría usado para subir al escenario esa noche, haciéndose pasar por el actor.

Las comparaciones que circularon en redes para demostrar las diferencias entre el Jim Carrey original y su supuesto imitador Redes sociales

A pesar de que Carrey asistió a la ceremonia acompañado de su hija Jane, su nieto adolescente Jackson y su pareja Min Ah e hizo lagrimear a todos con un profundo discurso, las especulaciones se pusieron en marcha y los rumores tomaron un gran protagonismo. Rumores que inmediatamente fueron desmentidos por el delegado general de los premios, Gregory Caulier. Tras definir la aparición de Carrey como “un momento histórico”, el ejecutivo calificó las versiones de fraude como “un problema sin importancia”.

De hecho, contó la gran preparación que se requirió para el homenaje, así como la dedicación de la estrella para aprenderse todo su discurso en francés. “La visita de Jim Carrey se planeó desde el último verano [en referencia al verano boreal]. Desde el principio, se sintió profundamente conmovido por la invitación de la Academia”, aclaró Caulier en diálogo con Variety.

“Fueron meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras. Vino con su pareja, su hija, su nieto y doce amigos cercanos y familiares. Lo acompañó su publicista de toda la vida. Su viejo amigo Michel Gondry, quien ha hecho una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de volver a verse”, remarcó el organizador echando por tierra los rumores de que un imitador haya ocupado su lugar. “Solo recuerdo su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia”, agregó.

El discurso de Jim Carrey fue muy emotivo: recordó a su padre y le agradeció a su familia. A su vez, le dedicó unas tiernas palabras a su novia EFE

Los esfuerzos de Carrey por pronunciar su emotivo discurso en francés conmovieron profundamente a la élite del cine francés. En él, habló de sus raíces francesas, revelando que hace unos 300 años su tatarabuelo, Marc-François Carré, nació en Francia, en Saint-Malo, antes de emigrar a Canadá. También rindió homenaje a su padre, Percy Joseph Carrey, a quien llamó “el hombre más divertido que he conocido”, que le enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa. No faltaron sus emotivas palabras para sus acompañantes de lujo: “Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y para siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah. ¡Te amo!”, expresó con quien se mostró por primera vez en la red carpet parisina. Al final de su discurso, el homenajeado le preguntó al público presente cómo sonaba su francés. “Casi mediocre, ¿verdad? Perdónenme, no hablaba francés, pero apenas lo estoy aprendiendo. Tengo la lengua cansada”, bromeó antes de despedirse.

El actor asistió a la gala parisina acompañado por su hija Jane, su nieto Jackson y su novia, Min Ah. A pesar de que están juntos hace tiempo, fue la primera aparición pública del actor con su actual pareja Francois Durand - Getty Images Europe

Si bien hasta el momento Carrey no habló al respecto, sí lo hizo su representante: “Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”, dijo en una escueta declaración a People. El artista fue anunciado como el ganador del Premio César Honorífico de este año en octubre de 2025. La Academia Francesa elogió al actor por su “versatilidad excepcional” en sus papeles en cine y televisión en un comunicado de prensa de ese momento.

Carrey, de 64 años, anunció su retiro profesional en 2022 pero desde 2018 se mantuvo alejado del cine, con el argumento de que deseaba alejarse de las presiones corporativas y que consideraba cumplido este ciclo en su carrera. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo y orientó su vida hacia intereses personales y espirituales, con excepción de sus participaciones en la saga Sonic, en la que interpreta al doctor Ivo Robotnik.