Helen Mirren destacó el rol de las mujeres en el servicio secreto y se mostró muy dura con las películas de James Bond

“Nunca me gustó James Bond. Nunca me gustó cómo se retrata a las mujeres en esa saga. Todo el concepto de James Bond está colmado y nació a partir de un profundo sexismo”. Tras estas recientes declaraciones queda claro que Helen Mirren no forma parte de la legión de fanáticos que tiene hace décadas las películas del espía al servicio de su majestad inspiradas en las novelas de Ian Fleming. La actriz británica consultada por la posibilidad de que el próximo 007 pueda ser una mujer, ahora que la producción de la saga quedó en manos de los estudios MGM pertenecientes a Amazon, aclaró que su disgusto por James Bond no tenía nada que ver con los actores que lo interpretaron.

Pierce Brosnan y Helen Mirren juntos en la alfombra roja del estreno de Mobland, en Londres HENRY NICHOLLS - AFP

“Tengo que decir que nunca tuve demasiado interés por Bond. Sí soy una gran fanática de Pierce Brosnan. Por dios, obviamente. Además de que es precioso y talentoso creo que hace un trabajo fenomenal en MobLand. Además resulta ser una de las personas más amables con las que tuve el placer de trabajar. Y lo mismo puedo decir de Daniel Craig, al que conozco un poco. Es una persona encantadora”, explicó la ganadora del Oscar en una entrevista reciente a propósito del estreno de la serie Mobland, de Paramount+ en el que trabaja junto a Brosnan.

En la ficción dirigida por Guy Ritchie que estará disponible desde esta semana en la plataforma en Estados Unidos y cuyo estreno en Argentina aún no fue anunciado, Mirren y Brosnan interpreta a la temida pareja mafiosa Conrad y Maeve Harrigan quienes convocan a Harry Da Souza, encarnado por Tom Hardy, uno de sus asociados, para “arreglar” los detalles más violentos de su negocio.

Mirren, Guy Ritchie, Brosnan y Tom Hardy, en la premiere de Mobland Jordan Pettitt - PA Wire

La reunión de la actriz de 1923 y el ex Bond que habían trabajado juntos hace años en el film Viernes sangriento (1980), el debut de Brosnan en el cine, además de las recientes novedades sobre la saga, hicieron que el tema del futuro de 007 formara parte de las entrevistas de promoción de Mobland. En la charla de Mirren con el diario The London Standard, la actriz aseguró: “James Bond nunca fue mi tipo de saga”. Y al ser consultada sobre la posibilidad de que los nuevos productores del film intentaran modernizar el cuento eligiendo a una mujer para interpretar al personaje, Mirren explicó que para ella sería un cambio innecesario.

Helen Mirren participó el año pasado de la conmemoración de los ochenta años del día D durante la Segunda Guerra Mundial DYLAN MARTINEZ - POOL

“Las mujeres siempre fueron una parte fundamental e importante del servicio secreto. Y demostraron su valentía una y otra vez. Los ejemplos de los que esas agentes hicieron en la resistencia francesa, lo maravillosas y asombrosamente corajudas que demostraron ser justifica que tengan sus propios relatos. Hay muchas historias de la vida real de esas mujeres extraordinarias inmersas en el mundo del espionaje que se podrían contar”, detalló la actriz.

Brosnan, por su lado, ya había dado su parecer sobre el futuro del personaje que interpretó en cuatro largometrajes-Goldeneye; El mañana nunca muere; 007, el mundo no basta; Otro día para morir-, desde 1995 a 2002. Para el actor irlandés según aseguró en una entrevista con The Telegraph, es un hecho que el próximo actor que interprete a Bond debe ser británico. Una tradición que la saga solo interrumpió en 1969 cuando el australiano James Lazenby se puso en la piel del agente en la película Al servicio secreto de su majestad.

Lo cierto es que más allá de las opiniones de propios y ajenos, James Bond ya ingresó en una nueva etapa de su larga existencia cinematográfica. Fue a partir del anuncio hecho en febrero que reveló que los estudios Amazon MGM se harían cargo del control creativo de los futuros proyectos relacionados con el espía que hasta el momento estaba en manos de sus históricos productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Para reemplazarlos, según anunció MGM la semana pasada, el estudio convocó a Amy Pascal y David Heyman. Pascal tiene una larga trayectoria en Hollywood dónde estuvo al mando de los estudios Sony por casi una década con éxitos recientes como las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, mientras que Heyman fue el productor detrás de la adaptación de las novelas de Harry Potter al cine y quién está trabajando también en la futura serie del pequeño mago que se verá por Max. Además, el británico Heyman también formó parte del equipo de producción de Había una vez en Hollywood y Barbie.

“James Bond es uno de los personajes más icónicos en la historia del cine. “Nos sentimos honrados de seguir los pasos de Barbara Broccoli y Michael Wilson que hicieron tantos films extraordinarios y estamos entusiasmados de mantener vivo el espíritu de Bond al tiempo que el personaje se embarca en su próxima aventura”, decía el comunicado conjunto de Pascal y Hayman que difundió MGM la semana pasada. Qué cara tendrá el nuevo 007 y si la nueva gerencia podrá por fin terminar de sacudir sus costados más problemáticos, especialmente en relación a las mujeres, todavía es una incógnita cuya respuesta por ahora es un misterio tan secreto como los que James Bond siempre hace lo imposible por proteger.

Natalia Trzenko Por