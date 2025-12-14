El emotivo mensaje de sus hijos en el último adiós a Héctor Alterio: “Se fue de una manera bonita”

Héctor Alterio murió ayer a los 96 años y dejó un inmenso legado artístico y cultural con películas que forman parte del ADN fílmico argentino como La Patagonia rebelde (1974), La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985), Caballos salvajes (1995) y El hijo de la novia (2001).

“Con profundo dolor queremos comunicar que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", decía el comunicado de la familia publicado a través de Pentación Espectáculos, la productora a cargo de su última obra de teatro, Una pequeña historia.

A los 96 años falleció Héctor Alterio (Foto: Instagram @pentacionespectaculos)

El último adiós al querido actor se llevó a cabo en el tanatorio de la M30 de Madrid, desde las 19 del sábado hasta las 17 del domingo, hora local. Allí, los primeros en llegar fueron sus hijos, Héctor y Malena, fruto de su relación con Ángela “Tita” Bacaicoa. “Hemos tenido al mejor padre que se podía elegir en el mundo, un hombre tan generoso, tan buen compañero, buen actor, que deja un legado para nosotros y para la humanidad", expresó con ternura la actriz de Aquí no hay quien viva. “Estamos haciendo la digestión de esta pena que nos va a acompañar siempre, pero felices por todo el cariño y por toda la gente que nos ha venido a saludar”, dijo en diálogo con la prensa española, acompañada por su hermano.

Ernesto y Malena Alterio despiden a su padre

“Con mucha pena pero muy agradecidos por haber tenido el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera elegante que vivió. Estuvo activo hasta el final haciendo lo que más le gustaba, que hacía fenomenal y que llegó al corazón de muchísima gente”, señaló el primogénito de Alterio.

“Pensábamos que nunca iba a llegar este día pero está en el contrato. Esta cláusula es inevitable, pero se fue de una manera bonita, así bonito como él ha sido siempre”, concluyó Malena.

Así llegaban este domingo Ella Jazz, Lola y Ernesto Alterio al tanatorio de la M-30 donde se instaló la capilla ardiente del actor Héctor Alterio, que murió ayer por la mañana J.J.Guillen - EFE

Durante la despedida al prolífico artista, Ernesto Alterio estuvo acompañado por su pareja, la actriz y bailarina Ella Jazz, con quien comenzó su relación en 2019. También estuvieron a su lado su hija Lola Alterio y su exmujer, la actriz Juana Acosta.

La actriz Juana Acosta, expareja de Ernesto y madre de su única hija. Estuvieron juntos 15 años y anunciaron su separación en julio de 2018 J.J.Guillen - EFE

El ex futbolista Jorge Valdano y el actor Juan Diego Botto, ambos argentinos, fueron algunas de las personalidades que se acercaron a la capilla ardiente de Héctor Alterio.

El exjugador argentino Jorge Valdano se acercó a despedir al querido actor J.J.Guillen - EFE

Los mensajes de despedida

Figuras públicas de diferentes ámbitos se lamentaron por la muerte de Héctor Alterio y se volcaron a las redes sociales para expresar su pésame por la partida del actor, que tenía 96 años y vivía en Madrid.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”, dijo Pedro Sánchez, presidente de España.

Pedro Sánchez fue uno de los primeros en despedirse de Héctor Alterio a través de las redes sociales

“Gracias por tanto amor, por tantas charlas, por tantos consejos, Héctor, querido. Siempre en mi corazón”, expresó Gastón Pauls, con quien trabajó en las películas Corazón de fuego (2002) y Fermín (2014).

El sentido mensaje de Gastón Pauls para recordar al actor (Foto: Instagram @gastonpauls22)

Leonardo Sbaraglia, con quien compartió pantalla en Caballos salvajes (1995) y Cenizas del paraíso (1997) señaló: “Te llevo en mi alma, en mi corazón. Siempre vas a estar en mi escenario. Gracias por tu magia”.

La dedicatoria de Leonardo Sbaraglia (Captura: Instagram @leosbaraglia)

“Con el corazón dolido tengo que despedirte, Flaquito. Abrazo fuerte a Tita, Male y Ernesto. Hoy le toca a Avellaneda despedir a Santomé”, fue el sentido mensaje de Ana María Picchio en referencia a sus personajes en La tregua, donde él interpretaba a Martín Santomé y ella a Laura Avellaneda.